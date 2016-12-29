Газ-2020 Поделиться: Уряд нарешті затвердив Концепцію розвитку газовидобувної галузі до 2020 року. Нарешті, оскільки така концепція повинна була з’явитись ще у 2014 р., коли Україна постала перед викликом забезпечити свою енергонезалежність. Тоді, як відомо, внаслідок анексії Криму ми втратили 2 млрд м куб природного газу, який видобувався у Чорному морі. Крім того, відмовившись від купівлі газу у РФ за контрактами 2009 р. («бер и , або плати»), очевидною стала потреба України нарощувати власний видобуток, в тому числі на нових ділянках практично з нуля.

За словами віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, ключова мета Концепції – видобуток 27 млрд. куб м українського газу на рік до 2020 року. «У нас є потенціал повністю забезпечити себе газом власного видобутку. На сьогодні ми маємо понад 900 млрд кубометрів газу. Україна входить до трійки держав Європи з найбільшими запасами газу, проте ми видобуваємо лише 2% він розвіданих запасів. Тому Концепція передбачає, що майже половина видобутку буде забезпечена завдяки введенню нових свердловин на діючих та нових родовищах, а також інтенсифікують роботу виробництва», - відзначив Кістіон. Концепція - фактично це перший документ, у якому визначені конкретні кроки нарощення видобутку вітчизняного газу. Про це багато говорили чиновники та посадовці, але програмного документу, як ми бачимо, довелося чекати два роки.

Представники компанії «Укргазвидобування» ще на початку року заявили про амбітні цілі нарощування власного видобутку до 20 млрд м куб до 2020 року. Тобто перші кроки зробили видобувні компанії, розуміючи усю проблему забезпечення споживачів природним газом. Наскільки реальними є ці плани? За правильного підходу й фінансування відповідних робіт – цілком реальні. Багата ресурсна база, розгалужена газотранспортна інфраструктура та низька інтенсивність видобутку природного газу із запасів свідчить про можливість нарощування його видобутку в Україні та навіть експорту в майбутньому. Водночас існує низка проблем, які потрібно починати вирішувати вже зараз. Наявні родовища часто виснажені. Подекуди основні фонди видобувних підприємств морально та матеріально застаріли. Станом на сьогодні газовидобувній галузі бракує інвестицій, сучасних технологій та обладнання. Наскільки ці проблеми вдасться вирішити в рамках реалізації Концепції? Чи не встромлятимуть свої палиці в її «колеса» небайдужі до газової галузі олігархи? На ці питання дасть відповідь тільки час… Водночас урядові наразі варто подбати про те, яким чином можна знизити енергоспоживання. А також - не зупинятися на затвердженні концепції, а просувати її положення у вигляді законопроектів у парламенті й таким чином створювати умови для розбудови повноцінної енергобезпеки держави. теги: Укргазвидобування, Газ-2020 Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя