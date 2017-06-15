Регламент ГРД: суровый европейский тест-драйв

Перечитал заключение эксперта Совета Европы Дианы Ковачевой относительно Регламента ГРД.

С уверенностью могу сказать – блестящий документ как с точки зрения глубины анализа, так и по форме изложения. Единственное, о чем можно сожалеть – об упорном отсутствии желания наших коллег-общественников прислушиваться к мнению профессионалов. Мы уже привыкли к тому, что нет пророка в своем отечестве, но, возможно, в этот раз будут услышаны уважаемые европейские эксперты? Или снова гордыня не позволит спуститься с пьедестала?

Тот факт, что заключение появилось только сейчас, когда конкурс в новый Верховный Суд перешел в завершающую стадию – это не проблема европейских экспертов. Я уверен, что не было бы столь разгромного заключения, если бы ГРД прислушалась к их рекомендациям, озвученным еще до начала своей «деятельности» по проверке кандидатов в судьи на предмет их соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности (http://vkksu.gov.ua/ua/news/priedstawniki-wishtchoi-kwalifikacijnoi-komisii-wziali-utchast-u-obgoworienni-aktualnich-pitan-diialnosti-gromadskoi-radi-dobrotchiesnosti/ – стенограмму обсуждения 21 марта 2017 г. можно найти на других ресурсах).

Официальной позиции ГРД по поводу высказанного экспертного мнения нет. Это тот случай, когда безмолвствуют даже всегда активные на телеэфирах и на ФБ-просторах члены ГРД. И это неудивительно– критиковать заключение профессора, доктора права Дианы Ковачевой (особенно по существу вопроса) крайне сложно.

Буквально несколько тезисов из заключения эксперта по поводу регламента ГРД:

- оценивание судьи (кандидата на должность судьи), в частности оценка профессиональных знаний и компетентности, моральной, этической и психологической доброчестности – это задание ВККС, а заключение ГРД – это элемент, который должен касаться лишь вопросов профессиональной этики и доброчестности судей и кандидатов. - обоснованность решений судьи не может быть предметом рассмотрения ГРД. - негативное заключение всегда должно базироваться лишь на проверенной информации, особенно в случае, когда заключение ГРД опубличивается. - для обеспечения прозрачного и достоверного результата можно предложить, чтобы ГРД заранее разработала и опубликовала методологию осуществляемого ГРД оценивания судей и кандидатов на должность судьи.

Отдельной строкой я, как практикующий адвокат, хотел бы процитировать п.2.2 заключения: «Конфликт интересов должен решаться таким образом, чтобы обеспечить наивысшие стандарты прозрачности и доброчестности членов ГРД. С учетом этого, соблюдение принципа независимости судебной власти требует соблюдения общего правила о том, что практикующие юристы (адвокаты) и прокуроры не могут принимать участие в процедуре оценивания судей. … Кроме того, полномочия членов ГРД по оцениванию судей в целом могут негативно повлиять даже на тех судей, которые не проходят процедуру оценивания, когда члены ГРД выступают перед ними в суде».

Комментарии здесь излишни. Выводы, очевидно, каждый должен сделать самостоятельно.

Не буду пересказывать содержание всего документа – он заслуживает самого внимательного ознакомления с ним (украинская версия, а здесь – довольно удачная инфографика http://pravo.ua/news.php?id=0060907).

И естественно, сделать вид, что этого заключения Совета Европы нет, уже не получится.

Сегодня нужны реальные действия, изменения процедуры, приведение Регламента ГРД в соответствие с международными стандартами, о которых все мы знаем и с удовольствием говорим.

Именно на это должна быть направлена активность членов ГРД, которые, как я смею надеяться, все еще не забыли о своем юридическом образовании и готовы воспользоваться своими профессиональными навыками на благо общества (представителями которого они, вроде бы как, выступают или должны выступать). Ведь, как написано в ст.87 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», члены ГРД – «визнані фахівці у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності».