Криптовалютная биржа BTC-E: санкции против России или отмывание денег?

Крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-E перестала работать 25 июля. ЛИГА анализирует, с чем связаны перебои в работе биржи и как они повлияют на рынок криптовалют.

25 июля 2017 года, в 13:49 по Киеву криптовалютная биржа btc-e.com и ее зеркало btc-e.nz ушли в офлайн. В Твиттере биржи появились сообщения о технических неполадках, из-за которых администраторы приняли решение о приостановке работы биржи.





Фото: Твиттер биржи BTC-E

В это же время агентством Reuters было объявлено о совместном задержании спецслужбами Греции и США некоего россиянина (данные не назывались) по обвинению в отмывании денег. Позже стало известно, что задержанным является Александр Винник. В документах Минюста США, направленных греческим властям, он назван одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.





Фото: Александр Винник

Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов.

В обвинительном акте министерство юстиции США заявляет, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, с 2011 года, совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e работает как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных путём:

§ «компьютерных вторжений и хакерских инцидентов»;

§ мошенничества;

§ вымогательства;

§ кражи личных данных;

§ подкупа государственных чиновников;

§ продажи наркотиков.

Интересно выглядит заявление пресс-службы FinCEN (Управления по борьбе с финансовыми преступлениями):

«Вместо того, чтобы действовать для предотвращения отмывания денег, BTC-e и ее операторы были вовлечены в преступную деятельность, проводимую на бирже. Пользователи открыто обсуждали криминальную активность в чате BTC-e. Служба поддержки BTC-e предоставляла рекомендации о том, как обрабатывать и получать деньги, которые были получены от незаконных продаж наркотиков из даркнет-площадок, включая Silk Road, Hansa Market и AlphaBay», — говорится в сообщении FinCEN.

Для людей, хотя бы раз просто заходивших на BTC-e очевидно, что данное заявление не выдерживает никакой критики. Администрацией биржи регулярно выдавались жесткие баны даже за разговоры на тему политики, за рекламу любых товаров в чате, за проставление любых ссылок. На моей памяти остались любимые администрацией баны на 666 дней и на 2 месяца. Несколько лет назад был случай, когда пользователь пытался спросить что-то про наркотики в чате биржи - спустя пару минут он был забанен навсегда.

Более того, по данным ведомства, BTC-e также обрабатывала средства, украденные в период 2011-2014 гг. на биткоиновой бирже-монополисте - японской Mt. Gox.

Согласно опубликованным документам, Винника взяли в оборот еще в 2011 году. Почему же тогда не был произведен его арест? Согласно графику Coindesk, в 2011 году на момент взлома биржи MTGox-а это было 19 июня стоимость 1 биткоина колебалась в пределах 17,36-17,5 долларов. В 2014 году стоимость Bitcoin доходила до 1000 долларов.

Sapienti Sat…

График цен на биткоин за весь период его существования

Фото: Coindesk

На российских форумах, посвященных криптовалюте, еще до неполадок в работе биржи BTC-E, ходили слухи о том, что основной капитал биржи- деньги очень влиятельных в России людей. Буквально через пару часов Конгресс США одобрил санкции против Российской Федерации. Совпадение?





Как сообщает сайт bits.media еще в начале 2016 года Роскомнадзор решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга забокировал доступ к домену BTC-e.com



Далее. Список обвинений был опубликован на сайте Министерства Юстиции США . Заголовок обвинения «Russian National And Bitcoin Exchange Charged» в переводе звучит как: «Российская Национальная Биткоин- Биржа Обвиняется».

Скриншот: bits.media

РФ вставляет палки в колеса своей «Российской Национальной Биткоин-Биржи»? Звучит неправдоподобно.

А самое плохое, согласно статистике Similarweb, этой биржей активно пользовались и украинцы – просмотров из Украины было в 2 раза больше, чем из России…





Скриншот: Similarweb

Как повлияет ситуация с биржей на криптовалютный рынок?

Прежде всего, как только ситуация станет широко известной во всем мире, не исключена сильная коррекция по всем монетам. Монеты, которые откорректируются сильнее всех можно будет покупать.

«Не влезай-убьет» или «За криптовалютой будущее» - решать Вам.