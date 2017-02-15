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«Урны не на уровне глаз» та інші петиції киян!
15.02.2017 14:12
«Урны не на уровне глаз», Кульбіду в керівники міста, та інші петиції киян у лютому 2017-го.
Одразу треба відзначити, що з кожним місяцем кияни все активніше і активніше використовують петиції, як форму спілкування з владою.
Поки що ще не зовсім ясно: для влади петиції - спосіб «випустити пару» у киян, чи спосіб дійсно їх почути. Поки що у мешканців міста є надія, що петиції дійсно можуть впливати на рішення влади і на управління містом.
Тим не меш, як казав Джонні Депп: «Знайти себе неможливо - себе можна тільки створити». Ось і наше місто «вічний Київ», потроху створює себе.
І у 2017-му на сайті Київської міської ради продовжували з'являтись у великій кількості нові та різні за змістом петиції.
Інтереси киян дуже різняться, так в одних петиціях вимагають «Ліквідувати незаконне поселення ромів на Нижньому Тельбіні», а інших більше турбують «Лавки в центрі Києва», чи «Замінити діряві урни для сміття на нормальні» (мов.оргіналу).
На часі найбільш
популярна зараз петиція про «Перенесення заводу «Фанпліт» за межи Києва». Останній
місяць ця петиція одна з найпопулярніших серед киян, а в середині лютого вона
вийшла на перше місце.
Як що Ви проґавили в чому тут питання, то дуже стисло про зміст вимоги киян:
Між Березняками, Дарницею і Харківським масивом, знаходиться «порохова бочка» Лівого берега Києва, а, точніше, виробничі потужності ПрАТ «Фанери та плити», більш відомий як завод «Фанплит».
Ще у 2015 після
трагедії з нафтобазою БРСМ під Васильковим ДСНС («МЧС») перевірило це
підприємство серед інших і знайшло одразу 22 порушення норм техногенної
безпеки. Тоді ж у 2015-ому ДСНС негайно подали позов до Окружного
адміністративного суду Києва з вимогою повної зупинки роботи «Фанпліта».
Але завод і досі працює.
Більш того, керівництво заводу «Фанплит» переобладнало свої потужності, і тепер замість того, щоб спалювати дорогий газ, спалює небезпечні відходи свого ж фанерного виробництва. Спалювати власну фанеру та клей, лаки і фарби, звісно вигідніше, ніж купувати дорогий газ, але наскільки це шкідливо, знають не лише онкологи, але й відчувають майже всі мешканці лівого берега Києва.
Тому й не дивно, що зараз ця петиція на першому місці.
Але до необхідних 10 000 підписів петиції ще не вистачає багато голосів, тому, якщо Вам не байдужа екологія Києва, то ось посилання на петицію.https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5280
Ще серед найбільш цікавих петицій киян можна знайти:
«Звільнити керівників органів управління, автодорів, підприємств, що здійснюють ремонт автомобільних доріг, за неналежну якість, чергове не забезпечення безперервного, безпечного та зручного руху».
«Розробити та офіційно затвердити новий герб Києва»
«Створити в Києві Центр Української Традиції»
«Построить фабрику детских игрушек в Киеве».
Ну, а в категорії найбільш незрозумілих петицій киян можна відзначити:
«Перевірити на законність такий вид відпочинку як катання на конях у міських парках та рекреаційних зонах».
«Призначити Заступником голови Київської міської державної адміністрації п. КУЛЬБІДУ Миколу Івановича, директора Українського гідрометеорологічного центру».
«Установить в парках урны нового типа скрытые в земле, которые не находятся на уровне глаз человека»(мов. оригіналу).
Так що кияни, включайтесь у життя рідного міста, підписуйте і створюйте петиції, які ви вважаєте найбільш важливими. Добре, що можна підписувати будь яку кількість петицій, тому Вам не треба вибирати, що для Вас важливіше - здоров’я, та винесення з міста заводу «Фанпліт», чи «урни не на уровне глаз человека».
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