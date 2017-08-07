|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Чи поміститься мільйон сто тисяч гривень в одну кишеню?
07.08.2017 22:48
Сьогодні
практично всі ЗМІ, як одну з найважливіших новин України подали інформацію про
те, що якийсь там діяч у кріслі державного (!) очільника підприємства «Укрспецекспорт»
виплатив собі заробітної плати ЗА МІСЯЦЬ мільйон гривень.
-Та не
мільйон, - облизавшись, вдоволено заявив херой, - а мільйон 100 тисяч!
От я
собі й думаю. Це один мільйон українців сукупно менше одержують пенсії, ніж він
один-єдиний, цей худенький страдалець за державу, котрий без тіні сумніву в праведності оплати
його достоїнств у касі підприємства пакує мішки з грішми додому. Яку ж таку роботу він
виконує для панів Порошенка та Гройсмана, що вони вважають його дорожчим за
всіх разом узятих громадян таких міст, як Дніпро, Одеса, Запоріжжя, де мешкає по мільйону українців?
Виявляється,
продає пан зброю.
Мабуть,
можна було б погодитись на таке, якби ми знали, що цей дорогий начальник самотужки
з вагранок сталь розливає, заготовки обробляє, шліфує, збирає те начення,
стволи нарізає, пристрілює їх і різним шейхам у вигляді танків, бронемашин і
всього іншого без навару для себе і вищих керманичів реалізує. Насправді він дуже
далекий від цього всього клопоту: лише контракти підписує.
Іншими словами, виганяє
з наших військових частин, зі складів новеньку техніку, і збуває її. І це тоді,
коли держава по всьому світі ходить з простягнутою рукою, випрошує озброєння. Молить
надати їй оборонну техніку. Бо ж не
забуваймо, що все це відбувається в пору жорстокої і кривавої війни з агресором
на Сході Донбасу. Коли ми раз-по-раз чуємо, що полагоджені на бронезаводах військові
машини абсолютно не придатні вирушати у бій, а підходящі лише … на металолом. Пофарбовані у
Львові, Житомирі танки не заводяться. За подібне, мабуть, розстрілювати треба.
Заспокоюють усіх тим, що, начебто заведено кримінальні справи про це, і навіть ув’язнені
за такі гріхи теж є…
Ось він, дорогий наш власник широкої приватної кишені. Любіть і поважайте...
А цей,
як бачимо, жирує на всенародній біді, нараховує собі мільйони. Перетрудився,
бачите, не знає, як переварити отримане. І ніхто ж не спам’ятає. Не згадає про
совість, про мораль. Верховні пани-начальники Розенко з Гройсманом радіють:
такий захмарний заробіток одного вельми суттєво підвищує середню заробітну
плату для сотень тисяч людей для середього обрахунку. Напевне ж. Тепер можна перед екранами звітувати: зарплата громадян
знову зросла суттєво! Насправді ж, у кишені одного…
Повний
абсурд і управлінське безумство.
Погляньте на цього добродія:
у нього на обличчі радість від отримуваних мільйонів б’ється, як телячий хвіст
у Петрівку…
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы ДТП дфс евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит Кредиты кризис крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.