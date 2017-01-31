Жертовна Авдіївка, та блокада окупованих територій… збіг.

Просто збіг…

Хоча дякую, хоч за те, що нам стали повідомляти прізвища наших героїв.

Всім полеглим у січні 2017-го під Авдіївкою присвячується…

Вона чесала над обривом коси.

Стояла мовчки дивлячись у сни,

Коса розплетена, а ноги боси

І ще сльоза котилась по щоці.

Вона хотіла б жити і радіти,

Сміятись долі, яка їй не цуралась,

Та кожен день гинуть її діти,

І босоніж вона вже й так зосталась.

Ось так стояла Україна над обривом,

Хоч сонце світить – ніби у пітьмах.

А прірва кличе - закликає зривом,

А інші роздягають її в снах.

Вона чесала над обривом коси.

І босоніж стояла на Землі

І шепотіла тихо – досить, досить,

Ховати моїх хлопців у труні…

27.01,2017



