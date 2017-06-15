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Регламент ГРД: суровый европейский тест-драйв
15.06.2017 12:30
Перечитал заключение эксперта Совета Европы Дианы Ковачевой относительно Регламента ГРД.
С уверенностью могу сказать –
блестящий документ как с точки зрения глубины анализа, так и по форме
изложения. Единственное, о чем можно сожалеть – об упорном отсутствии желания наших
коллег-общественников прислушиваться к мнению профессионалов. Мы уже привыкли к
тому, что нет пророка в своем отечестве, но, возможно, в этот раз будут услышаны уважаемые
европейские эксперты? Или снова гордыня не позволит спуститься с пьедестала?
Тот факт, что заключение появилось
только сейчас, когда конкурс в новый Верховный Суд перешел в завершающую стадию – это
не проблема европейских экспертов. Я уверен, что не было бы столь разгромного
заключения, если бы ГРД прислушалась к их рекомендациям, озвученным еще до
начала своей «деятельности» по проверке кандидатов в судьи на предмет их
соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности (http://vkksu.gov.ua/ua/news/priedstawniki-wishtchoi-kwalifikacijnoi-komisii-wziali-utchast-u-obgoworienni-aktualnich-pitan-diialnosti-gromadskoi-radi-dobrotchiesnosti/ – стенограмму обсуждения 21 марта 2017
г. можно найти на других ресурсах).
Официальной позиции ГРД по поводу
высказанного экспертного мнения нет. Это тот случай, когда безмолвствуют даже
всегда активные на телеэфирах и на ФБ-просторах члены ГРД. И это неудивительно–
критиковать заключение профессора, доктора права Дианы Ковачевой (особенно по
существу вопроса) крайне сложно.
Буквально несколько тезисов из
заключения эксперта по поводу регламента ГРД:
Отдельной строкой я, как практикующий
адвокат, хотел бы процитировать п.2.2 заключения: «Конфликт интересов должен
решаться таким образом, чтобы обеспечить наивысшие стандарты прозрачности
и доброчестности членов ГРД. С учетом этого, соблюдение принципа независимости
судебной власти требует соблюдения общего правила о том, что практикующие юристы (адвокаты) и
прокуроры не могут принимать участие в процедуре оценивания судей. … Кроме
того, полномочия членов ГРД по оцениванию судей в целом могут негативно
повлиять даже на тех судей, которые не проходят процедуру оценивания, когда
члены ГРД выступают перед ними в суде».
Комментарии здесь излишни. Выводы,
очевидно, каждый должен сделать самостоятельно.
Не буду пересказывать содержание всего
документа – он заслуживает самого внимательного ознакомления с ним (украинская
версия,
а здесь – довольно удачная инфографика http://pravo.ua/news.php?id=0060907).
И естественно, сделать вид, что этого
заключения Совета Европы нет, уже не получится.
Сегодня нужны реальные действия,
изменения процедуры, приведение Регламента ГРД в соответствие с международными
стандартами, о которых все мы знаем и с удовольствием говорим.
Именно на это должна быть направлена активность членов ГРД, которые, как я смею надеяться, все еще не забыли о своем юридическом образовании и готовы воспользоваться своими профессиональными навыками на благо общества (представителями которого они, вроде бы как, выступают или должны выступать). Ведь, как написано в ст.87 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», члены ГРД – «визнані фахівці у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності».
теги: конкурс, Верховний Суд, судова реформа, ВККС, ГРД
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