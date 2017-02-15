«Урны не на уровне глаз» та інші петиції киян!

«Урны не на уровне глаз», Кульбіду в керівники міста, та інші петиції киян у лютому 2017-го.

Одразу треба відзначити, що з кожним місяцем кияни все активніше і активніше використовують петиції, як форму спілкування з владою.

Поки що ще не зовсім ясно: для влади петиції - спосіб «випустити пару» у киян, чи спосіб дійсно їх почути. Поки що у мешканців міста є надія, що петиції дійсно можуть впливати на рішення влади і на управління містом.

Тим не меш, як казав Джонні Депп: «Знайти себе неможливо - себе можна тільки створити». Ось і наше місто «вічний Київ», потроху створює себе.

І у 2017-му на сайті Київської міської ради продовжували з'являтись у великій кількості нові та різні за змістом петиції.

Інтереси киян дуже різняться, так в одних петиціях вимагають «Ліквідувати незаконне поселення ромів на Нижньому Тельбіні», а інших більше турбують «Лавки в центрі Києва», чи «Замінити діряві урни для сміття на нормальні» (мов.оргіналу).

На часі найбільш популярна зараз петиція про «Перенесення заводу «Фанпліт» за межи Києва». Останній місяць ця петиція одна з найпопулярніших серед киян, а в середині лютого вона вийшла на перше місце.







Як що Ви проґавили в чому тут питання, то дуже стисло про зміст вимоги киян:

Між Березняками, Дарницею і Харківським масивом, знаходиться «порохова бочка» Лівого берега Києва, а, точніше, виробничі потужності ПрАТ «Фанери та плити», більш відомий як завод «Фанплит».

Ще у 2015 після трагедії з нафтобазою БРСМ під Васильковим ДСНС («МЧС») перевірило це підприємство серед інших і знайшло одразу 22 порушення норм техногенної безпеки. Тоді ж у 2015-ому ДСНС негайно подали позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою повної зупинки роботи «Фанпліта».



І Окружний адмінсуд Києва цю вимогу підтримав і постановив негайно зупинити небезпечне виробництво, ось цитата: «Суд наголошує, що представником відповідача НЕ Надано доказів того, що зазначені Порушення НЕ створюють загрози життю та здоров'ю людей». (Рішення можна знайти в Єдиному держреєстрі в справі №826/11720/15).

Але завод і досі працює.

Більш того, керівництво заводу «Фанплит» переобладнало свої потужності, і тепер замість того, щоб спалювати дорогий газ, спалює небезпечні відходи свого ж фанерного виробництва. Спалювати власну фанеру та клей, лаки і фарби, звісно вигідніше, ніж купувати дорогий газ, але наскільки це шкідливо, знають не лише онкологи, але й відчувають майже всі мешканці лівого берега Києва.

Тому й не дивно, що зараз ця петиція на першому місці.

Але до необхідних 10 000 підписів петиції ще не вистачає багато голосів, тому, якщо Вам не байдужа екологія Києва, то ось посилання на петицію.

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5280

Ще серед найбільш цікавих петицій киян можна знайти:

«Звільнити керівників органів управління, автодорів, підприємств, що здійснюють ремонт автомобільних доріг, за неналежну якість, чергове не забезпечення безперервного, безпечного та зручного руху».

«Розробити та офіційно затвердити новий герб Києва»

«Створити в Києві Центр Української Традиції»

«Построить фабрику детских игрушек в Киеве».

Ну, а в категорії найбільш незрозумілих петицій киян можна відзначити:

«Перевірити на законність такий вид відпочинку як катання на конях у міських парках та рекреаційних зонах».

«Призначити Заступником голови Київської міської державної адміністрації п. КУЛЬБІДУ Миколу Івановича, директора Українського гідрометеорологічного центру».

«Установить в парках урны нового типа скрытые в земле, которые не находятся на уровне глаз человека»(мов. оригіналу).

Так що кияни, включайтесь у життя рідного міста, підписуйте і створюйте петиції, які ви вважаєте найбільш важливими. Добре, що можна підписувати будь яку кількість петицій, тому Вам не треба вибирати, що для Вас важливіше - здоров’я, та винесення з міста заводу «Фанпліт», чи «урни не на уровне глаз человека».