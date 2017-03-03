|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Немає більше для кого стелити асфальт...
03.03.2017 19:58
ІСТОРІЯ ОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА
Було зрозуміло, що телефонують здалека, на моє «Альо», «Альо», спершу ніхто не відгукнувся, а потім почулося слово, начебто з мого далекого дитинства. Так мене в малолітстві величали. Я зрозумів: хтось набрав мене з далекого від столиці рідного села.
-Назвіться, хто ви? – попрохав я голосно.
-Це Іван Сайчук із Гродно…
Ого, мені на душі враз помітно потепліло. Я подумав, що ми літ із тридцять, а то й більше не бачились, не розмовляли.
Коли ще в п’ятдесяті роки минулого століття я був школяриком, то моєю найбільшою гордістю було те, що в мене є двоюрідний брат Іван. Іван Євдокимович Сайчук. Моя мати Лікерія і його – Гафія, найменувалися рідними сестрами і жили вони вельми дружно. Тітка Гафія часто приходила до нас, приносила листи від старшого сина, і сестри по складах, бо ще в тридцяті роки закінчили лікнеп і там вивчили букви, довго, з натхненням читали їх. А як став підростати я, то всі ті послання з Ленінграда, і з інших країв всього СРСР, звідки перебуваючи на практиці писав Іван, мені доводилося читати. А потім під їхню диктовку писати й відповіді.
Так що я добре вивчив почерк мого родича.
Мабуть у році 1956-1957-му він уже закінчив Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту, став інженером на чугунці. Я на той час справжнього поїзда, по правді кажучи, ще й не бачив: до найближчої залізничної станції, на перегоні Жмеринка –Вапнярка, було вісімнадцять кілометрів через ліси і луки, але бувати там не доводилося. Щоправда, неподалік нашої школи з давніх часів, як лишень у кінці дев’ятнадцятого століття з’явився у нашому Джурині на Поділлі цукрозавод, містилася невеличка залізнична станція, одначе вузькоколійки. Нею перевозили цукор, пальне для заводської котельні, різноманітні запасні частини. І тепловоз, і вагони їхні були майже вдвоє менші від справжніх. Начебто й потяг, але мініатюрний... І мій батько багатозначно казав, що таких спеців, як наш Іван тут ніде немає й близько. Бо Іван був учений інженер-залізничник з інститутським дипломом. Такого, можливо, можна знайти хіба шо в Жмеринці чи Вінниці. Він засідає у великому кабінеті, і в нього на столі багато телефонів...
Були розмови про те, що Ванька, як казали моя мати і тітка Гафія, можливо, вернеться додому великим залізничним начальником. Мені теж цього надзвичайно хотілося. Я всім хлопчаком-пастушкам, з якими з весни до осені у полі доглядав корів, вихвалявся, що, коли приїде Іван, стане хазяїном залізниці в наших краях, то я скільки вже захочу покатаюся на поїзді. А головне – безкоштовно. Зрозуміло ж, поспіль із Васильком, молодшим братом Івана, моїм майже ровесником. Але Івана Сайчука, як тоді називалося, «розприділили» по закінчені знаменитого вузу у зовсім інші, сказати б, далекі краї: він опинився у місті Гродно, що в Білорусії. Власне, на самому кордоні з Польщею. І за декілька років дядько Євдоким, тітка Гафія, вся їхня родина і ми з батьком та матір`ю зустрічали Івана і його дружину, щиру польку Яну, її батьків і маленького сина в нашому подільському селі. Вони гостювали цілий тиждень, і ми з Васильком не могли натішитися тому благочестю.
Іван приїхав у білосніжній сорочці, чорному строгому костюмі, з ромбами і молотками залізничника на рукавах. Кашкет теж був з кокардою. Його батько, мій дядько Євдоким казав, що галуни в сина ще сріблисті, а вже незабаром, як стане начальником високого рангу, кудись там мали його якраз переводити, - будуть золоті. Тому треба вчитися, як Іван, і їхати поступати в залізничний інститут.
Ще коли Іван був студентом, він нам з Васильком понавозив різних книжечок, листівок і пісенників про Ленінград. Тому, коли в мені, як молочні зуби у дитяти, прорізалися перші віршописання, то вони були російськомовні. І виключно про Неву, про Ленінград, про мости, про Аврору, про матросів-балтійців, про білі ночі. Власне, переспіви з того, чим я тоді жив, що подобалося, про що мріяв.
Іван Євдокимович навічно прикипів до Білорусії, до Гродно, до тамтешньої залізниці і провів усе життя там на роботі з рухомим складом. Виростив двох синів, має нині трьох онуків. Зараз вже йому за вісімдесят. Кілька літ тому нестало його дружини Яни. Мешкає відтак сам, під наглядом дітей та онуків.
В останнє з ним ми бачились понад років тридцять тому. Він один без дружини і синів приїхав провідати старенького батька Євдокима, метері його, моєї тітки Гафії, на той час уже не було; мав він на меті привітати рідню, бо дуже давно не бував у цих краях, хоч проїзд мав безкоштовний по залізниці в усі кінці СРСР. Постійно, як пояснював, був украй зайнятий на роботі, багато років зовсім не бував у відпустці.
Я також тоді приїхав до матері з Києва. Брат Ваня постав переді мною худорлявий, чорнявий, з тоненькими, доглянутими вусиками типу «а-ля Адольф». Помітно закидав російською, особливо ж тоді, коли ми випивали по чарчині-другій.
Усе запитував мене: «Яку ти мету поставив перед собою, чого хочеш досягти»?
Я тієї пори трудився у газеті «Сільські вісті». Мені здавалося, що я міг тоді досягти всього чого лише захочу, час, мовбито, сам прогинався під мене. Мої статті, як найсмачніші млинці, простиралися з однієї сторінки газети на іншу. Наклад видання складав понад 2,5 мільйона примірники. Це означає, що його читали щоденно не менше десяти мільйонів громадян. Кожне твоє слово було в людей на устах. Окремі мої публікації розглядалися на найвищому рівні…
Сидячи тоді за столом у хаті матері, я братові Іванові під не зовсім тверезу лавочку сказав:
-Що хочу? Хочу на нашу з тобою Корею прокласти асфальт. Для твого батька, для моєї матері, щоб хоч колись тут була пристойна дорога…
Тут же поясню, що Кореєю в нашому Джурині люб’язно чомусь зветься шматок села між подільськими крутосхилами, де бували часи, що ні зайти, ні заїхати туди не можна було. Особливо ж навесні і восени. Через багнюку, зрозуміло ж. Бездоріжжя - просто жах...
Ваня багатозначно казав: «Поживемо – побачимо. А поки що, давай, братику, вип’ємо за цю гарну твою ідею…»
Коли минулої осені я повернувся до столиці з села, в якому провів весну і літо, враз захотілося поспілкуватися з Іваном із Гродно. Я нарахував, що з часу останньої зустрічі поминуло вже ой, як багато літ. Розшукав якось кінці його сина Андрія в «Однокласниках». Написав листа для його батька. Спеціально українською, аби здивувати сина, щоб той незабувсь передати мої рядки батьку. Не поминуло і… пів року, як вчора ось намалювався і сам Іван Євдокимович.
-А обіцяний асфальт ти на Корею уже постелив?
Я й обімлів. За чаркою, воно ж звісно, що хочеш можна наговорити. А тепер кліпай очима. Хоча та моя ідея від самого початку, звичайно ж, була нереальною, бо від наших з Іваном родинних хат до центру нашого села аж три кілометри. Скільки це потрібно мільйонів мати у кишені, щоб бодай насипну дорогу прокласти, не те, що сам асфальт…
-Ваня! - кажу, і при цих словах, чую, як мене попід горло і нижче аж до серця нещадно почали души сльози. – Знаєш, на Корею вже не треба дороги, там вважай уже немає кому ним користуватися. Там просто немає людей. На 95-ть відсотків люд вимер. Справжній цвинтар із мертвих хат…
-Там же ж стільки було людей, дітей, - вражено мовить двоюрідний брат. - Не можу й повірити...
-Справді. В кожній хаті по двоє-троє дітей було. Вранці, коли виганяють корів – вся вулиця забита худобою. Щороку гучні весілля, проводи в армію. Пісні, танці. Величезні шалаші ставили на городах, бо місця мало було в обійсті для гостей. А сьогодні, повір, – там справжня пустка. Я коли навідуюся до нашого Джурина на Вінниччині, то з траси заїжджаю лише на цвинтар, провідати рідних: у село і не спускаюся, на Корею й не повертаю. Туди мені страшно заїжджати. Хати, як приведи в терну стоять.
-А хата твоєї матері? Там хтось живе?
-Порожня від 1 травня 2004 року, після смерті матері, розсипається… Уяви, що від колишнього господарства моєї матері аж до вашого обійстя, де мешкає твій брат Вася, не менше п’ятнадцяти хат стоїть з різноманітними прибудовами, – усі мертві, жодної живої душі ніде. Пустка.
-Це що ж, наслідок Чорнобиля? – запитує Іван Євдокимович.
-Та ні, Ваню, думаю, що це швидше всього продукт нашого «щасливого» життя… Так що асфальт прокладати на нашу з тобою Корею більше немає для кого…
Подумавши трохи, додаю:
-Але я, брате, все одно готовий…
теги: Олександр Горобець, залізниця, Іван Сайчук, Гродно, Джурин, Вінниччина,
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг Маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство Реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.