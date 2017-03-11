91 вершник під ворітьми моєї тещі

Ви правильно зрозуміли, друзі, панове, вершники, це ж, звичайно, роки. Думаю, що раз на рік, у день свого народження, ми маємо виглядати у вікно, і озирати своє земне військо. Скільки там стоїть персонально ваших ратоборців. Сьогодні під ворітьми моєї тещі, Лариси Михайлівни Дем’янюк, слава Богу, зібрався аж 91 наїзник, верхівець. Доладна, благоліпна гвардія.



П’ять літ тому моя донька приїхала до бабусі у гості і зробила ось цей гарний знімок. Маю засвідчити, що й нині господиня роду в такій же ж відмінній формі. Весела, розсудлива з блискучою пам’яттю. З відмінною реакцією на жарт, на веселий дотеп. І зрозуміло чому. Ось уже більше десятка літ вона фактично щодоби займається розв’язуванням… кросвордів. Найліпший подарунок для неї – річна передплата на ці загадки. На вічні ребуси слів, зав’язані в клітини шарад, головоломок, логогрифів. Іноді, заради веселощів, бабуся каже мені:



-А ну-мо, письменнику, скажи, що таке рам’я?



Я починаю шукати в пам’яті синоніми, а вона весело прорікає:



-А, може, лахміття?



Тому якщо стосовно історії її рідного краю, як то все було в житті насправді, звертатися треба якраз до Лариси Михайлівни. Бо вона й голодовку, та й не одну, пережила, пам’ятає з тих часів усе до деталей. І як при німцях було. Є офіційна історія районного центру, де вона мешкає, написана п’яничками партійними активістами, з організуючою роллю комуністів і комсомольців у центрі оповіді, зрозуміло ж, а є її справдішня повідь, в якій ні слова про тих «героїв», які намалювалися після війни. І я, звичайно, більше вірю бабусі, ніж тому, що настрочили лакеї від влади.



Якось вона розповідала:



-Наша хата крайньою в райцентрі була. Сказати б, від лісу. Будинок великий, побудований цукрозаводом. Прийшли німці. Двох своїх офіцерів визначили до нас на постій. Взяли вони для себе більшу нашу кімнату. Ми потіснилися. Охайні, поштиві люди. Завжди матері для нас вділяли зі своїх пайків різних продуктів. Я тоді вперше спробувала шоколад. Уранці бричка приїде за ними, відвезе їх у центр і привезе увечері. Прийшли червоні. Тут же всю нашу сім’ю виселили із хати. Перебралися ми до хліва, а потім і до родичів. По всій хаті порозвішували свої смердючі онучі, задуха в кімнатах страшна, добре, хоч нам там було не мешкати… А щоб ходити до туалету на вулиці і ніг не замочити, від порога до вбиральні настелили вони в болото всі наші фуфайки, батькового кожуха, що висіли у коридорі з зими. Така радянська культура й вихованість…



Заради справедливості зазначу, що іншого разу Лариса Михайлівна розкаже, як ці чемні та виховані німці завезли за місто дві великих вантажівки, забиті місцевими євреями і там усіх розстріляли. Фактично у неї на очах, позаяк мати послала дочку якраз по черешні до лісника, а там і розігралася ця страшна трагедія.



-Усіх розстріляли і вони попадали у заздалегідь вириту яму, а одна гола дівчина, дуже гарна була, довге, майже по пояс чорне волосся у неї, стоїть на краю урвища, немов заклякла. Мабуть, без пам’яті. Офіцер сердито кричить щось до німців, до поліцаїв. Командує… Ті нібито стріляють, а в неї не потрапляють. Мабуть, не хотіли вбивати її через особливо виразну людську вроду. Тоді німець побіг до нещасної і вистрілив у неї впритул…



І це теж жива правда від Лариси Михайлівни.



Чоловіка Лариси Михайлівни Івана Онисимовича Дем’янюка вже немає понад чверть віку. А був це знаменитий мужчина. Високий, вродливий. Весельчак, краснослів. Ледве не тридцять п’ять літ очолював районний відділ культури. Хорових, драматичних колективів створив він десятки. Повитовкували вони всі обласні і столичні сцени, до Москви зі своїми виступами добиралися неодноразово.



Якось до мене звернулися місцеві начальники, щоб заглянув до документів, які залишилися після тестя, написав коротеньку об’єктивку на дідуся. Розшукала Лариса Михайлівна для мене всі документи, фронтові ордени його, довідку про реабілітацію замордованих батьків, як куркулів, за що Івана Онимисовича колись виключили з інституту. Побачив тут я й вогнисте посвідчення у дорогій шкіряній обкладинці.



-А це що таке? – запитую тещу, беручи його до рук.





-О, - каже Лариса Михайлівна, - це особисте посвідчення від Катерини Фурцевої. Викликала вона його та ще двох таких, як він зі всього Радянського Союзу, на особисту аудієнцію, і в своєму робочому кабінеті вручила цей документ. Навіть по чарці при цьому налила. Подібне вважалося за прояв великої уваги й шаноби для працівників культури. Скільки ж йому могаричів довелося виставити за цей документ, - усміхається Лариса Михайлівна, - хоч сам Іван Онисимович спиртного зовсім не вживав. Бувало, хто не приїде з області, з Києва: а ну, покажи посвідчення від Катьки…



Декілька десятиліть поспіль не лише Україну, але й світ будоражило це прізвище «Дем’янюк». Ви ж, сподіваюся, пригадуєте скільки літ, то в одній, то в іншій державі судили буцімто зрадника, охоронця концентраційного табору Івана Дем’янюка, як кажуть московіти, - «однофамільця» мого тестя. Я усе-таки розкопав чому відбувалося це, написав про це документальну есею, яка носить назву «Скажу, як зять Івана Дем’янюка…» Твір увійшов до складу моєї нової книжки «Постаті з вирію». Її видавці – представники Київської міської держадміністрації мають вручити уже наступного тижня. Першою на адаптацію книжку повезу якраз Ларисі Михайлівні Дем’янюк, моїй славній тещі. Її завжди дивувало, що українська держава ніяк не бажала вступитися за солдата війни, якого ворогом усього світу зробила фальшивка «СМЕРШа». Вона знайде в книзі відповіді й на ці питання. Бабуся багато читає без окулярів і по сьогодні…



Одне слово, моя теща – велика людина. В свій 92-ий рік вступає активним громадянином. Запитую сьогодні:



-Хто вас першим нині привітав?



-Першим був дзвінок з Італії. Там мешкає моя похресниця. А потім телефонували з усіх кінців…



-Щиро бажаю вам міцного здоров’я, - кажу. – Дуже хочеться, щоб ви побили всі вікові рекорди в Україні…



-Ой, сину, намагатимусь з усіх сил. Вистачило б для цього кросвордів…





Фото Тетяни Горобець.