Кумир українців дід Чикаленко - 2

Готуючи нову книгу про зовсім ще не вивчений, як мені видається, період фальшивої комуністичної начебто українцізації нашого краю державними радянськими органами в пору 1923-1927 років, залученням до цього процесу тодішніх письменників, я наштовхнувся на цікаву історію поїздки Павла Тичини, Валер’яна Поліщука і Олеся Дністрового в Подєбради (ЧСР), казати б, у саме що не було, кубло української еміграції, де мешкали, з доброї волі чешського президента Томаша Масарика колишні міністри і чиновники УНР, тисячі вояків, які відступили за кордон під натиском сил Червоної армії. За завданням українського ЦК ВКП (б) ці троє постпредів радянської інтелегенції з Харкова, мали загітувати професорів, науковців, які працювали там у кількох українських вузах, котрі існували на кошти чеського уряду, тисячі студентів, колишніх вояків УНР, УГА, УСС, повертатися назад в Україну. Їх, мовляв, чекає Батьківщина. Вони потрібні своєму народу.

Я гортав фотокопії зжовклих сторінок україномовної газети «Свобода», що видавалася у Нью-Йорку, і котра розповіла про цей факт непублічної діяльності комуністів та їх прислужників. Відкривши номер №35 за вівторок, 12 лютого 1924 року, мимоволі відчув начебто йокнуло моє серце. Поглянув на нижній підвал останньої сторінки, і відчув, що начебто вже колись бачив це все: насамперед, у фігурній рамочці заголовок… Під ним передмова до публікації, а далі підвалом крупна стаття, зі словами в кінці - «Далі буде»…

Ну, як же ж, як не згадати, хоч поминуло без малого пів століття! Це і є перша сторінка підбірки вирізок з тієї емігрантської газети, старанно переплетених, і які мені дав почитати восени 1969-го Сашко Гетьман у редакції вінницької обласної молодіжки. То був оригінал «Спогадів…» Євгена Чикаленка. Хтось же ж так старанно й майстерно повирізав публікації, котрі були подеколи розміщені на сторінках видання блоками підвалів, іноді припасовані «дахами» сторінок, вряди-годи заверстані на сторінках видання «чобітками» і вертикальними колонками. Я, пригадується, довго не міг зрозуміти того, де, власне, було опубліковано рукопис книги давнього українського поміщика, аж поки на якомусь звороті вирізки не прочитав згадку про газету «Свобода», котру українці щоденно випускали у США беззмінно з 1893 року. Тоді й утвердився в думці, що редакційний побратим обдарував мене закордонним добром…

Звичайно, що читати все те було оригінально й захоплююче, після виснажливих і бридких щоденних прославлянь комуністичної партії й радянського уряду. Одначе, чесно треба зізнатися, що для людини з всього-лише шкільною підготовкою, яким, власне, я був тоді, багато було не зрозумілого у тих текстах. Це вже нині, коли мені добре відома позиція в подіях громадянської, радянсько-української воєн кінця другої декади двадцятого століття згадуваних у текстах Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, хто такий насправді був Симон Петлюра – тоді відповідальний секретар україномовної газети «Рада», фінансованої полтавсько-херсонським феодалом Євгеном Харламовичем Чикаленком, і Головний отаман військ Української Народної Республіки, Голова Директорії УНР; яка роль у тих подіях оточення письменника Є. Чикаленка – Бориса Грінченка, Сергія Єфремова, Леоніда Жебуньова, Володимира Науменка, багатолітнього редактора «Киевской старины», котру також фінансував досліджуваний нами меценат і філантроп.

Я хотів би запропонувати тим, хто схоче глибоко зрозуміти суть і значення діянь шановного Євгена Чикаленка на теренах України, перед тим, як узятися за прочитання його «Спогадів, щоденника та листування», обов’язково ознайомитися з замітками великого історика, майстра різноманітних літературних текстів Дмитра Івановича Дорошенка (1882-1951) про одну визначну подію для української історії тієї пори – відкриття пам’ятника автору «Енеїди», «Наталки Полтавки» та «Москаля-чарівника» Івану Петровичу Котляревському (1769 – 1838) у Полтаві, яке відбулося 30 серпня (12 вересня) 1903 року. Мені пощастило, що котроїсь з минулих зим в одному з київських архівів я розшукав і почитав записки про це Д. Дорошенка в оригіналі – рукописному тексті. А сталася у Полтаві тоді надзвичайно хвилююча подія для всього українства. На межі тогочасного літа й осені відбулося справжнє перше стрітення українських письменників двох різних літературних шкіл – центрально-східної і західної, галицької. Позаяк у Полтаві, біля постаменту справдішньому батьку сучасного українського слова східняки й наддніпрянці - Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Коцюбинський, Панас Мирний, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Володимир Самійленко, композитор Микола Лисенко, поет Олександр Олесь та багато інших обнялися з представниками Галичини та Буковини – Василем Стефаником, Філаретом Колессою, Василем Сімовичем, Кирилом Студинським, Євгеном Левицьким, Мироном Кордубою, Левом Кульчицьким та ще цілим рядом письменників, митців з західноукраїнських земель.

Це можна сказати була перша справжня національна акція єднання українців, які опинилися під жорстоким гнітом завойовників, до того ж розділені територіально. Адже тодішній царсько-московітський режим забороняв нашим людям навіть розмовляти рідною мовою, не кажучи вже про вживання писемного варіанту спілкування. Влада категорично відмовила в спробі української інтелігенції зробити на пам’ятнику, який був відкритий на кошти, зібрані громадянами (11 тисяч 768 карбованців і 67 копійок, їх пожертвували сім тисяч громадян Полтавщини, серед яких основна частина – селяни!), напис українською мовою: сповна діяли відомі собачі закони – Валуєвський та Емський циркуляри. Організаторів акції рішуче попередили (про це повідомив офіційний публічний орган - газета «Полтавские губернские ведомости»), що ніхто не може, не має права будь-що вигукувати українською мовою, не кажучи вже про публічні виступи («недопустимо зачит ы вание приветствий на малорусском яз ыке »), оскільки поліція в такому разі силою розсіє натовп українців, заарештує непокірних. Не зважаючи на ці перестороги, виступаючи 31 серпня 1903 року в міському театрі, після торжеств біля пам’ятника, письменниця Олена Пчілка, мати Лесі Українки, свою полум’яну промову почала саме українською мовою. Їй не дав до кінця рідномовно висловитись тупоголовий московіт міський голова Полтави. Він же зухвало поламав промову українською Михайла Коцюбинського, літераторки Ольги Андрієвської.

Аби до кінця уяснити драматизм усієї ситуації в тодішньому царському суспільстві, в якому основна частина люду спілкувалася українською, а використовувати у вжитку «наречие» суворо заборонялося. Як було жити, і що з того виходило, почитайте записки студента петербурзького університету, молодого ще Дмитра Дорошенка з тих урочистостей. Він, до речі, розповідав, як люди від пам’ятника батьку української мови Івану Котляревському йшли потайки до ближнього лісу, щоб погомоніти рідномовно. Збиралися групками, радісно бесідували.

Так ось, саме у такій шовіністичній атмосфері московського радикалізму здійснював свою громадсько-політичну, мовно-культурологічну місію Євген Харламович Чикаленко. Він під фініш 19-го століття п’ять літ пробивав дорогу в світ своїй україномовній сільськогосподарській енциклопедії, коли ніщо українське на з’являлося з друкарень. І таки добився свого: його п’ятитомник потрапив в руки півмільйона хазяїв селянських господарств і обійсть. Запускав і видавав за власний кошт україномовні газети, журнали, стимулював фінансово наукові дослідження з історії України. Саме на прибуток заради цього працювали на повну потужність його фільварки, ферми, млини…

У передмові до початку публікації своїх «Спогадів…» у газеті «Свобода» Є. Чикаленко писав (стилістика, пунктуація в тексті - автора):

«З 1907 року почав я провадити щоденник. Записував переважно те, що торкалося газети «Рада», яку видав протягом десяти років. І писав обережно, щоб не підвести людей і себе, бо «время було люте». А тому про головне, про діяльність нелегальної організацій «Товариства українських поступівців» (ТОП), я писав езопівською мовою. Напр., коли розповідав про з ` їзди, то говорив наче про обрання членів видавництва «Рада», або співробітників її. Часом, коли я прочитував приятелям своїм дещо з записаного, то вони радили висловлюватись ясніше, відвертіше, конкретніше, і занотоване тут же відсилати на зберігання до Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, але я боявся рискувати і продовжував вживати езопівську мову.

Коли ж 1914 року російське військо зайняло Львів, то порадники мої раділи, що я не послухався їхніх повчань, кажучи, що на основі того матеріалу новий уряд міг би витворити грандіозний процес «мазепінців» про державну зраду, або хоч би адміністративно позасилали багатьох, як учинили з М. Грушевським.

Коли з початком війни було закрито «Раду» і мені стало відомо, що київська поліція все допитувалася, куди я виїхав, то я перестав писати щоденник, бо мусів переїздити з місця на місце, не засиджуючись в одній стороні. Літував я вдома, на Херсонщині, де місцева поліція попереджала мене, коли приходив з Києва запит про те, чи не приїхав я в село? В Києві, під час війни, я бував тільки переїздом, не ночуючи дома, а три зими прожив у Фінляндії, тільки на короткий час наїжджаючи до Петрограду і Москви. А коли настала революція 1917 року і я, як буржуй, чи навіть феодал, не мав змоги брати участь в будуванні української держави, то виїхав на село, де щоденники не провадив. Вже аж весною 1918 року, після приходу німців, я, живучи в Києві, записав пережите мною за роки 1914-1918-ті, і знову став заповнювати щоденник, і проводжую його тут, на еміграції, але за браком матеріалу, перемішую його з листуванням з українськими емігрантами і зрідка з тими, хто залишився на Україні.

Колись може пощастить мені зредагувати і видати той щоденник, розпочатий, як я казав ще 1907 року, а тепер випускаю в світ, як вступ до мого твору, конспективні спогади за 45 років свого життя (1861 – 1907).

Євген Чикаленко. Рабенштайн. N. О., 192З року.»

Будинок на десять кімнат, яким володів у Кононівці Євген Чикаленко, де гостинно приймав іменитих колег і друзів. (Фото віднайдено в Інтернеті. Дякую автору)

Бог з малолітства нагородив Чикаленка вдачею на добро. За що б не брався, чим би не займався, все виходило в нього так, як у нікого. Ніхто не умів, як він вправно давати лад на землі, набивати грішми калитку. Тільки одні перепускають те все багатство через шлунок свій та рідні, або ж банально промотують прибутки в кабаках і з бабами, розтрачують їх по закордонах, а пан Євген з молодих часів шукав притулку серед розумних людей, які опікувалися долею свого рідного краю, українців. Як науковець-«хлопоман» Володимир Антонович, котрий вважав, що український народ має право на своє відродження, як Михайло Коцюбинський, як дослідник творчості Т. Шевченка Володимир Науменко, багатолітній редактор «Киевской старины», згодом керівник Української Центральної ради ще до М. Грушевського, як вождь Товариства українських поступівців, знаменитий історик і державний діяч Михайло Грушевський, як один з творців української журналістики Сергій Єфремов, публіцисти Леонід Жебуньов, Федір Матушевський, відомий адвокат Ілля Шраг. А окрім того, він був побратимом відомого мецената Василя Симиренка, ще одного відомого жертовника і дарувальника коштів на культуру – Володимира Леонтовича.

Це оточення і сформувало передові та вельми прогресивні погляди на світ, на життя, на державний устрій, на права й свободи українців Євгена Чикаленка. Він завжди готовий був платити гроші за просування ідей козацької волі, видання творів Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марко Вовчок, Михайла Коцюбинського. А ще більше його приваблювало україномовне газетярство, яке несло в люди живе слово правди про життя й ідеї рідномовного братства. Так Євген Харламович стає своєю людиною в першій україномовній громадсько-політичній газеті «Громадська думка» (ГД). А з 173 номера, її єдиним видавцем, оскільки, як напише у своїх «Спогадах…», попередній власник і редактор Володимир Леонтович заявить, щоб під впливом нових працівників редакції, насамперед, Бориса Грінченка, його дружини Марії, яка відповідала у виданні за наповнення рубрики «Останніх новин», газета стала непомірно агресивною щодо влади, основ суспільства. Він начебто не міг підписувати, випускати у світ такий бойовий листок, у якому щономера спеціально добиралися повідомлення про підпали і грабежі панських маєтків, розбої щодо місцевої знаті і містечкових багатіїв. Фінансування газети на себе перебрав Є. Чикаленко, рятуючи економічну ситуацію, партіями збував своє зерно, живність, аби виручити кошти для поліграфічного видання. Просив Василя Федоровича Симиренка не піддаватися на малодушність мецената, хутірського багатія з-під Лубен В. Леонтовича, до кінця виконувати свою обіцянку з фінансування україномовного видання, яке так потрібне людям.

Той, хто ознайомиться зі «Спогадами…» Є. Чикаленка відкриє для себе цілий історичний пласт з поетапного формування української еліти, яка вже зовсім незабаром, вирісши з авторів «Громадської думки», а після її закриття царським урядом, зі складу редакції нової україномовної газети «Рада», в життєздатності якої головна роль належала саме Євгену Харламовичу. Стануть її люди державотворцями першої величини, які в горнилі жовтневого перевороту 1917-го року, громадянської, російсько-української воєн побудують Українську Народну Республіку, рівню прав, свобод громадян котрої ми заздримо й по нині. Значення Чикаленка в цій унікальній будівничій справі була настільки значима, зрима, що після падіння влади Павла Скоропадського (1918 рік) на роль нового українського гетьмана найбільш активно люди пропонували кандидатуру саме панича-мецената. Бо він, до слова сказати, в усіх редакціях був не просто апатичним касиром, байдужим філантропом. І в «Громадській думці», і в «Раді» Євген Харламович вів розділ белетристики та фейлетонів. Усе українське село зачитувалося його журналом «Селянин», буквально штудіювало його п’ятитомну селянську академію, яка вчила, як потрібно господарювати на землі.

Завжди неохочий до розповідей про себе, дід Чикаленко у «Спогадах…» нарешті відкрився сповна. Він розкаже, як формував редакції. Як добирав туди людей. Як знайшов, приміром, у Чернігові Бориса Грінченка, звабив його роботою в «Громадській думці», помешканням у Києві. Як переконував членів «Старої Громади» віддати в одні руки формування, обробку даних «Словника української мови», дані до котрого вже частково окремо, не змовляючись, зібрали і редактор «Киевской старин ы » Володимир Науменко, і новий член товариства Борис Грінченко. Можливо навіть, на той час Володимир Павлович сформував і дещо більшу картотеку, але Грінченко був на одинадцять літ молодшим, уже відомим у царині бібліографії, автором перших підручників з української мови, а головне не так завантажений роботою з випуску періодичного видання, як Науменко. Нарешті мав надійних помічників під рукою – дружину Марію – журналістку, а також працьовиту дорослу вже дочку Анастасію. Саме ці аргументи використав Чикаленко, переконуючи Науменка віддати свої надбання на користь загальної справи. Згодом «Стара Громада», під впливом Євгена Харламовича, прийме рішення про те, щоб затвердити автором майбутнього «Словника української мови» якраз Бориса Грінченка, всебічно надаючи йому необхідну допомогу для завершення роботи над чотиритомником, як і всі напрацювання з цієї справи громадською організацією.

Тут можна було б розповісти багато цікавого, почерпнутого зі «Спогадів….» Є. Чикаленка, про амбітного і вряди-годи дошкульного Бориса Дмитровича. Як переконує наш герой, пан Грінченко на вигляд і дух, скажімо, не терпів Михайла Грушевського, навіть було публічно виступав проти його переїзду зі Львова до Києва. Уявляєте!?

Формуючи редакцію газети «Рада» замість закритої владою «Громадської думки», Чикаленко схилявся до тієї думки, що, можливо, її редактором варто було б зробити Михайла Грушевського, який вже оголосив про свій переїзд до Києва. А далі з цього прикладу розмірковує так:

«… Грушевський та Грін­ченко ніколи не вжилися б в одній редакції та й ні в якій справі, як товариші. Обидва вони такої вдачі, що на друго­рядній ролі не помиряться, (кожний з них схоче бути пер­шим і один одному старшин­ства, булави не попустить. Але Грушевський незрівнянно талановитіший, освідченіший та вченіший за Грінченка. Перед його авторитетом схилилися всі Українці, крім тих, що претендували на гетьманство (як напр. В. Науменко та Б. Грінченко).' Останній ясно бачив, що з пе­реходом сюди «Літературно-наукового Вістника», переїде сюди і Грушевський, до якого само собою перейде й булава, перейде перша роля серед Українців, от через що він рішу­че стояв проти перенесення ЛНВ до Київа ще в кінці І9О5 року і тепер, але Грушевський рішучо заявив, що вже з Нового Року Вістник буде виходити в Київі».

Це Борис Грінченко своєю різкою критикою практично «відшив» від редагування, а головне – від фінансування ліберально-демократичних україномовних видань мецената Володимира Леонтовича. Подібне вельми болісно сприйняв якраз саме Чикаленко. Насамперед через те, що саме на одного його перекладалося відтепер «зашивати» фінансові дірки, які покривав до цього тямущий господарник і громадський діяч, письменник-полтавчанин, котрий став не до шмиги пану Грінченку.

Розповідаючи якось про ставлення В. Леонтовича до «Громадської думки», яка начебто підпала під вплив сім’ї Бориса Грінченка, Чикаленко наводить пряму мову Володимира Миколайовича з цього приводу. Ось вона:

«— Помилуйте, - каже Леонтович, — та ця ґазета сіє ворожнечу до заможніх кляс, вона підбурює, щоб одібрали землю від поміщиків і т. д. Як я можу редагувати і головне фінансувати таке реакційне видання?»

Важливо, що будучи людиною надзвичайно тихомирної, супокійної вдачі, писучий поміщик з Кононівки завжди умів залагодити між усіма ворогуючими сторонами стосунки, знайти підходи буквального до кожного і всіх у редакції. Він завжди удатне організовував колег на сумлінність заради загального добра во благо та славу України. Тому не зважаючи на різношерстість характерів, іноді навіть будь-чию норовисту та брикливу вдачу, мудрий і лагідний Є. Чикаленко швидко приборкував ситуацію. Знаходив підходи, «брав під вуздечку» кожного.

Попри все, Є. Чикаленко зарекомендував себе людиною, яка мала особливий дар на пошук справжніх, неординарних особистостей. Я вже обмовився вище, що Євген Харламович покладав на себе обов’язки відповідати в редакціях за розділи белетристики і фейлетонів. У потічку графоманського мотлоху він якось виловив оповідання такого собі Володимира Винниченка, і тут же опублікував його. Всі звернули увагу на цей невеличкий, але доволі оригінальний і свіжий літературний твір. А Чикаленко запросив молодого чоловіка написати ще і ще, виплатив йому подвійний гонорар, заохотивши тим самим до активної роботи на видання. Загалом ви, сподіваюся, знаєте, кого він насправді привабив до роботи у «Раді».

Метикуватому поміщику вдалося залучити до видання єдиної щоденної української громадсько-політичної, економічної й літературної газета ліберального напряму на Наддніпрянщині багатьох цікавих людей. Сформувати унікальний творчий колектив. Відповідальним секретарем редакції, приміром, працював Симон Петлюра, Після його цю посаду займав Василь Королів – згодом один із засновників Української Центральної Ради, посол УНР в Празі. Певними відділами опікувалися: майбутній міністр закордонних справ гетьмана Павла Скоропадського Дмитро Дорошенко, котрий, як ніхто інший у ті буремні часи потурбувався про визнання УНР зарубіжними країнами, відомий історик, письменник, бібліограф; Вячеслав Липинський – за певний час посол України в Австрії, історик, соціолог, публіцист, чиї праці, ще й по нині не до кінця вивчені, а його лист до братів-хліборобів є неперевершеною гребенем епістолярного й публічного мистецтва (а прожив же усього 49 літ!); Михайло Лозинський – згодом відомий дипломат, політичний діяч, журналіст; Григорій Шерстюк – через роки автор підручників з української мови; Богдан-Валеріан Рошевський – з часом відомий громадський діяч, письменник; Спиридон Черкасенко – перегодом відомий культурний і громадський діяч, письменник, драматург; Максим Синицький – у буремні часи український громадський і культурно-освітній діяч, член Української Центральної Ради; Леонід Пахаревський – через роки – відомий письменник, режисер, актор, перекладач; Людмила Старицька – Черняхівська – в майбутньому відмий драматург, письменник, поетка, перекладач.

Практично їх усіх добирав для роботи в редакції Є. Чикаленко. Як, до речі, і Павлушу Тичину на посаду коректора…

У редакції окрім вже відомого Бориса Грінченка часто бували зі своїми статтями й творами Іван Франко, Михайло Грушевський, Олександр Олесь, Микола Вороний, Василь Доманицький, змужнілий Володимир Винниченко. Можна сказати, щоб під надійним крилом письменника і мецената, великого українського патріота Євгена Чикаленка формувалася еліта майбутньої Української Народної Республіки. Про багатьох із цих, вище названих людей Євген Харламович вділив розповіді у своїх «Спогадах…» Там, аби ви знали, друзі, згадується стільки цікавих епізодів, деталей, розповідей про найрізноманітніші події... Всього й не перемажеш. Треба читати…

Чому ж, запитується, тоді нинішня, уже ось 26 літ незалежна, соборна Україна практично нічого не знає про великого поборника українського духу, української думки, української мови Євгена Чикаленка? Про його унікальний внесок у побудову УНР, за справу якої і по нині ще гинуть наші герої?

А тому, що українці і ще й досі не навчилися шанувати своє минуле: вивчати його, досліджувати, шанувати тих, хто не шкодуючи свого здоров’я і життя боровся за честь нашої нації, народу. Ледве-ледве навчилися ми впорядковувати цвинтарі, де поховані близькі й рідні, а ось до належного пошанівку загальнонаціональних героїв ставимося по-старинці – по-радянськи.

Хочете, я зараз це чітко і конкретно аргументую. Дивіться, як відомо, Євген Чикаленко другу половину свого життя окрім Києва проводив у селі Кононівка теперішнього Драбівського району Черкаської області. Я забиваю в пошуковій системі інтернет-енциклопедії – Вікіпедії, назву цього населеного пункту, як би це зробив кожен, хто хотів би, приміром, щось дізнатися про цей період життя відомого мецената, письменника, публіциста. Що то за маєток він там мав, куди до Чикаленка навідувалися десятки визначних осіб того, та й для нинішнього часу також видатних особистостей. І отримуємо…

Даруйте на слові, - фігу з маком. Позаяк у статті про Кононівку, а ні слова не сказано про цю знамениту індивідуальність, якою без сумніву був Євген Чикаленко. Наче й не було його ніколи там. Зате, от дивина, погляньте, будь ласка, що написано в Вікіпедії про Кононівку:

«… У 1908 році тут проживав Михайло Коцюбинський. Потім написав новелу «Intermezzo», присвятивши її кононівським полям».

Як це ж трапляється таке унікальне диво, друзі? Жив відомий український письменник аж у Чернігові, підкреслю, далеко по той бік Києва від Драбівщини, Черкащини, і, як бачимо, чомусь зненацька приїхав у Кононівку, пішов у тутешні поля, між високі хліба, щоб описати їхню неповторну красу. Звідки він узявся, про це ні слова не сказано. Наче з аероплана, якщо був вже такий тоді, випав наш дорогий письменник, чи чорти його сюди на рогах занесли. І запитати б того, хто сотворив цю географічну причуду, як він, пан Коцюбинський, міг визначити, що лани тут, ліси, яри та крутосхили, довкруги Кононівки, найкращі в Україні? Звідки він про це здогадався, і чому не майнув дорогий та милий наш Михайло Михайлович десь, до прикладу, на славне Поділля, яке, звісно ж, значно краще знав, бо там в юності на моїй рідній Шаргородщині, до речі, у селі Лопатинці, вчителював? Чого приїхав саме аж у не близьку Кононівку, де і до районного центру від неї всі 27 км?

Спробую пояснити цю придибенцію. Просто, думаю, статтю про Кононівку для інтернет-енциклопедії готувала якась ворожа всім нам комуністична душа. Бо як же ж могла вона написати, що в Кононівці на початку минулого століття, на пору візиту Коцюбинського в село, мешкав удатний і всім відомий поміщик Євген Чикаленко, котрий насправді мав найкращі поля і луки, і не лише в ближній і дальній окрузі, що отримував він найвищі в Україні врожаї зернових і технічних культур, що був справжнім центром всього демократичного україномовного світу в Києві. Вийшло начебто так по життю, що саме кононівський сільський буржуй, з яким водив тісну дружбу і Михайло Коцюбинський, фактично готував до наступних драматичних подій золоту українську еліту, котра невдовзі стане на чолі Української Народної Республіки. І це, хоч як не скривай, все одно вилізло шилом із мішка…

Більше того. Той, хто прочитає багато разів згадувані тут мною «Спогади…» Євгена Харламовича, то на їхніх сторінках зустріне розповіді про те, що до пана Чикаленка в ту ж таки Кононівку неодноразово приїздили: Борис Грінченко і його дружина Марія, дочка Анастасія якось там провела все літо. Що з Петербурга до нашого героя навідувався відомий громадський діяч Олександр Русов, знаменитий столичний лікар Яркевич. Бували тут редактор «Киевской старин ы » Володимир Науменко, «Громадської думки» і «Ради» - Ф. Матушевський. Навідувалися у справах Дмитро Дорошенко, Олександр Олесь і ще багато-багато відомих людей того часу.

Чи ж можуть знати будь-що люди про Чикаленка, якщо фактично скриваються такі елементарні речі від очей громадськості? І хто буде розповідати цю правду, доносити її до людей, якщо цих фактів про знаменитого мецената, думаю, не знають ні в Міністерстві культури, ні в службі прем’єр-міністра України, котрий опікується проблемами культури, тим паче, в адміністрації глави держави. Хоча б, напевне, мали б цікавитися подібними речами. Впливати на те, щоб фігури рівня Є. Чикаленка не замовчувалися, займали своє достойне місце в ряду слави тих, хто найбільше зробив для незалежності України, утвердження і поширення української мови в наших краях.

Тому активісти з групи ентузіастів під проводом Юрія Гнаткевича, які вирішили боротися за присвоєння вулиці і станції метро у Києві імені Євгена Чикаленка, повинні, як мені думається, віднаходити такі ляпи й проколи влади, на котрі я щойно вказав, піднімати їх на щит гласності, а ще засукавши рукава готувати нові й нові розповіді у ЗМІ і до різних довідкових проспектів про людину, яка, напевне ж, повинна обов’язково стати кумиром українців. А статтю про село Кононівку, і те, чого й до кого все-таки туди приїздив М. Коцюбинський, до Вікіпедії напишу я. Ось зараз буквально починаю її готувати…

17.07.2017 р.