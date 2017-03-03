Немає більше для кого стелити асфальт...

ІСТОРІЯ ОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА

Учора зненацька у мене обізвався мобільний телефон. Глянув я на дисплей – висвітився незнайомий номер з оператора Лайф. Ні друзів, ні приятелів серед таких у мене не має, вирішив не відповідати. Життя навчило: невідомі співбесідники ніколи не приносять добрих новин, здебільшого щось проблемне. Одначе на останньому дзвонику несподівано передумав.

Було зрозуміло, що телефонують здалека, на моє «Альо», «Альо», спершу ніхто не відгукнувся, а потім почулося слово, начебто з мого далекого дитинства. Так мене в малолітстві величали. Я зрозумів: хтось набрав мене з далекого від столиці рідного села.

-Назвіться, хто ви? – попрохав я голосно.

-Це Іван Сайчук із Гродно…

Ого, мені на душі враз помітно потепліло. Я подумав, що ми літ із тридцять, а то й більше не бачились, не розмовляли.

Коли ще в п’ятдесяті роки минулого століття я був школяриком, то моєю найбільшою гордістю було те, що в мене є двоюрідний брат Іван. Іван Євдокимович Сайчук. Моя мати Лікерія і його – Гафія, найменувалися рідними сестрами і жили вони вельми дружно. Тітка Гафія часто приходила до нас, приносила листи від старшого сина, і сестри по складах, бо ще в тридцяті роки закінчили лікнеп і там вивчили букви, довго, з натхненням читали їх. А як став підростати я, то всі ті послання з Ленінграда, і з інших країв всього СРСР, звідки перебуваючи на практиці писав Іван, мені доводилося читати. А потім під їхню диктовку писати й відповіді.

Так що я добре вивчив почерк мого родича.

Мабуть у році 1956-1957-му він уже закінчив Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту, став інженером на чугунці. Я на той час справжнього поїзда, по правді кажучи, ще й не бачив: до найближчої залізничної станції, на перегоні Жмеринка –Вапнярка, було вісімнадцять кілометрів через ліси і луки, але бувати там не доводилося. Щоправда, неподалік нашої школи з давніх часів, як лишень у кінці дев’ятнадцятого століття з’явився у нашому Джурині на Поділлі цукрозавод, містилася невеличка залізнична станція, одначе вузькоколійки. Нею перевозили цукор, пальне для заводської котельні, різноманітні запасні частини. І тепловоз, і вагони їхні були майже вдвоє менші від справжніх. Начебто й потяг, але мініатюрний... І мій батько багатозначно казав, що таких спеців, як наш Іван тут ніде немає й близько. Бо Іван був учений інженер-залізничник з інститутським дипломом. Такого, можливо, можна знайти хіба шо в Жмеринці чи Вінниці. Він засідає у великому кабінеті, і в нього на столі багато телефонів...

Були розмови про те, що Ванька, як казали моя мати і тітка Гафія, можливо, вернеться додому великим залізничним начальником. Мені теж цього надзвичайно хотілося. Я всім хлопчаком-пастушкам, з якими з весни до осені у полі доглядав корів, вихвалявся, що, коли приїде Іван, стане хазяїном залізниці в наших краях, то я скільки вже захочу покатаюся на поїзді. А головне – безкоштовно. Зрозуміло ж, поспіль із Васильком, молодшим братом Івана, моїм майже ровесником. Але Івана Сайчука, як тоді називалося, «розприділили» по закінчені знаменитого вузу у зовсім інші, сказати б, далекі краї: він опинився у місті Гродно, що в Білорусії. Власне, на самому кордоні з Польщею. І за декілька років дядько Євдоким, тітка Гафія, вся їхня родина і ми з батьком та матір`ю зустрічали Івана і його дружину, щиру польку Яну, її батьків і маленького сина в нашому подільському селі. Вони гостювали цілий тиждень, і ми з Васильком не могли натішитися тому благочестю.

Іван приїхав у білосніжній сорочці, чорному строгому костюмі, з ромбами і молотками залізничника на рукавах. Кашкет теж був з кокардою. Його батько, мій дядько Євдоким казав, що галуни в сина ще сріблисті, а вже незабаром, як стане начальником високого рангу, кудись там мали його якраз переводити, - будуть золоті. Тому треба вчитися, як Іван, і їхати поступати в залізничний інститут.





Ще коли Іван був студентом, він нам з Васильком понавозив різних книжечок, листівок і пісенників про Ленінград. Тому, коли в мені, як молочні зуби у дитяти, прорізалися перші віршописання, то вони були російськомовні. І виключно про Неву, про Ленінград, про мости, про Аврору, про матросів-балтійців, про білі ночі. Власне, переспіви з того, чим я тоді жив, що подобалося, про що мріяв.





Іван Євдокимович навічно прикипів до Білорусії, до Гродно, до тамтешньої залізниці і провів усе життя там на роботі з рухомим складом. Виростив двох синів, має нині трьох онуків. Зараз вже йому за вісімдесят. Кілька літ тому нестало його дружини Яни. Мешкає відтак сам, під наглядом дітей та онуків.





В останнє з ним ми бачились понад років тридцять тому. Він один без дружини і синів приїхав провідати старенького батька Євдокима, метері його, моєї тітки Гафії, на той час уже не було; мав він на меті привітати рідню, бо дуже давно не бував у цих краях, хоч проїзд мав безкоштовний по залізниці в усі кінці СРСР. Постійно, як пояснював, був украй зайнятий на роботі, багато років зовсім не бував у відпустці.





Я також тоді приїхав до матері з Києва. Брат Ваня постав переді мною худорлявий, чорнявий, з тоненькими, доглянутими вусиками типу «а-ля Адольф». Помітно закидав російською, особливо ж тоді, коли ми випивали по чарчині-другій.





Усе запитував мене: «Яку ти мету поставив перед собою, чого хочеш досягти»?





Я тієї пори трудився у газеті «Сільські вісті». Мені здавалося, що я міг тоді досягти всього чого лише захочу, час, мовбито, сам прогинався під мене. Мої статті, як найсмачніші млинці, простиралися з однієї сторінки газети на іншу. Наклад видання складав понад 2,5 мільйона примірники. Це означає, що його читали щоденно не менше десяти мільйонів громадян. Кожне твоє слово було в людей на устах. Окремі мої публікації розглядалися на найвищому рівні…





Сидячи тоді за столом у хаті матері, я братові Іванові під не зовсім тверезу лавочку сказав:





-Що хочу? Хочу на нашу з тобою Корею прокласти асфальт. Для твого батька, для моєї матері, щоб хоч колись тут була пристойна дорога…





Тут же поясню, що Кореєю в нашому Джурині люб’язно чомусь зветься шматок села між подільськими крутосхилами, де бували часи, що ні зайти, ні заїхати туди не можна було. Особливо ж навесні і восени. Через багнюку, зрозуміло ж. Бездоріжжя - просто жах...





Ваня багатозначно казав: «Поживемо – побачимо. А поки що, давай, братику, вип’ємо за цю гарну твою ідею…»





Коли минулої осені я повернувся до столиці з села, в якому провів весну і літо, враз захотілося поспілкуватися з Іваном із Гродно. Я нарахував, що з часу останньої зустрічі поминуло вже ой, як багато літ. Розшукав якось кінці його сина Андрія в «Однокласниках». Написав листа для його батька. Спеціально українською, аби здивувати сина, щоб той незабувсь передати мої рядки батьку. Не поминуло і… пів року, як вчора ось намалювався і сам Іван Євдокимович.

Були розмови про життя-буття, про дітей та онуків. Не знаю, чи старався Іван спеціально для мене, але розмовляв добірною українською, мовбито вчора розлучилися. І враз він запитує:





-А обіцяний асфальт ти на Корею уже постелив?





Я й обімлів. За чаркою, воно ж звісно, що хочеш можна наговорити. А тепер кліпай очима. Хоча та моя ідея від самого початку, звичайно ж, була нереальною, бо від наших з Іваном родинних хат до центру нашого села аж три кілометри. Скільки це потрібно мільйонів мати у кишені, щоб бодай насипну дорогу прокласти, не те, що сам асфальт…





-Ваня! - кажу, і при цих словах, чую, як мене попід горло і нижче аж до серця нещадно почали души сльози. – Знаєш, на Корею вже не треба дороги, там вважай уже немає кому ним користуватися. Там просто немає людей. На 95-ть відсотків люд вимер. Справжній цвинтар із мертвих хат…





-Там же ж стільки було людей, дітей, - вражено мовить двоюрідний брат. - Не можу й повірити...





-Справді. В кожній хаті по двоє-троє дітей було. Вранці, коли виганяють корів – вся вулиця забита худобою. Щороку гучні весілля, проводи в армію. Пісні, танці. Величезні шалаші ставили на городах, бо місця мало було в обійсті для гостей. А сьогодні, повір, – там справжня пустка. Я коли навідуюся до нашого Джурина на Вінниччині, то з траси заїжджаю лише на цвинтар, провідати рідних: у село і не спускаюся, на Корею й не повертаю. Туди мені страшно заїжджати. Хати, як приведи в терну стоять.





-А хата твоєї матері? Там хтось живе?





-Порожня від 1 травня 2004 року, після смерті матері, розсипається… Уяви, що від колишнього господарства моєї матері аж до вашого обійстя, де мешкає твій брат Вася, не менше п’ятнадцяти хат стоїть з різноманітними прибудовами, – усі мертві, жодної живої душі ніде. Пустка.





-Це що ж, наслідок Чорнобиля? – запитує Іван Євдокимович.





-Та ні, Ваню, думаю, що це швидше всього продукт нашого «щасливого» життя… Так що асфальт прокладати на нашу з тобою Корею більше немає для кого…



Подумавши трохи, додаю:





-Але я, брате, все одно готовий…