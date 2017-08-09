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Незабутня фотосесія в сауні для газети
09.08.2017 21:07
Цей знімок я давно розшукував у своїх домашніх архівах з колишньої журналістської роботи, і ось нарешті трапився до рук. Хвилинка, і він уже оцифрований сучасним фотоапаратом, готовий з’явитися у світ. Хоч би у Фейсбуці, чи Інтернет-блозі
Мабуть,
у році 1989-му, а то й у дев’яностому, коли я трудився в газеті «Правда України»,
справи службові завели мене поспіль із нашим редакційним фотокором Петром
Приходьком у Дубно Рівненської області. На тамтешній масло- чи сирзавод, гарне
тоді підприємство. Ходили ми цехами, розмовляли з робітниками і фахівцями. Петро
блимав своїм апаратом. Дівчата верескливо відмахувалися…
Нарешті
привели нас до гарної зали. Переступили поріг, а там біло застиланий стіл, а на
ньому привабні свіженькі молочні продукти, а поміж них і м’ясні вироби, салати,
ще гарячий хліб з сусіднього підприємства.
-Хлопці!
– каже директор. – Ви ж, напевне, з учорашнього дня голодні. Адже той Київ…
Бути на такому смачному підприємстві, як наше, і не підкріпитись – просто гріх…
З
рукава його білого халата щось підозріло забулькало в гранчасті стакани. І далі
пішла розмова про підприємство, про те, як воно розширюється, впорядковується.
Керівник каже:
-А оце
нещодавно ввели в дію нову лазню…
-І
вона працює нині? – швидко знайшовся з запитанням наш фотомайстер.
-Працює,
- відповідає директор. –Тільки попаритись вам нині не вдасться, у нашій сауні,
так би сказати, якраз жіночий день. Ось закінчилася зміна, хто бажає з дівчат,
йдуть у сауну. Там душ, є басейн…
Петро
вскакує з-за столу, мерщій вхоплює свої сумки, штатив. Звертається до головного
інженера:
-Покажите,
куди пройти?
Коли
за ними зачиняються двері, директор мовить:
-І що
він у сауні може сфотографувати? Та ще й у нас, на Заході України? Це ж не десь
у безсоромному Криму, чи в богохульній, безбожній Одесі…
-Ой не
поспішайте, - відповідаю. – Ви не знаєте нашого Петра Олексійовича, він
будь-кого вмовити вміє. У чоловіка просто таки дар до цього Він як задумає певну
композицію відзняти, не відступиться від цього…
-Не
вірю, щоб наші дівчата перед ним голими стояли чи лежали, - зациклився на
своєму директор підприємства. – Б’юся з вами на заклад – п’ять пляшок коньяку,
що він повернеться ні з чим…
Що
мені було робити, адже я знаю характер Приходька. Сміливо подаю руку. Хтось там
розбиває наше парі. А через кілька хвилин повертається головний інженер, який
проводив до сауни фотокора.
-Ну,
як там? Як? Буде знімок?
Інженер
стенає плечима.
-Переконувати
він уміє… Бо я думав, що наші дівчата поженуть нас звідти шваброю, а він так
мило й лагідно підійшов, так улесливо все розстелив, що вони вигнали тільки…
мене. Боюсь, що таки вмовить фотографуватися голяком…
-Не
вірю, - роздратовано підскакував на стільці директор… Безсоромні. Я їм пофотографуюся… Безсоромні
Одне
слово, пані й панове, до столиці ми повернулися з п’ятьма пляшками коньяку і зі
знімками з сауни. Але ж «Правда України» на той час була головним партійним друкованим
органом республіки, постали питання: як «вламати» на публікацію «саунної
крамоли» редактора, щоб дозволив поставити світлину в номер. Андрій Зоненко був
ще тим парійним чинодралом! Редактором районної газети в донецькій Дружківці
його призначили з посади інструктора міському партії, бо знав на зубок статут
КПРС, як казали. І він настільки вірно служив тодішнім ідеалам, що досить
швидко доріс до керівника головного видання УРСР.
-Знаєш,
- казав він мені колись, - я не журналіст. Я поставлений сюди чітко виконувати
лінію партію в газеті. І я це вмію робити…
Але
надворі вже були більш-менш демократичні часи. Окремі газети таке собі
дозволяли після дрімучих часів партійних кастрацій…
-Ви
хочете, щоб мене завтра на політбюро викликали, з роботи звільнили? – запитував
мене і Приходька роздратований редактор. Нервово вимірював кроками кабінет узад-уперед…
-Так
це ж дуже людяно буде виглядати, - переконував його П. Приходько. – Сан Санич
красивий текст туди написав. Почитайте… Підприємство краще в області. А тут
якраз почалася передплата на газети та журнали. Будьте певні число наших
читачів у Дубному точно виросте…
Зоненко
спересердя виставив нас за двері. Знову гукнув з цієї ж проблеми за днів
два-три.
-Ви
мені лиш правду скажіть: тут є ваші дівки? – Йому вже було за шістедясят…
Ми
попадали зі сміху під стіл…
-Майте
на увазі, - заявив Андрій Тимофійович, - якщо Кравчук мене «розплете» за цю
публікацію, я вас обох також звільню з роботи…
***
РС. Я публікую ці історію з фотознімком і для
тих, хто був зображений на світлині Петра Приходька. Милі й чарівні, паняночки,
отакими ви без одягу були більш як чверть століття тому. Покажіться своїм дітям
й онукам…
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