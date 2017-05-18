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Боротьба за Народний Рух України
18.05.2017 15:34
У ВОЖДІ НАРОДНОГО
РУХУ ПРОПОНУЮТЬ ЗРАДНИКА «САМОПОМОЧІ» З ВІЖКАМИ БАНКОВОЇ
Справді, це грандіозна не просто
проблема, а реальна біда, коли народні маси позбавлені політичного даху. Не
мають до кого притулитися, стати під парасолю, казати б, у негоду. А цієї
сквири в суспільстві стільки нині, більше, ніж будь-коли. Тому й подеколи туляться
люди під баламутні шатра то Ляшка, то Рабіновича. Хоч то для них, зрозуміло, тимчасове,
як пересадочна станція Жмеринка чи Конотоп.
Відомо, повноціннім народним клубом до і на початку здобуття Незалежності для
українців був Народний Рух України (НРУ). Кузня ідей народної будови України. Чому
і як завалилася вона – не сьогоднішня моя тема.
І вже точно зрозуміло, що не буде
ніякого толку в державі, поки не відновиться діяльність всенародної партії НРУ.
Як політичної сили мас, як виразника політики будівничих української держави, а
не підручних московітсько-єврейського кагалату. З соціальних мереж видно: сила
спротиву антинародній владі велика, але мобілізації, координації її немає. Все
спрямовано в свисток.
Я декілька літ є активним
прибічником НРУ, навіть від цієї політсили висовувався кандидатом у депутати
Київради останнього скликання. І відвідую іноді зібрання членів НРУ, певні
події, які проводить партія. Головне скажу з того, що зрозумів, у чому наочно
переконався: Рух має сталих, вмотивованих прихильників. Ідейних, переконаних. А
ось не ладиться в нього на верхівці. Якісь
там зібралися безідейні, безініціативні хлопці. Ну, немовби безголосі євнухи. Сказати
б, «тихарі» і політичні пристосуванці. Такі, які всього і всіх бояться. А
найбільше, мабуть, гніву, не приведи Боже, чи окрику з Банкової. Готові служити
вірою і правдою будь-якому царю. Бо ж погляньте, за останні п’ять років змінилося
два глави держави, а політика, діяльність Руху, як були підкилимними, такими й
залишилися. Тиша така на вулиці Олеся Гончара (де міститься штаб НРУ), аж вуха в’януть.
У державі війна, а наш Рух як води у рот набрав: хоч би якоюсь заявою обізвався.
Нинішнього 9 травня червоні транспаранти окупували замало не пів столиці, а НРУ
з-за тину на все те перелякано позирає, буцімто його це не стосується. Не чути
його голосу щодо агітації за впровадження активної рідномовної політики, проти
ворожої двомовності у пресі і на телебаченні. Так і хочеться гукнути з висоти Ярославого
валу під вікна кабінетів нинішніх вождів і вождиків НРУ: «Просипайтеся! Без
нас, панове, порядку в Україні не буде. Заколисала вас байдужість і безбереге
догоджання владі, яка з усіх сил бореться проти свого народу. Ви вже Рух,
колись бойовий і активний загін українського народу, привели під поріг влади і
перетворили його в пристанище улесливих прислужників для коломойських,
пінчуків, фірташів, і, зрозуміло ж, порошенків, гройсманів і інших товстосумів
при державному стерні…»
Останнім часом пішли активні
розмови про те, що потрібно негайно міняти керівництво НРУ. І я за це також.
Позаяк видно і зрозуміло, ті, хто нині при владі іншими вже не будуть. (Голова
НРУ на своїй посаді з 2012 року!) Не здатні вони об’єднати, згуртувати маси, вдихнути
в них ідеї боротьби з нечуваними досі безпорядками насамперед у державному
управлінні, плюндруванні законів та Конституції України. Зрозуміло, що першими
ж порушниками цих святинь є якраз сам П. Порошенко, його васали, котрі з
допомогою власного бізнесу рвуть України на дрантя. Нинішні ж керівнички Руху
про це бояться і заїкнутися, позаяк вони упокоїлися під рядном Банкової
З деяких пір до Руху прибилися два
народні депутати України Віктор Кривенко та Павло Кишкар. Це два зрадники ідей
партії «Самопоміч», котрі пробралися до Верховної Ради в ліфті названої політичної
хартії, і в самий вирішальний момент, коли у Верховній Раді відбувалося
голосування за зміни до Конституції, які відкривали дорогу до торпедування
державного устрою України, в угоду путінським бойовикам, наплювали на
застереження «Самопомочі», проголосували в угоду Банкової. За це й були
виключені з фракції «Самопоміч». Сталося
це 31 березня 2016 року.
Думаю, що події далі розвивалися
так. Одного дня голову НРУ запросили на Банкову. Там давно уже ведуть роботу з
прокладання шовкового шляху для забезпечення другого строку П. Порошенка. Ті,
хто вивчають ризики цієї ідеї давно знають, що Рух – це приспаний політичний
вулкан. І владі, щоб продовжити своє довголіття на Олімпі, вкрай потрібно його
взяти під свій політичний контроль. Через засланих туди своїх ручних управлінців.
Василеві Куйбіді, гадаю, прямо й без вихилясів сказали, що потрібно двох
зрадливих нардепів взяти під своє крило. Вже 19 квітня 2016 року пан Куйбіда на
брифінгу у Верховній Раді радісно заявив, що мовляв керівний орган НРУ
одноголосно прийняв у свої лави цих великих політичних діячів сучасності –
зрадників, перебіжчиків, і готових й далі голосувати за те, щоб вся Україна стала
Донбасом. Ще він заявив, що тепер і Рух має в парламенті своїх представників,
які, мовбито, тепер будуть активно проваджувати його політику, ідеї в
депутатському середовищі та через розроблені в Русі законопроекти. Повна
дурість, але ж звучить як!
Що насправді сталося? НРУ
кооптував у свої партійні ряди нардепів правлячої коаліції, позаяк вони швиденько
перефарбувалися у представників провладної фракції БПП. Тієї, підкреслю, сили, котра
обідрала народ як липку. Насамперед з тарифами на газ, на інші комунальні
послуги. Котра не може за неповних три роки загнати на нари жодного (!) з відомих
крадіїв режиму Януковича, убивць Героїв Небесної Сотні, зате всі СІЗО і тюрми
України, під різноманітними надуманими приводами наводнила українськими
патріотами, які захищали Майдан і воювали в АТО. Мені хотілося послати навіть
панові Куйбіді телеграму, щоб з кооптацією зрадників «Самопомочі» в керівні
структури НРУ наш рідний Рух, як ящірка відкинув свого хвоста – себто назву «Народний»
Рух. Бо він явно став схожим, відтак, на антинародний…
Можемо нині, через тринадцять місяців
після того освячення запитати голову НРУ пана Куйбіду: ну й що, підтримали ваші
новоспечені представники Рух у Верховній Раді, багато пройшло через голосування
у парламентському залі ваших ідей та законопроектів, як ви це обіцяли? Херня з
маком, чи не так?
А мені до глибини душі, зізнаюся,
було соромно і принизливо за те, що пан Кишкар, коли в Україні вибухнула всенародна
блокада ОРДЛО, яку підтримали особисто знаю й багато членів Руху, які такими є
ще з часів В’ячеслава Чорновола, бо це був крик народу за припинення підтримки економіки
і оборонної сили колорадів, торгівлі з справжніми бандюками, ось цей зрадник «Самопомочі»
П. Кишкар, поспіль з неврівноваженою і несамовитою пані з однієї провладної
партії замало не в рукопашну на Сході України билися за те, щоб бізнес
можновладців з окупованими територіями процвітав. «Новоспечений» рухівець,
якого здається, як і В. Кривенка ввели в якісь там керівні структури партії,
готовий був зуби повибивати рухівцям у спротиві торгівлі з ОРЛДО, щоб не
постраждав бізнес людей із Банкової і Кабміну. Як це вам? Завтра до цього П.
Кишкар, переконаний, буде закликати весь Рух з партійного амвону…
Нині вже звучать активно голоси
про те, що Рух має очолити інший зрадник «Самопомочі», побратим П. Кишкара - Віктор
Кривенко. Знайте: це політичні, пропагандистські посили з Банкової. Заслані
козачки, в тому числі й у ЗМІ та у
Фейсбуці молотять язиками про те, що рівного йому немає «менеджера». Він,
мовляв, уже і діаграми якісь там понамальовував, як ростиме і розвиватиметься
Рух за його керівництва. Така дурня, що аж соромно за людй, які про це говорять
і пишуть.
Я декілька разів перечитав
біографію пана Кривенка і ніде не побачив, аби він набивав гулі в справі
управління масами, виробництвом. До цього він був здебільшого помічник
генерального директора підприємства, бо весь обвішаний різноманітними
дипломами, а далі все радник, радник, радник – від цього аж в очах рябить. Який
із нього «менеджер» - ніде не видно. Схоже навіть на те, що і в самої Інни Германівни Богословської саме таким
фахівцем пан Кривенко був також, бо обирався в нардепи з її «Віче». А ось
єдиний раз начебто потрапив в команду достойних людей із «Самопомочі», і одразу
зламався, як пісочне печиво. Чи треба Рухові такого вождя, на якому через
ідейне зрадництво однієї політсили надійно припасовані віжки Банкової? Думаю,
що питання риторичне…
теги: Олександр Горобець, Рух, зрадники "самопомочі", Кишкар, Кривенко, НРУ
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