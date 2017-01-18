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Хто переможе? Кияни чи гроші?
18.01.2017 12:52Це невірно, що Майдан пройшов, не залишивши після себе ніяких змін.
Може у владі і дійсно мало що змінилося, а от у свідомості киян відбулися певні зміни. І якщо раніше ми «без надії сподівалися», то тепер кияни «борються, щоб побороти».
Яскравим прикладом цьому є сумнозвісний завод «Фанплит», що знаходиться у центрі трикутника між Березняками, Дарницею та Харківським масивом.
Тим, хто хоч раз був свідком того, як покривають лаком паркет, не треба роз’яснювати, яким повітрям годує мешканців Березняків, Дарниці та Харківського підприємство «Фанплит».
Для всіх інших коротка історія питання:
Заводу «Фанплит» більше 100 років. Тож і обладнання на заводі знало ще ті часи, коли зірками «Динамо» були Банніков та Базілевич, а у «Франка» грав Яковченко.
Але навіть у минулому столітті на заводі не спалювали відходи власного виробництва, чудово розуміючи наскільки це токсично. Але тепер все вирішують гроші, і так звана «ціна питання», тому на заводі вирішили заощадити, і замість дорогого газу, спалювати відходи власного виробництва. Що і стало останньою крапкою для мешканців найближчих до заводу масивів.
І ось до чого став у пригоді Майдан – жителі самоорганізувались!
Мешканці самостійно створили ініціативну групу, яка зібрала кошти на юристів, які і подали в суд на завод. Але Ви самі чудово знаєте, як працює наша судова система.
Тим не менш, це чудовий приклад справжньої народної ініціативи і самоорганізації. Ініціативна група не тільки збирає людей на акції під заводом і судом, але й звітують за кожну витрачену гривню (наприклад, 1705,10 грн. було витрачено за виміри шуму).
Крім акцій та судових позовів активісти використовують і електронні петиції на сайті Київської Міської Ради. Вони зареєстрували петицію «Про винесення заводу «Фанплит» за межі м.Києва»
Ось її повний текст та пряма спилка на неї,
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5280&icf=1&sms=1«Ми, мешканці Дніпровського та Дарницького районів, яким небайдуже здоров’я мешканців столиці та їхніх дітей, звертаємось до громади міста Києва! Наше занепокоєння викликане систематичним забрудненням повітря токсичними промисловими відходами, що практично ведуть до екологічної катастрофи у столиці України.
Посеред житлових кварталів за адресою провулок Фанерний, 1 знаходиться деревообробне підприємство ПрАТ «Фанплит», виробничі потужності якого морально та фізично застаріли. Жахливий хімічний сморід розлітається на найближчі житлові мікрорайони. Таке «сусідство» викликає у мешканців, особливо діток, хвороби, що супроводжуються нападами кашлю, загостренням алергічних реакцій, головним болем, ускладненнями перебігу ОРВІ та постійними обструктивними бронхітами. Також з часом призводить до важких онкологічних захворювань.
І це не дивно, адже під час виробництва фанери та ДВП підприємство використовує високо небезпечні смоли з формальдегідом. Процес висушування таких виробів при високій температурі призводить до значного виділення формальдегіду в атмосферне повітря. А використання в якості палива відходів власного виробництва без відповідного дозволу взагалі порушує норми українського законодавства.
Наразі, на основі даних Центральної Геофізичної Обсерваторії, висновків Екологічної Інспекції та приватної сертифікованої лабораторії, маємо надвисокі середньомісячні концентрації формальдегіду, діоксиду азоту та оксиду вуглецю, за межами санітарної зони ПрАТ «Фанплит», які перевищують норми в декілька разів.
Також, завод не може підтримувати норми допустимого шуму, адже 24 години на добу мешканці найближчих до ПрАТ «Фанплит» будинків, страждають від постійного гулу підприємства.
Враховуючи, що «ПрАТ «Фанплит» є підприємством з найвищим ступенем ризику для здоров’я людей та навколишнього середовища, він, згідно з генеральним планом розвитку столиці, має бути винесений за місто. Це дозволить зберегти велике деревообробне підприємство та робочі місця, модернізувати виробничі потужності та покращити умови праці.
А для мешканців столиці це стане кроком на шляху до покращення екологічної ситуації!»
Підтримайте Петицію та допоможіть врятувати Київ від екологічної катастрофи та зберегти для наших дітей чисте повітря!
До кінця терміну збору підписів залишилось менше двох місяців.
Так інструмент петицій в Києві викликає дуже багато запитань - з моменту його запуску успішні петиції, які не торкалися перейменування вулиць, загрузли в бюрократичних процедурах і конфлікти інтересів. Але кращого наразі немає.
Подивимось, як цього разу відреагує міська влада на протестні настрої і міські ініціативи киян.
теги: киев, завод фанплит, фанплит, электронные петиции, майдан, про киев
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