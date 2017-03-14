Когда комики НЕ шутят!!! Поделиться:

Когда комики НЕ шутят!!!



Человек — все-таки существо биологическое, а потому несет в себе результаты миллиардов лет эволюционного отбора.





Ученые и психологи уже давно установили, что чувство юмора является показателем высокого интеллекта. Хотя женщины всегда это знали и без всяких тестов Равена.



Чувство юмора подразумевает не только интеллигентность, но и обязательное наличие ума.

Без интеллекта чувства юмора не бывает. Бывает огромный интеллект без чувства юмора, да, такое встречается среди гениев, но, вот чувства юмора без интеллекта не бывает.



Может быть, поэтому, ведущие комики Украины, живущие в Киеве, одни из первых откликнулись на вовсе не смешную петицию киевлян «О переносе завода «Фанплит» за черту города».

Эту НЕСМЕШНУЮ петицию уже публично подписали:



Максим «Ледокол» Бахматов,







легендарный основатель Comedy Club UA, проекта «Украинцы Афигенные» и других, а сейчас Генеральный директор в Национальном комплексе Експоцентр Украины – ВДНХ.









Антон Лирник,



известный шоумен, участник знаменитого «Дуэта имени Чехова», и член жюри в Лиге Смеха.









Дмирий Чекалкин,



автор программы «Разыграли» и сериала "Весёлые яйца"!









Так что талантливые люди с огромным чувством юмора, не только обладают умом и интеллектом, но еще и гражданской совестью!



А вот Степан Казанин из «95 квартала» пока никак не отреагировал на данную петицию, хотя насколько известно, также живет неподалеку. Может он просто редко бывает дома? И не открывает форточку?

По крайней мере на его страничках в соцсетях об этой петиции ни слова.

В любом случае, ждем теперь, чтобы наши любимые известные женщины-киевлянки поддержали этот флешмоб от мужчин-селебритис и подписали петицию!



Осталось только 8 дней, и петиции не хватает еще 700 голосов, чтобы набрать 10 000!

Может как раз Ваш голос будет решающим!!!

Вот ссылка на петицию,

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5280 Человек — все-таки существо биологическое, а потому несет в себе результаты миллиардов лет эволюционного отбора.Ученые и психологи уже давно установили, что чувство юмора является показателем высокого интеллекта. Хотя женщины всегда это знали и без всяких тестов Равена.Чувство юмора подразумевает не только интеллигентность, но и обязательное наличие ума.Без интеллекта чувства юмора не бывает. Бывает огромный интеллект без чувства юмора, да, такое встречается среди гениев, но, вот чувства юмора без интеллекта не бывает.Может быть, поэтому, ведущие комики Украины, живущие в Киеве, одни из первых откликнулись на вовсе не смешную петицию киевлян «О переносе завода «Фанплит» за черту города».Эту НЕСМЕШНУЮ петицию уже публично подписали:легендарный основатель Comedy Club UA, проекта «Украинцы Афигенные» и других, а сейчас Генеральный директор в Национальном комплексе Експоцентр Украины – ВДНХ.известный шоумен, участник знаменитого «Дуэта имени Чехова», и член жюри в Лиге Смеха.автор программы «Разыграли» и сериала "Весёлые яйца"!Так что талантливые люди с огромным чувством юмора, не только обладают умом и интеллектом, но еще и гражданской совестью!А вот Степан Казанин из «95 квартала» пока никак не отреагировал на данную петицию, хотя насколько известно, также живет неподалеку. Может он просто редко бывает дома? И не открывает форточку?По крайней мере на его страничках в соцсетях об этой петиции ни слова.В любом случае, ждем теперь, чтобы наши любимые известные женщины-киевлянки поддержали этот флешмоб от мужчин-селебритис и подписали петицию!Может как раз Ваш голос будет решающим!!!Вот ссылка на петицию, теги: киев, петиции, киевлян, фанплит, киев новости, чекалкин, бахматов, Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя