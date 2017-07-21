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Вічно юний і мудрий Олег Ольжич
21.07.2017 08:59
Нині, друзі, аби ви знали, великий день у борців за створення потужної власної нації: 110 років тому, у Житомирі, народився Олег Олександрович Кандиба – знаменитий науковець, патріот, поет Олег Ольжич. Син Олександра Олеся.
Прожив він лише 36 літ, бо по-звірячому був закатований
фашистами у концтаборі, а залишив по собі слід планетарної людини. Бо вже в
23-и став наймолодшим доктором археології, хоча з малолітства чудово малював і
виявляв здібності до музики. Тема
докторської - «Неолітична розписна кераміка Галичини». Його
праці в цій царині й по нині вражають науку чіткістю й довершеністю гіпотез,
доказовістю своєї практичної бази.
Світ
отримав, як іноді поза очі називали його, «ходячу енциклопедію» в галузі знань,
над якими вдало опікувався. Самотужки оволодів цілим рядом різних мов. Наукові
статті друкував практично у більшості європейських держав, готуючи їх в
оригіналі. Його запрошують читати лекції в Гарвардському університеті. Але життя
нації Ольжича виявилося у небезпеці, і патріот-українець, стає борцем за щастя
свого народу. Не рядовим. Життя одразу вивищує його над іншими. Олег Ольжич
права рука знаменитого Євгена Коновальця, він один із перших лідерів ОУН –
керівник культурної реферантури. Він стає ідеологом і філософом в обґрунтуванні
ролі героїчної свідомості в національно-визвольній боротьбі українців за свою
незалежність і самостійність. Він і по нині за вчителя для нас усіх!
Ольжич
унікальний поет. Його вірші не про квіточки і колір очей гарненьких дівчат, не
порожній набір сентименталізму, він пише про людські почуття, котрі здатні
виховати в українцях волю і честь, цілісну натуру і залізний характер. Те, що
визначає кредо патріотів-націоналістів. У його поезії мудрість віків, позаяк
саме так мислять археологи. Почитайте лишень один з кращих творів Ольжича – «Був
же вік золотий». Тут історичне мислення проглядає з кожного рядка вірша,
яскраво вирізняє тонку і чутливу інтуїцію автора.
Ольжич
поет, який вимагає і від читача бути інтелектуалом, бо його творчість, це
поезія високої культури. Людина без ерудиції, знань історії, філософії, мистецтва
пролетить над його віршами, як «фанера над Парижем». В його віршах зашифрована
глибинна мудрість століть, яку він розгадав як науковець.
Мати
такого мудрого, красивого сина, яким пишався батько – Олександр Олесь, було
високим щастям. І коли Олега не стало, зупинилося й серце батька. Так уже
влаштоване людське життя.
Щастя
наше в тому, що Олег Ольжич жив і творив, показав нам усім, як потрібно любити
свій народ, свою націю, боротися за її щастя.
Слава
Україні!
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