Чи поміститься мільйон сто тисяч гривень в одну кишеню?





Сьогодні практично всі ЗМІ, як одну з найважливіших новин України подали інформацію про те, що якийсь там діяч у кріслі державного (!) очільника підприємства «Укрспецекспорт» виплатив собі заробітної плати ЗА МІСЯЦЬ мільйон гривень.

-Та не мільйон, - облизавшись, вдоволено заявив херой, - а мільйон 100 тисяч!

От я собі й думаю. Це один мільйон українців сукупно менше одержують пенсії, ніж він один-єдиний, цей худенький страдалець за державу, котрий без тіні сумніву в праведності оплати його достоїнств у касі підприємства пакує мішки з грішми додому. Яку ж таку роботу він виконує для панів Порошенка та Гройсмана, що вони вважають його дорожчим за всіх разом узятих громадян таких міст, як Дніпро, Одеса, Запоріжжя, де мешкає по мільйону українців?

Виявляється, продає пан зброю.

Мабуть, можна було б погодитись на таке, якби ми знали, що цей дорогий начальник самотужки з вагранок сталь розливає, заготовки обробляє, шліфує, збирає те начення, стволи нарізає, пристрілює їх і різним шейхам у вигляді танків, бронемашин і всього іншого без навару для себе і вищих керманичів реалізує. Насправді він дуже далекий від цього всього клопоту: лише контракти підписує.

Іншими словами, виганяє з наших військових частин, зі складів новеньку техніку, і збуває її. І це тоді, коли держава по всьому світі ходить з простягнутою рукою, випрошує озброєння. Молить надати їй оборонну техніку. Бо ж не забуваймо, що все це відбувається в пору жорстокої і кривавої війни з агресором на Сході Донбасу. Коли ми раз-по-раз чуємо, що полагоджені на бронезаводах військові машини абсолютно не придатні вирушати у бій, а підходящі лише … на металолом. Пофарбовані у Львові, Житомирі танки не заводяться. За подібне, мабуть, розстрілювати треба. Заспокоюють усіх тим, що, начебто заведено кримінальні справи про це, і навіть ув’язнені за такі гріхи теж є…

Ось він, дорогий наш власник широкої приватної кишені. Любіть і поважайте...

А цей, як бачимо, жирує на всенародній біді, нараховує собі мільйони. Перетрудився, бачите, не знає, як переварити отримане. І ніхто ж не спам’ятає. Не згадає про совість, про мораль. Верховні пани-начальники Розенко з Гройсманом радіють: такий захмарний заробіток одного вельми суттєво підвищує середню заробітну плату для сотень тисяч людей для середього обрахунку. Напевне ж. Тепер можна перед екранами звітувати: зарплата громадян знову зросла суттєво! Насправді ж, у кишені одного…

Повний абсурд і управлінське безумство.

Погляньте на цього добродія: у нього на обличчі радість від отримуваних мільйонів б’ється, як телячий хвіст у Петрівку…