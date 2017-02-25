Придибенція у тролейбусній тисняві

Їхав у геть переповненому тролейбусі: людей, як оселедців у кухві. А тут де не візьмись ще й гамірливий контролер нагодився. Пробирається все ближче і ближче. Мені хвилюватись нічого: держава мене возить уже безкоштовно. Тихо в салоні, тільки пришелець галасує, слух підколює його дрімуче, рашівське невігластво:

-Покажітє, будьте любєзни, ваш білєтік… І ви представьтє мнє праєздной докумєнт для проверкі… Нєт, нєт, єто, простітє, нє падходіт под наш

стандарт…

Я не витерпів і кажу, в голосі строго й запитально, одначе, так, щоб усі у транспорті почули:

-Контроль з Москви?

Маленький чоловічок ошелешено оглядається на мене, очі його дурновато округлилися. Поки він розмірковує на те, що мені відповісти, я його добиваю черговими запитаннями:

-А, можливо, з В’ятки чи з Караганди?

- З України, - дивлячись на мене, мимрить невпевнено пан контролер…

-Та де ж України, якщо гугнявите на весь салон, як Малюта Скуратов до опричників. – Я, щоправда, й не подумав, що він міг зовсім не знати, хто то був такий, і чого про нього й по сьогодні погано відгукуються у народі…

З заднього майданчика тролейбуса хтось гукає:

-Поки звертається по-кацапськи – ніхто не показуйте йому талони. Нехай їде в Москву перевіряти…

-Викиньте його нафік, московського придурка, - почулося з іншого кутка…

-Та я вмію українською, - захвилювався контролер. – Прошу всіх приготувати проїзні квитки для контролю…

Мені належало виходити, що було далі – не знаю…