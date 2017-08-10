Підвищення штрафів для тих, хто паркується на місцях для інвалідів

У червні 2017 року Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає збільшення розміру штрафів за паркування, зупинку чи стоянку автомобілів в місцях, що призначені для осіб з інвалідністю. Голосування показало, що законопроект підтримують 244 депутати.



В дію закон вступає після 3-х місяців з моменту опублікування, тобто вже восени автомобіль, який буде знаходитися на паркувальному місці для інвалідів може бути евакуйованим, а власник отримає штраф.



Згідно із законопроектом № 5659 за порушення умов паркування, тобто стоянку чи паркування в місцях, що призначені для осіб з інвалідністю, громадянам буде виписано штраф у розмірі від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 1000 – 1700 грн.)



Також передбачається штраф власникам суб’єктів господарювання і підприємств за необлаштування місць, призначених для осіб з інвалідністю на паркувальних майданчиках чи тротуарах.