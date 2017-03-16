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Российские банки и Вишневый сад
16.03.2017 12:54
«Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая»
Антон Павлович Чехов «Вишневый сад»
Вчера Национальный банк Украины озвучил список санкций против российских банков
НБУ разработал суперпредложения по введению санкций против работающих в Украине банков с российским капиталом.
Цитирую:
"С целью сохранения финансовой стабильности в стране и полного выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами Нацбанк предлагает применить санкции в виде предотвращения вывода капитала за границы Украины"
Как тут не вспомнить Шарлотту Ивановну из «Вишневого сада»: « Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...».
Поскольку главные герои пьесы «Вишневый сад» - это дачники. Представьте банальную житейскую ситуацию.
Ваш сосед по даче отбирает у вас Ваши законные 2 сотки дачного участка, при этом правда свой забор не переносит (пока), но говорит, что вот эти 2 сотки, и 10 вишен, которые росли на Вашем законном дачном участке – теперь его. И в качестве подтверждения свои слов привязывает к ним злобного пса на цепи по кличке Захар.
Вы понимаете, что у Вас отобрали 2 сотки Вашего дачного участка, да еще и «Вишневый сад», и вы вводите санкции.
Вы громко объявляете своему соседу, внимание:
«С целью сохранения стабильности, Я применяю к Вам санкции в виде запрета вывозить мои вишни к Вашей маме".
Ваш сосед в недоумении пожимает плечами, сплевывает Вам на участок косточки от вишен, и напевает песню «Созрели вишни в саду у дяди Вани».
Все. Занавес. «Вишневый сад»
Приведу только один пример.
Если бы полгода назад НБУ так же мягко «национализировал» Приватбанк, то национализация выглядела бы примерно так.
"С целью сохранения финансовой стабильности в стране и полного выполнения украинскими банками с Коломойским капиталом обязательств перед клиентами Нацбанк предлагает применить санкции в виде предотвращения вывода капитала за границы Украины"
Г-н Коломойский прочитал бы тогда это «решение», и даже не предложил бы «попить кофе», тому, кто это выдал. А потом бы повторил бы то, что Коломойский говорил еще в 2014-ом году: «Я не согласен с тем, что власть сливает страну. Во всяком случае, с тем, что она это делает умышленно – точно не согласен».
Но, вернемся к Чехову и «Вишневому саду».
Напомню, что 2 сотки Вашего законного дачного участка Ваш сосед забрал 3 года назад!!! А решение о запрете «вывозить вишни к Вашей маме» Вы вводите только сейчас.
Что сделает ваш сосед?
Правильно будет еще лучше кормить своего пса на цепи, по кличке Захар, и поставит ему новую собачью будку.
Правы те, кто говорят, что за два месяца блокады ОРДЛО всплыло больше, чем за два года Минских договоренностей.
И как тут не вспомнить слова Лопахина из «Вишневого сада»: « Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей».
Вы думаете это «судьбоносное» решение НБУ, как то повлияет на ситуацию, и на российские банки?
Пьеса «Вишневый сад» заканчивается тем, что у Лопахина опускаются руки, и он говорит: "Скорей бы изменилась наша нескладная, несчастливая жизнь".
Руки опускать не будем, но и аплодировать авторам этой пьесы тоже не станем.
А тем временем за «поребриком» Александр Розембаум по-прежнему поет: «И бросает с крыши. Косточки от вишен. Очень неприличный гражданин».
P / S
А, любителям «русской весны», все непременно напомню цитату Чехова из его автобиографии:
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге...".
"В советских версиях чеховской автобиографии эта фраза исчезла, потому что впоследствии украинский город Таганрог вместе с огромным куском украинских земель был передан созданной Ростовской области (в настоящее время - территория Российской Федерации).
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