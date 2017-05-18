Боротьба за Народний Рух України

У ВОЖДІ НАРОДНОГО РУХУ ПРОПОНУЮТЬ ЗРАДНИКА «САМОПОМОЧІ» З ВІЖКАМИ БАНКОВОЇ

Справді, це грандіозна не просто проблема, а реальна біда, коли народні маси позбавлені політичного даху. Не мають до кого притулитися, стати під парасолю, казати б, у негоду. А цієї сквири в суспільстві стільки нині, більше, ніж будь-коли. Тому й подеколи туляться люди під баламутні шатра то Ляшка, то Рабіновича. Хоч то для них, зрозуміло, тимчасове, як пересадочна станція Жмеринка чи Конотоп. Відомо, повноціннім народним клубом до і на початку здобуття Незалежності для українців був Народний Рух України (НРУ). Кузня ідей народної будови України. Чому і як завалилася вона – не сьогоднішня моя тема.

І вже точно зрозуміло, що не буде ніякого толку в державі, поки не відновиться діяльність всенародної партії НРУ. Як політичної сили мас, як виразника політики будівничих української держави, а не підручних московітсько-єврейського кагалату. З соціальних мереж видно: сила спротиву антинародній владі велика, але мобілізації, координації її немає. Все спрямовано в свисток.

Я декілька літ є активним прибічником НРУ, навіть від цієї політсили висовувався кандидатом у депутати Київради останнього скликання. І відвідую іноді зібрання членів НРУ, певні події, які проводить партія. Головне скажу з того, що зрозумів, у чому наочно переконався: Рух має сталих, вмотивованих прихильників. Ідейних, переконаних. А ось не ладиться в нього на верхівці. Якісь там зібралися безідейні, безініціативні хлопці. Ну, немовби безголосі євнухи. Сказати б, «тихарі» і політичні пристосуванці. Такі, які всього і всіх бояться. А найбільше, мабуть, гніву, не приведи Боже, чи окрику з Банкової. Готові служити вірою і правдою будь-якому царю. Бо ж погляньте, за останні п’ять років змінилося два глави держави, а політика, діяльність Руху, як були підкилимними, такими й залишилися. Тиша така на вулиці Олеся Гончара (де міститься штаб НРУ), аж вуха в’януть. У державі війна, а наш Рух як води у рот набрав: хоч би якоюсь заявою обізвався. Нинішнього 9 травня червоні транспаранти окупували замало не пів столиці, а НРУ з-за тину на все те перелякано позирає, буцімто його це не стосується. Не чути його голосу щодо агітації за впровадження активної рідномовної політики, проти ворожої двомовності у пресі і на телебаченні. Так і хочеться гукнути з висоти Ярославого валу під вікна кабінетів нинішніх вождів і вождиків НРУ: «Просипайтеся! Без нас, панове, порядку в Україні не буде. Заколисала вас байдужість і безбереге догоджання владі, яка з усіх сил бореться проти свого народу. Ви вже Рух, колись бойовий і активний загін українського народу, привели під поріг влади і перетворили його в пристанище улесливих прислужників для коломойських, пінчуків, фірташів, і, зрозуміло ж, порошенків, гройсманів і інших товстосумів при державному стерні…»

Останнім часом пішли активні розмови про те, що потрібно негайно міняти керівництво НРУ. І я за це також. Позаяк видно і зрозуміло, ті, хто нині при владі іншими вже не будуть. (Голова НРУ на своїй посаді з 2012 року!) Не здатні вони об’єднати, згуртувати маси, вдихнути в них ідеї боротьби з нечуваними досі безпорядками насамперед у державному управлінні, плюндруванні законів та Конституції України. Зрозуміло, що першими ж порушниками цих святинь є якраз сам П. Порошенко, його васали, котрі з допомогою власного бізнесу рвуть України на дрантя. Нинішні ж керівнички Руху про це бояться і заїкнутися, позаяк вони упокоїлися під рядном Банкової

З деяких пір до Руху прибилися два народні депутати України Віктор Кривенко та Павло Кишкар. Це два зрадники ідей партії «Самопоміч», котрі пробралися до Верховної Ради в ліфті названої політичної хартії, і в самий вирішальний момент, коли у Верховній Раді відбувалося голосування за зміни до Конституції, які відкривали дорогу до торпедування державного устрою України, в угоду путінським бойовикам, наплювали на застереження «Самопомочі», проголосували в угоду Банкової. За це й були виключені з фракції «Самопоміч». Сталося це 31 березня 2016 року.

Думаю, що події далі розвивалися так. Одного дня голову НРУ запросили на Банкову. Там давно уже ведуть роботу з прокладання шовкового шляху для забезпечення другого строку П. Порошенка. Ті, хто вивчають ризики цієї ідеї давно знають, що Рух – це приспаний політичний вулкан. І владі, щоб продовжити своє довголіття на Олімпі, вкрай потрібно його взяти під свій політичний контроль. Через засланих туди своїх ручних управлінців. Василеві Куйбіді, гадаю, прямо й без вихилясів сказали, що потрібно двох зрадливих нардепів взяти під своє крило. Вже 19 квітня 2016 року пан Куйбіда на брифінгу у Верховній Раді радісно заявив, що мовляв керівний орган НРУ одноголосно прийняв у свої лави цих великих політичних діячів сучасності – зрадників, перебіжчиків, і готових й далі голосувати за те, щоб вся Україна стала Донбасом. Ще він заявив, що тепер і Рух має в парламенті своїх представників, які, мовбито, тепер будуть активно проваджувати його політику, ідеї в депутатському середовищі та через розроблені в Русі законопроекти. Повна дурість, але ж звучить як!

Що насправді сталося? НРУ кооптував у свої партійні ряди нардепів правлячої коаліції, позаяк вони швиденько перефарбувалися у представників провладної фракції БПП. Тієї, підкреслю, сили, котра обідрала народ як липку. Насамперед з тарифами на газ, на інші комунальні послуги. Котра не може за неповних три роки загнати на нари жодного (!) з відомих крадіїв режиму Януковича, убивць Героїв Небесної Сотні, зате всі СІЗО і тюрми України, під різноманітними надуманими приводами наводнила українськими патріотами, які захищали Майдан і воювали в АТО. Мені хотілося послати навіть панові Куйбіді телеграму, щоб з кооптацією зрадників «Самопомочі» в керівні структури НРУ наш рідний Рух, як ящірка відкинув свого хвоста – себто назву «Народний» Рух. Бо він явно став схожим, відтак, на антинародний…

Можемо нині, через тринадцять місяців після того освячення запитати голову НРУ пана Куйбіду: ну й що, підтримали ваші новоспечені представники Рух у Верховній Раді, багато пройшло через голосування у парламентському залі ваших ідей та законопроектів, як ви це обіцяли? Херня з маком, чи не так?

А мені до глибини душі, зізнаюся, було соромно і принизливо за те, що пан Кишкар, коли в Україні вибухнула всенародна блокада ОРДЛО, яку підтримали особисто знаю й багато членів Руху, які такими є ще з часів В’ячеслава Чорновола, бо це був крик народу за припинення підтримки економіки і оборонної сили колорадів, торгівлі з справжніми бандюками, ось цей зрадник «Самопомочі» П. Кишкар, поспіль з неврівноваженою і несамовитою пані з однієї провладної партії замало не в рукопашну на Сході України билися за те, щоб бізнес можновладців з окупованими територіями процвітав. «Новоспечений» рухівець, якого здається, як і В. Кривенка ввели в якісь там керівні структури партії, готовий був зуби повибивати рухівцям у спротиві торгівлі з ОРЛДО, щоб не постраждав бізнес людей із Банкової і Кабміну. Як це вам? Завтра до цього П. Кишкар, переконаний, буде закликати весь Рух з партійного амвону…

Нині вже звучать активно голоси про те, що Рух має очолити інший зрадник «Самопомочі», побратим П. Кишкара - Віктор Кривенко. Знайте: це політичні, пропагандистські посили з Банкової. Заслані козачки, в тому числі й у ЗМІ та у Фейсбуці молотять язиками про те, що рівного йому немає «менеджера». Він, мовляв, уже і діаграми якісь там понамальовував, як ростиме і розвиватиметься Рух за його керівництва. Така дурня, що аж соромно за людй, які про це говорять і пишуть.

Я декілька разів перечитав біографію пана Кривенка і ніде не побачив, аби він набивав гулі в справі управління масами, виробництвом. До цього він був здебільшого помічник генерального директора підприємства, бо весь обвішаний різноманітними дипломами, а далі все радник, радник, радник – від цього аж в очах рябить. Який із нього «менеджер» - ніде не видно. Схоже навіть на те, що і в самої Інни Германівни Богословської саме таким фахівцем пан Кривенко був також, бо обирався в нардепи з її «Віче». А ось єдиний раз начебто потрапив в команду достойних людей із «Самопомочі», і одразу зламався, як пісочне печиво. Чи треба Рухові такого вождя, на якому через ідейне зрадництво однієї політсили надійно припасовані віжки Банкової? Думаю, що питання риторичне…







