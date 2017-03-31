|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Журба Білої Криниці
31.03.2017 08:39
2008 року я готував до випуску свою
нову книжку «Родинна колиска – Джурин». (Її електронну версію можна прочитати
тут - http://www.ozarinci1.narod.ru/download/dzhurynb.pdf).
Це, як мені здається, склалася захоплююча історико-художня есея про Поділля, козацький
край, про моє рідне село Джурин на Вінниччині (не плутати з Джурином побіля
Чорткова Тернопільської області), на місці древньої фортеці Чурилів, про яку
розповідають древні літописи, про людей – моїх добрих і щирих друзів, а також потомків земляків. У тій оповіді важливе місце
займав період окупації Другої світової війни. Я тій фазі життя односельців приділив
особливу увагу добре знаючи, що читачі-українці вкрай мало знають історію такого
дивного територіального утворення того історичного періоду як Трансністрія. Так
дивно називався край Вінниччини на теренах поміж річками Південний Буг (іноді
пишуть – Бог) і Дністер, а також Одещини – загалом 40 тисяч квадратних
кільметрів площі. Цей шмат землі з населенням майже два мільйони громадян гітлерівська
Німеччина віддала на розтерзання Румунії, як плату за участь Бухареста у
світовій бойні на стороні Адольфа Гітлера. Мій рідний Джурин входив якраз до
цієї окупаційної зони зі своїми законами й порядками, своєю валютою і
командно-розпорядчою системою, яка управлялася з губернаторства в Одесі, і,
зрозуміло, ж кондукетором Королівської Румунії маршалом Йоном Антонеску в
Бухаресті – адептом гітлеризму.
Досліджуючи той унікальний період
історії України, я ненароком зіштовхнувся з таким диким фактом, котрий стався
напередодні фашистської окупації – масовим і жорстоким розстрілом румунських
селян, які після окупації СРСР Буковини, вирішили покинути «соціалістичний рай»
Йосипа Сталіна і повернутися до Румунії. Випадок в радянській історіографії, як
унікальний, так і секретний, позаяк до 1991 року про нього ніде публічно не
згадувалося, а потім усяко замовчувалося. Аж до останнього часу, до речі. Трагедія
ж ця розігралася 1 квітня 1941 року, себто, ще до нападу Німеччини і її
союзників на країну рад.
Ще тоді, 2008 року, я дізнався про
особливі події на радянсько-румунському кордоні, котрі передували кровопролиттю.
Частина населених пунктів королівської Румунії, в результаті зговору Сталіна й
Гітлера 1940 року і Північна Буковина опинилася в складі СРСР. Відтак, у селах
Глибочицького району новоутвореної Чернівеської області України були створені
особливі прикордонні комендатури, які наставляли колишніх румунів на життя за
соціалістичними законами, поклоніння московським вождям-правителям. Для
більшості селян-румунів це було вкрай неприйнятним, сприймалося в штики. До
весни 1941-го антирадянські настрої в силовим методом приторочених до Радянського
Союзу населених пунктах Північної Буковини вподовж річки Сірет досягли свого апогею. Тим паче, що тієї пори
з`явилися й дивні агітатори, котрі переконували людей у тому, що потрібно об`єднуватись
і гуртом вирушати через кордон до свого народу, до своїх людей. Вони
стверджували, що саме 1-го квітня 1941 року радянсько-румунський кордон буде
відкритий і потрібно встигнути скористатися цим переходом…
Начебто цю втечу додому освятив
Румунський патріархат у Бухаресті, тому вельми активними були й місцеві попи.
1 квітня 1941 року з самого ранку в
селах понад Сіретом стали формуватися колони тих, хто вирішив назавжди покинути
СРСР і повернутися в лоно румунської держави. Попереду ставали люди з
церковними хоругвами, з хрестами, дехто наперед виставляв сім`ї з малолітніми
дітьми: мовляв, прикордонники не посміють стріляти в малечу, батьків з дітьми
Тим часом по спецзв`язку ВЧ у Київ уже
доповіли: народ збирається пробиватися штурмом через державний кордон. Як бути?
Новину донесли перешому секретарю ЦК
компартії України Микиті Хрущову. Кажуть, що в цей час він із помічниками
обговорював питання, як будуть українські керівники вітати свого керманича з
черговоим, 47-мим днем народження, котрий припадав на перші дні квітня, кого
запрошувати до святкового столу на дачу. Микита, який іще мав окремі рідкі
волосини на голові, старанно розчесав їх гребінцем, а тоді знічев`я махнув
рукою: «Нехай владнують конфлікт прикордонники…» Через півгодини Хрущова знову
потривожили з Буковини: тисячі людей з різних сіл прямують колонами до румунського
кордону. Ситуацію бажано доповісти товаришу Сталіну. Нехай віддасть якусь
команду.
Справді, без вождя народів тут уже
обійтися не можна було, і Микита кинувся набирати першу прийомну Кремля. Зв`язався
з беззмінним керівником Першого особливого сектору ЦК, правою рукою Сталіна,
голомозим Поскрєбишевим. Хрущов почав
плакатись перед помічником вождя, що ось не може без поради прийняти
правильного рішення – що робити на кордоні: народ іде на кулемети…
Генерал-лакей уважно вислухав
українського правителя і наказав очікувати. Відповіді не було дуже довго. Микита буквально бив копистами, замало не
навприсядки бігав довкруги столу з трубкою у руках пританцьовуючи, не
витримуючи неймовірного тиску сечового міхура, але й відлучитися боявся: Сталін
за неповагу міг би згноїти. Нарешті картавий грузин не привітавшись, образливо
кинув у трубку: «Нікіта! Нє учісь прятаться за мою спіну. Ті там поставлєн
руководіть і отвєчать за всьо самостоятєльно, потому сам і принімай рєшєніє…»
Вождь кинув трубку…
Маленький карапузик, обпісюючись на
ходу, помчав до вбиральні. Звідти він уже вийшов рішучий і невблаганний. Підняв
трубку і передав розпорядження прикордонникам: «Ні за яких обставин не
допустити перехід кордону протестуючими. Якщо буде необхідність – рішуче застосувати
зброю…»
Так, 1 квітня 1941 року стало
найкривавішим днем на радянсько-румунському кордоні. Тисячі людей, в тому числі
і з малими дітьми на руках, наблизившись до прикордонного шлагбауму, відтіснили,
розсіяли прикордонників і ринулися вперед до смугової полоси, по них дрібно і
беззупинно ударили замасковані кулемети. Сотні трупів встелили землю. Ще більше
людей було поранено…
Ще тоді, 2009 року, бо книжка моя
про Джурин вийшла у грудні 2008-го, я звернувся з листом до голови Прикордонної
служби України з проханням надати мені архівні матеріали щодо подій біля села
Біла Криниця Глибочицького району Буковини у квітні 1941-го року. Здогадайтесь,
яку отримав відповідь. Ось вона. Пише прес-секретар Прикордонної служби: «За дорученням
голови Прикордонної служби України пана Литвина М.М. повідомляю Вам, що в
нашому відомстві ніяких матеріалів із згадуваних Вами подій не має. Радимо Вам
з даної теми звернутися до відповідних органів Російської Федерації…»
Оце поворот.
Наступний мій чолобитний лист
полетів у Чернівці, до керівництва обласного державного архіву. І хоч це був
час, коли Верховна Рада України тільки благословила новий закон про публічну
інформацію, всі державні органи були налаштовані на те, щоб нібито допомагати
журналістам і письменникам розв`язувати подібні ребуси, довелося проявити
неабияку наполегливість і за місяців три я нарешті отримав відповідь з Буковни в…
один абзац. Мовляв, справді, 1 квітня 1941-го радянські прикордонники силою
зброї недопустили масовий перехід кордону у бік Румунії, в результаті інциденту
були загиблі і поранені. Кількість жертв не встановлена, але постраждали переважно
мешканці сіл Глибочицього району. Далі йшли назви сіл, мешканці яких
постраждали…
Зробив я запит і до Архіву Служби
безпеки України. Уже були часи правління В. Януковича. Керівниця цього закладу
мені досить швидко зателефонувала і повідомила таке. Мовляв, вона написати мені
цього офіційно не може, не має права, а ось так – безпосередньо у саме вухо,
повідомляє, що скористатися подібними матеріалами мені не вдасться, напевне,
ніколи, бо вони суворо заскречені. «Пишіть у Москву, можливо, вони вам щось і надішлють,
ми, на жаль, не можемо…»
Я належу до того десятку людей, кого
заборона лише стимулює до активізації пошуків. У Чернівцях я знайшов своїх
давніх друзів, які готові разом зі мною провести своєрідну експедицію по селах,
родинах людей, які втратили своїх рідних під час драматичних подій 1 квітня
1941 року. Тим паче, що нарешті активізувалася робота на Буковині.
Кілька років тому на місці розстрілу румунських селян в
урочищі Варниця поблизу села Біла Криниця, (це за два кілометри від лінії сучасного
україно-румунського кордону), встановили пам’ятний знак загиблим. 1 квітня
щороку тут відправляють панахиду, у якій беруть участь представники
Генерального консульства Румунії в Чернівцях, органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, керівники румунських національно-культурних
товариств, місцеві мешканці, родичі загиблих із сусідньої Румунії.
Я хочу зібрати матеріали для того, щоб написати невеличку
книжечку про ті жахливі події.
Одне слово, панове, знайте, що 1 квітня не тільки веселий день, зітканий із жартів, веселощів, розиграшів, а й значима сумна дата в історії України. На жаль… Даруйте, що приніс саме таку невеселу новину…
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.