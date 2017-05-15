30 типових помилок малого бізнесу в соцмережах (частина 2)

Про перші 15 помилок малого та середнього бізнесу у мережі Facebook та не тільки можна прочитати у попередньому блозі. Сьогодні продовжую цей перелік наступними 15-ма пунктами, на які варто звернути увагу.

16. Текстові пости без картинок і відео. Частина компаній вважає, що картинками заморочуватися не варто, достатньо написати гарний і довгий текст про переваги якогось продукту. Статистика з 5000 ФБ сторінок показує, що найефективнішими є пости з картинками або відео. Охоплення і у тих, і у інших – близько 13% аудиторії, тоді як пости з посиланнями мають середнє охоплення 8%, а текстові пости – 5%. Що робити: планувати різноманітні пости, використовувати картинки, відео, посилання; визначити, який контент є найефективнішим саме для вашої аудиторії.

17. Картинки поганої якості. У продовження попереднього пункту додам, що не кожна картинка – це добре. Якщо картинка є неякісною або має купу написів дрібним шрифтом, то ефект може бути зворотнім. Що робити: підбирайте тільки якісні іміджі достатнього розміру; якщо маєте тільки розмите фото продукту чи події – краще відмовтеся від нього; не намагайтеся втиснути все повідомлення на картинку, для цього існує текст поста; для постів, які будете просувати, користуйтеся допомогою професійного дизайнера або фотографа; не забувайте вказувати автора фото чи джерело.

18. Лайкати власні пости від імені сторінки. Маленький, але важливий пункт, який стосується етикету в соцмережах. Що робити: перевіряти, від чийого імені ви поставите лайк під постом сторінки (особисто чи як сторінка); особисто залайкати пост сторінки можете, від імені сторінки – не варто. До речі, аналогічно з особистими постами – краще самому їх не лайкати.

19. Не аналізувати статистику. На жаль, дуже мало представників МСБ використовують цю чудову можливість, яку їм надає Facebook. Насправді соцмережі мають величезні статистичні можливості, якими гріх не користуватися. Що робити: передивитися розділ Статистика на вашій сторінці, навчитися завантажувати звіти, аналізувати дані та практикуватися використовувати цю інформацію для наповнення і просування сторінки.

20. Постити посилання само по собі. Читачі стрічки щодня передивляються сотні повідомлень. Як вважаєте, якщо ваш пост складатиметься з одного незрозумілого посилання, скільки людей перейдуть за ним, щоб подивитися, куди воно провадить? Як правило, це число буде близьким до нуля. Ніхто не хоче витрачати свій час на отримання незрозуміло чого. Що робити: обов’язково коротко опишіть, куди веде посилання і чому вашим читачам буде цікаво про це дізнатися; зробіть кілька натяків, заінтригуйте; нерідко сама якість супровідного тексту дозволяє суттєво підвищити кількість переходів.

21. Вивішувати довжелезні посилання. Компанії мають різні сайти і деколи посилання на них виглядають, як жахливі триповерхові конструкції. Що робити: все вирішується дуже просто, через сервіси типу goo.gl, які перетворюють цих монстрів на коротенькі і гарненькі лінки.

22. Не приділяти увагу правопису. Здавалося б, що складного – перевірити текст поста хоча б у Word? Тим не менш, навіть великі ЗМІ час від часу роблять море помилок у своїх постах. Що робити: перечитуйте пост перед тим, як його опублікувати; пишіть тексти у Word, перевіряйте правопис; або найміть людину, яка буде оперативно коригувати ваші пости, як це роблять деякі політики.





23. Не слідкувати за відгуками клієнтів. Кількість зірочок у сторінки компанії на Facebook – це один з важливих показників для потенційних клієнтів. Оцінка нижче 4 зірок змусить багатьох задуматися, чи варто співпрацювати з такою компанією. Крім того, усі читачі можуть бачити, як саме компанія реагує на відгуки, особливо на критичні. Що робити: оперативно реагувати на відгуки, дякувати за позитивні, реагувати (а не просто відписуватися) на негативні. Додаткова підказка – варто мотивувати клієнтів з оффлайну залишати відгуки на facebook сторінці компанії.

24. Мати декілька дублюючих сторінок. Зараз мова не про окремі сторінки для різних брендів компанії, а про те, що деякі компанії мають кілька ідентичних сторінок, або реєструють і сторінку, і групу, і ще й компанію як особистий екаунт. Це може заплутувати користувачів, які не завжди будуть розуміти, яка ж сторінка основна. Що робити: обрати одну сторінку основною, а решту – поступово закрити. Якщо паролі від зайвих сторінок вже втрачено, то можна просто зосередитися на просуванні головної сторінки.

25. Використовувати багато знаків оклику, написи великими літерами. Трапляються випадки, коли адміністратори сторінки вірять, що чим більше знаків оклику у пості, тим більше уваги він приверне. На жаль, написи великими літерами і безліч знаків оклику більшістю читачів будуть сприйняті як крик. Що робити: раз і назавжди заборонити собі чи тому, хто пише тексти для соцмереж, використовувати більше одного знаку оклику.

26. Пости, що не мають нічого спільного з компанією. Буває, що пости розміщаються тільки тому, що комусь з керівництва сподобалася картинка. Так, нестандартні приколи можуть зібрати вам трішки лайків, але що це дасть бренду компанії? Що робити: завжди пам’ятати про ключові повідомлення компанії; навчитися поєднувати нетематичні пости з діяльністю компанії (це, наприклад, часто стосується привітань зі святами).

27. Не користуватися заздалегідь запланованими постами. Звичайно, якщо у вас є суперсвіжа і актуальна тема – прекрасно, треба якнайшвидше нею поділитися на власній сторінці. Але що робити, коли такої теми немає? Як правило, відсутність плану постів на тиждень призводить до того, що доводиться вивішувати будь-що. Що робити: мати орієнтовний план постів на 1-2 тижні, з повністю готовими текстами, картинками, посиланнями і відео. Якщо з’являється більш актуальний матеріал – запланований пост завжди можна посунути.

28. Ніколи не використовувати гумор. Цей пункт часто стосується компаній фінансової сфери чи B2B бізнесу. Але пости, що викликають посмішку, і при цьому красиво обігрують тематику бізнесу компанії – це дуже потужний інструмент. Що робити: ловити цікаві, веселі моменти і ситуації у бізнесі та розповідати про них; використовувати під себе актуальні меми (тільки не варто робити це через місяць після того, як мем вже пройшов по усіх стрічках).

29. Змішувати власну сторінку і сторінку компанії. Звичайно, буває що власник чи керівник є обличчям компанії і їхня репутація взаємопов’язана. Але такі ситуації швидше рідкість, тому не варто плутати особисте з корпоративним. Що робити: особисті думки і фото розміщувати на власній сторінці, а на корпоративній – те, що узгоджено SMM-стратегією або хоча б пов’язане і підкреслює сильні сторони або цінності компанії.

30. Провадити сторінку без щирості, цікавості, пристрасті. Соціальні мережі – це про спілкування, про взаємодію з широким колом людей. Як на мене, то у SMM, як і у маркетингу взагалі, найкращі результати дає тільки щире бажання допомогти і вирішити проблему клієнта. А ще – дружній підхід і спілкування на рівних. Свою компанію, свій бренд потрібно представляти у мережі зі справжньою пристрастю. Ваші фани це безперечно відчують і повірять вашій компанії, якщо ви самі їй повністю довіряєте. Що робити: звичайно, ніхто з найманих працівників не матиме такої сильної пристрасті до бізнесу, як сам власник. Але можна спробувати знайти SMM-ника, який повністю розділятиме цінності вашої компанії, буде добре розуміти ваш бізнес і працюватиме з натхненням і цікавістю.

Думаю, що у даному блозі зібрані ще далеко не всі помилки, які трапляються на сторінках малого та середнього бізнесу у Facebook. Але крок за кроком, потихеньку позбавляючись найтиповіших і найболючіших помилок, наші підприємці мають усі шанси розпочати використовувати весь потенціал соціальних мереж. Нагадаю, що більшість ключових помилок ховається у першому пункті – відсутність SMM-стратегії. Як тільки діяльність компанії стає цілеспрямованою і впорядкованою певними правилами гри, відразу змінюється і результат.