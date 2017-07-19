Якщо Чикаленко - моральний авторитет суспільства. Стаття №3

Для тих, хто прочитав мої дві попередні розповіді про великого і мудрого українського мецената, видавця, публіциста Євгена Чикаленка (оригінали статей знаходяться тут і тут, доповім вам, друзі, що прилюдну свою обіцянку, дану в тих публікаціях, успішно виконав: сьогодні вмонтував до статті в Вікіпедії про село Кононівку Драбівського району Черкаської області суттєве, цікаве доповнення. Насамперед викинув звідтіля якесь обгризене, недолуге кількорядкове повідомлення, зроблене кимсь, хто явно боявся розповісти всю велику правду про знаменитостей, які мешкали і гостювали в цьому селі, про Коцюбинського, наповнив інформацію новим, більш об’ємним, густи змістом. І про Олександра Олеся, Бориса Грінченка, Дмитра Дорошенка і багатьох справжніх наших українських велетів, котрі були гостями відомого на всю Україну і Європу поміщика Євгена Чикаленка, котрий свого часу поселився в Кононівці, об’єднавши довкруги себе всю демократичну знать кінця 19-го і початку 20-го століть. Чия поява тут, з частими перебуваннями помимо Кононівки і в Києві, дала, відомо, величезний поштовх у розвитку українського національного, ліберально-демократичного руху, української мови, культури, літератури, призвела до появи на наших рідних теренах перших україномовних газет – «Громадська думка», а за тим і «Рада».

Я вже якось писав, що з початку вісімдесятих років працюючи в газетах «Сільські вісті» та «Правда України», я в силу виконання службових обов’язків побував ледве не в усіх районах України. Довго гортав у блокнотах старі записи, шукав слідів про те, чи не завела колись-було доля мене на Драбівщину. І, знаєте, таки віднайшов. Виявляється бував я там, навіть заїздив якось і в тамтешній колгосп Коцюбинського у селі Кононівка. Записів про це зовсім мало, здебільшого дані про врожайність, кращих жниварів і доярок, але добре пригадав я тамтешнього керівника – першого секретаря райкому партії П.В. Зубка Завзятий, моторний був чоловік. Петро Васильович ще тривалий час після здобуття Україною незалежності керував районом. Пригадую якось навіть запросив на рибалку. Ми поїхали з редакційним фотокореспондентом Петром Приходьком. Багато цікавого почули про людей того краю, справи селян. Але ніхто ніколи, скажу нині, ніколи навіть не обмовився про Чикаленка, його маєток, його гостей. Табу, накладене комуністами, либонь, діяло і в перші роки після звільнення України від московської орди.

Звичайно, що я неймовірно зрадів, віднайшовши ці записи, відновивши в пам’яті події перебування в краю Шевченка і Чикаленка. Зателефонував Петру Приходьку, попросив його віднайти телефони Петра Зубка, з яким вони, до речі, колись зійшлися близько, навіть, здається, приятелювали. Мені хотілося розпитати Петра Васильовича про Кононенки і маєток Чикаленка, про історію з замовчуванням його перебування на Драбівщині. Хто б краще Петра Васильовича міг мені розповісти в деталях цю історію. Я готовий навіть був тут же зібратися і поїхати в Кононівку…

Виявилося, останніх років п’ять мій колега по журналістському ремеслу Петро Приходько просто не спілкувався з Петром Зубком: обох заморочили пенсійні справи. Вечірній дзвінок мені від Петра Олексійовича геть мене розчарував: виявляється, П.В. Зубко пів року тому… помер. Земля йому пухом, царство небесне!

Ще Приходько розповів, що вдалося порозмовляти з колишніми друзями Петра Васильовича. Настрій в усіх жахливий. Кажуть, район розвивався до тих пір, поки ним активно керував П. Зубко. У райцентрі і селах споруджено тільки те, що штовхав, поперед себе, силою вади всяко змушував робити Петро Васильович, дуже активною, колективістською людиною був він. Всі начальники після його лише грабували. Нині ж районом керує якийсь засланий сюди колишній військовий – горе і сміх. А Чикаленкова Кононівка ледь-ледь жевріє. Все вимерло, спустошилося, поросло бур’янами, вилюдніло. Нікому там не згадати, ні пом’янути святого чоловіка Євгена Харламовича, вклонитися стежкам, якими ходили понад сто літ тому Великі Українці. На жаль…

2. Не може не завершити оповіді про Олександра Гетьмана.

Несподівана фізична сутичка з хворим на голову, як я вважав, кадебістом у тодішньому «святому місці» - кабінеті другого секретаря райкому партії, змусила мене геть забути про будь-яку нову зустріч з газетярським побратимом по вінницькому «хліву» в обласній молодіжній газеті Олександром Гетьманом. Просто більше не хотілося навіть чути безглуздих звинувачень у тому, що я начебто шукаю зустрічі з ним заради створення якого антирадянського підпілля чи ще чогось подібного. Було добре зрозуміло, що КДБ його надійно «пасе». Через те, я більше не плекав навіть надії бодай заглянути до профільного журналу Мінсільгоспу.

Одначе, я все-таки якось зустрів Сашка.

На п’ятому чи шостому курсі навчання на факультеті журналістики ми складали якийсь проблемний іспит. Відбувалося це в червоному корпусі КДУ імені Т. Шевченка. Веселі, і радісні після аудиторної екзекуції, ми з хлопцями-побратимами розжилися на пляшку-другу «Вермуту», і почергово тихенько потягуючи той «шмурдяк» з чийогось портфеля, щоб не попастися на очі міліції і дружинникам, весело гелготіли, вмостившись на крайній від пам’ятника Кобзарю лавці в Тарасовому парку. Уже вечоріло. Починала сіятись мжичка. Люди прискорювали ходу, шукаючи порятунку від опадів. Ми теж обговорювали нове місці прихистку. І в цей час я побачив, як мимо нас, увібравши голову в в плечі з піднятим коміром чи то плаща, чи пальто, мимо пройшов Олександр Гетьман. Невисокий, щупленький. Ну, точно, як «зайчик» з однойменного кінофільму. Я на мить остовпів, і не знав, що робити. Він огинав пам’ятник Т. Шевченка, попрямував у бік жовтого корпусу університету. Я не кинувся його наздоганяти, либонь, мене таки налякали поганці-кадебісти…

Через деякий час уже працюючи в апараті газети «Сільські вісті», я якось на котрійсь з нарад з проблем розвитку АПК зустрів головного редактора журналу «Тваринництво України» (ТУ) Анатолія Івановича Бондаренка (покійний уже). Був це високого зросту худорлявий чоловік. (Борони Боже, не сплутайте з товстуном із ТУ, який точно працював там сексотом КДБ, котрий свого часу «заклав» у «контору глибокого буріння» мене). Запитав про співробітника Гетьмана. Він відповів, що Сашко вже давно у них не трудиться. Сам розрахувався, і кудись, здається, виїхав. Куди – не відомо…

І нині також…

3. На першу й другу мої публікацію відгукнулося чимало людей. Бостатті були розміщенні окрім мого блога на Лізі.нет, ще й у Фейсбуці. А головний редактор видання «Воля народу» Михайло Роль (читати тут) , яке розповсюджується майже в двісті країнах світу, де є діаспора українців, виставив тексти й на своїх сторінках. За це йому велика і щира подяка!

Серед інших відгук написала й мила, чарівна пані Галина Щербій, вона трудиться заступником директора одного з київських ліцеїв. Ось її відгук:

«Дякую, дуже цікаво, а я мала можливість бути в Подєбрадах на кладовищі, є могила-склеп, де написано, що там знаходиться прах українців, серед яких і прах Євгена Чикаленка…»

Я розшукав Галину Омелянівну. Виявляється, що їхній ліцей щоліта проводить обмін студентами, які вивчають чеську та українські мови відповідно. Практика проводиться влітку. Ось і зараз в курортному містечку Подєбради неподалік Праги, де з ласки президента ЧСР Томаша Масарика на початку двадцятих років минулого століття знайшли прихисток у кількох українських вузах декілька тисяч учорашніх вояків Української Галицької Армії, Українських Січових Стрільців, вояки-петлюрівці, а також члени уряду УНР, перебуває група молодих киян на чолі з педагогом Оксаною Даниловою. Пані Щербій пообіцяла, що ближчими днями зв’яжеться з нашою делегацією, попросить привезти звідти знімки могили Євгена Чикаленка. Справа в тому, що я ніде і ні в кого не прочитав, в тому числі й у Вікіпедії, де, власне, покоїться прах великого мецената й публіциста. Чекаймо…

4. Я все-таки одержимий ідеєю побачити пам’ятник Євгену Чикаленку у центрі Києва. Краще б усього, звичайно, на місці Леніна побіля Бессарабки. Хоча загалом, цей не так принципово. Головне в столиці української держави про яку він так багато мріяв, а ще більше зробив матеріально й морально.

Для здобуття незалежності, суверенітету України, розвитку української мови, культури, краснописьменства Євген Харламович зробив, як мені видається, найбільше за всіх. Тільки нам, хто розуміє це, прагне до подібного нині, не треба ледачкувати, даремне втрачати час, зайве ляпати язиками, а не уперто перти робочого плуга. Хоча б об’єднуватись задля цього. А то ж, бачите, виходить як. Я написав уже третю статтю про відомого мецената і публіциста, а організація імені Є. Чикаленка, під проводом Ю. Гнаткевича робить вигляд, що не читала, не бачила їх, водночас проливаючи сльози на предмет того, що їхнього кумира ніхто не знає, не голосує за нього, як за претендента на перейменування його іменем центральної столичної вулиці та станції метро імені Льва Толстого нині.

І не знатиме, друзі, ніхто, якщо ви будете просто спати, а не діяти. При чому агресивно і наступально.

Чому б, приміром, не випустити спільними зусиллями брошуру з запропонованим мною текстом. (Якщо мають кращий, доступніший, нехай за основу візьмуть його) Видадуть брошуру на найпростішому папері. Але масово. Вручати, як мені видається, такі буклети варто кожному громадянину в центрі столиці, побіля і на станції метро Л. Толстого, на вулиці його імені…

Є знамениті слова Євгена Чикаленка про те, що Україну треба любити не лише до глибину душі, а й до глибини гаманця… Давайте й ми будемо поспіль шукати тих, хто готовий поділитися своїми надбаннями заради того, аби достойний моральний авторитет нашої нації пан Чикаленко зайняв невдовзі своє належне місце серед достойників України.