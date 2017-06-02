Агенти "доброчесності": як створити Верховний Суд в епоху популізму?

Рівно рік тому Верховна Рада дала офіційний старт судовій реформі. Весь цей час ми спостерігаємо за її впровадженням - конкурс до Верховного Суду вже наближається до свого логічного завершення. І цього літа Україна отримає найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції з новою структурою, місією та повноваженнями.

Але чим ближче до завершення конкурсу - тим гарячіші стають заяви у ЗМІ "лідерів думок" та громадських активістів. Все було б добре, якби серед повідомлень, які звучать кожного дня, не було б маніпулятивних тверджень, які, м'яко кажучи, далеко не завжди відповідають дійсності та не сприяють формуванню довіри до нового Верховного Суду.

Людей, ледь знайомих з судовою реформою, легко переконати в її продажності та неефективності. Для цього потрібно лише прикріпити на конкурс до Верховного Суду ярлики «Ківалов», «Портнов» або ж «списки», «одіозні судді». І вже ніхто не буде розбиратись. А даремно.

Саме тут за ВККС повинна була б заступитись громадськість. Члени ГРД, так само як і інші активісти, добре знають персональний склад ВККС. Раніше не виникало питань щодо довіри до Комісії. Більш того, всі члени ГРД хотіли працювати при ВККС.

Натомість я б хотів говорити мовою цифр і фактів, що здатні фахово доводити або спростовувати будь-які фейки. Згідно з результатами співбесід та оприлюдненими висновками ГРД, до 63% або до 241 кандидата не було зауважень. Тобто, ГРД мало претензії лише до 37% кандидатів. Це – безперечно високий показник якості нинішніх кандидатів, якщо навіть під таким пильним прицілом громадськості на них компромату не вистачило.

Водночас наявними є 120 вакантних місць. Це означає, що не зможуть стати переможцями конкурсу, 79% учасників, які дісталися другого етапу кваліфікаційного оцінювання. Тобто Комісія залишить їх поза червоною рискою у рейтингу. Ця цифра є удвічі більшою від тієї, яку відсіяла ГРД. ВККС як орган, який уповноважений проводити конкурс, не має права на помилку, тому і робить свою роботу згідно регламенту, крок за кроком, поступово і обґрунтовано. Тож, можливо, потрібно поважати цю роботу, набратися терпіння та зачекати закінчення кваліфікаційного оцінювання, аніж забігати наперед, сіяти паніку та маніпулятивно звинувачувати Комісію у тому, чого не трапилось? Не забуваємо, ми говоримо про суддів та адвокатів, які знають свої права та можуть їх фахово за потреби захищати. І докази їх «недоброчесності» повинні бути, так би мовити, «залізними».

Далі варто сказати про такі поняття як вмотивованість, обґрунтованість та доказовість. Хочу підкреслити: висновки ГРД щодо недоброчесності кандидата – це вид інформації, яка не має ярлик «не гідний». Це так би мовити "відгук дегустатора". А от чи дійсно цей «зразок» неякісний, вирішить головний товарознавець за фізико-хімічними та органолептичними показниками і висновками ліцензованих лабораторій.

Розглянемо деякі висновки ГРД. Чи є допустим наявність у них припущень? Можливо, але тоді не варто говорити про обов’язок ВККС їх автоматично приймати.

От, наприклад, уривок з висновку: «Висока вірогідність наявності близьких позаслужбових стосунків з родиною N., який у майбутньому може постати перед судом…»

«Висока вірогідність» - це не факт навіть з точки зору ГРД. Як у такому випадку державний колегіальний орган, який складається з висококласних правників, може враховувати таке припущення та затверджувати його, по суті, автоматично, як того вимагають представники ГРД?

До, речі, ось доволі комічний висновок, на який також звернув увагу Голова ВККС Сергій Козьяков під час своєї прес-конференції:

«З досьє кандидата та його декларацій випливає, що у власності подружжя кандидата X перебуває три гаража та два машиномісця (один з гаражів у віддаленому місці). Проте кандидат декларує лише два транспортних засоби. Це дає підстави вважати, що кандидат або володіє іншими засобами, або надає майно в оренду, що не відображено у декларації»

Чи може бути переконливим аргумент, що наявність паркомісця без автомобіля автоматично про щось свідчить, а, отже, означає, що кандидат одразу є таким, що «не підтвердив здатність здійснювати правосуддя». Напевно, що ні.

Але парадокс цієї всієї ситуації з висновками ГРД полягає у тому, що регламент ГРД дозволяє змінити своє рішення, а ВККС цього зробити цього не може.

Дуже цікавим є меседж про те, що члени ВККС чомусь ставили запитання членам ГРД. Дивно це чути ще і тому, що, як ми пам’ятаємо, раніше ГРД просто ставила ультиматуми ВККС з намаганням брати участь у співбесідах. Це, власне, і було зроблено. І от тепер бачимо дивні речі - замість визнання факту співпраці та відкритості ВККС маємо звинувачення у отриманих питаннях щодо їх же висновків.

Зараз лобісти ГРД стверджують, що було біля 20 висновків, за якими своє слово сказав ЄСПЛ, а, отже, вони мали бути враховані колегіями автоматично. А я спитаю, дійсно? І чи відомо правникам, які виносять такі твердження, що рішення судді ухвалюють колегіально чи, наприклад, у трійцях? Чи є беззаперечною кореляція рішення ЄСПЛ по справі, на яку посилається висновок ГРД, із конкретним питанням з урахуванням інстанційності рішення, яке стосується кандидата?

До речі, наявність великої кількості окремих думок членів ГРД, які іноді представник не зачитував під час співбесіди і не доповідав про них, поки це питання не задавали члени Колегії, свідчить про неодностайність позиції щодо кандидатів всередині цієї організації. Взагалі 38% голосувань ГРД за висновки були не одностайними і містили голоси «проти» або «утримався». Є більше 20 випадків, коли за висновок взагалі голосували 10 членів ГРД або навіть менше. Дивним є те, що це стосується висновків за одіозними, як вони самі називають, кандидатами. Цікаво, чому. І чи знає громадськість, що такі дії можуть стати приводом для їх оспорювання? А ми, до речі, маємо справу з високопрофесійними правниками, які так просто не дадуть «маркувати» своє ім’я.

Кандидати пройшли через жорнова питань з обох боків – і комісії, і ГРД. Інколи кандидат нічого не міг пояснити, інколи навпаки – логічно пояснював і потім надавав документи – 30, 50, 80, 100 сторінок прямо під час засідання. Повірити кандидату чи інформації з висновку ГРД? Не повірити, а перевірити кожну з цих сторінок – саме для цього ВККС брала перерву та переносила розгляд на пленарні засідання.

6 червня розпочинаються засідання Комісії у пленарному складі .

Всі розуміють, що вони будуть складні. Вже з’явилися рішучі намагання наполегливо рекомендувати Комісії, кого не варто залишати в конкурсі. Декому потрібен піар для подальшої роботи та фінансування, і конкурс до Верховного Суду – занадто гучна подія, щоб її пропустити. На моє глибоке переконання, якщо правники справді бажають змін у судовій системі, вони мають підтримати конкурс своїми професійними коментарями. Якщо громадськість бажає зберегти квоту довіри, що їй тимчасово надана, вони також мають діяти професійно, перестати маніпулювати і тиснути на державний орган, який змушений у стресових умовах проводити надважливий для країни конкурс.

Кажу імпертивом, бо немає часу на загравання. Бо поки громадськість, передусім мої колеги-юристи, які працюють над позовами, дослідженнями, новими кодексами та законами, будуть мовчати, інша частина громадськості, що працює над акціями і мітингами, буде кричати. І цей дисбаланс та небажання почути іншу сторону є дуже небезпечними. За спекуляціями і гучними заявами ми ризикуємо втратити найважливіше - те, за що стояв Майдан. Власну гідність, майбутнє країни, верховенство права, на сторожі якого буде стояти по-справжньому новий Верховний Суд - суд, якому буде довіряти наше загартоване громадянське суспільство.