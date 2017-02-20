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Два спектаклі - на сцені і під стінами театру
20.02.2017 02:20
Рідні діти подарували нам з дружиною квитки до театру імені
Івана Франка. Недільний спектакль - «Квітка будяк» за сценарієм Н. Ворожбит,
яка взяла основу начебто п’єсу Миколи Куліша. Сказали: «Повинно сподобатись.
Там все зав’язано на елементи і висновки сьогоднішнього дня…»
Справді, на сцені уривки з життя людей, яким воно є сьогодні
– здебільшого убоге, трагічне, обов’язково ж скероване на гроші. Саме вони –
головний подразник людських стосунків і взаємин. Розмови в основному про продаж
нирки, убивство людини за десять тисяч зелених, А ще про заробіток повією на
об’їзній (кружній), аби вилікувати сестру інваліда, врятувати батька від
алкоголізму. Серед героїв п’єси і,
напевне, колишній компартійний чин, який бореться за отримання у приватну
власність заводу. Суперником у нього молодик після Гарварду, який наречених собі
вибирає по гаманцю батька. Це розповідь і про єдине щастя молоді – Інтернет, де
можна бодай помріяти.
Загалом усе розвивається на сцені за законами жанру:
револьвер з’являється у першій дії, в другій з нього, звичайно ж, стріляють.
Для прив’язки спектаклю до нинішнього дня вживаються сучасні топоніми і зал на
це живо, бадьоро реагує. Як і на декілька начебто спічів головного героя
(Богдана Бенюка), де одним словом згадується влада з трьома крапками паузи.
Розповідаючи про спектакль, не можу обминути і зовнішнього
антуражу. На підході до театру, довкруги скверу франківців наче в засаді
притулився понад десяток автобусів з військовими, які, либонь, знаходились у
резерві охорони Майдану. Щоправда, від кого вони його мають обороняти –
зрозуміти ніяк не можу. Близько дев’ятнадцятої вечора, коли весь рій театралів,
що оточили приміщення Мельпомени, спішно допалюючи сигарети зреагував на
дзвінки із зали, поспішив на
лицедійство, за сотню-другу метрів від театру , в стані бійців, що знаходилися у
повній екіпіровці, либонь, зіграли тривогу.
Все тут заворушилося, зарухалося. Підрозділи стали шикуватися, а тоді лдні
підтюпцем поспішили по команді вниз по вулиці Городецького, інші – побігли кудись
угору, мабуть, на захист адміністрації президента (АП). Там був свій спектакль,
зі своїми героями і ворогами. Я б сказав, що вистава справжня і бойова.
Отож, в одному й тому ж самому кварталі столиці, того самого
вечора розігрувалося два сценарії нашого теперішнього життя. Сценічний, з акторами,
аплодисментами і антрактом, а, значить, з кавою і тістечками, а ось на вулиці,
за стінами оселі франківців, розігрувався
зовсім нетеатральний антураж, котрий складався наживо під напором людських
емоцій, без придуманого сценарію. Бо коли на сцені стрільнула хлопавка, то на
Майдані і під АП, як повідомив справжній, не театральний Інтернет, доступний і
на спектаклі, уже затріщали кості протиборчих сторін і в середмісті, і під канцелярією П. Порошенка. А тут супротивниками, як і три роки
тому, з одного боку були люди з народу – знову жорстоко обмануті, ображені новою
владою, і добре навчені правоохоронці - захисники олігархів та корупціонерів, котрі
розсілися на Печерських пагорбах по кабінетах для збору хабарів.
І здалося мені, що в тому, що у нашому житті за три роки
нічого не змінилося є багатьох вина. На жаль, головного, як я розумію, театру
держави, напевне, теж. Якщо суть спектаклю «Квітка будяк», це є злоба дня, то я хочу
всім нам сказати, панове, що такої «злоби» я завтра під театр імені Франка можу
привезти ще хоч три гарби, якщо не більше. Можна порушити теми і дитячого
сирітства, і казнокрадства… Та ще чимало чого.
Одначе, пані й панове, режисери з акторами, сценаристи, ви
вже вдруге за останні три роки географічно перебуваєте у самому центрі
вогненних і силових протистоянь влади та народу. Знову в центрі столиці
наметове містечко. Кулі з Майдану свистіли і над вашим театром. Де ж вистави
про це? Якщо хочете конкретніше – про Революцію гідності, якщо така насправді відбувалася!? Не про об’їзну з повіями: це, як по мені, старе, як світ, а про
людей, які під кулі пішли у наступ на тодішніх корупціонерів при і у владі, а
тепер на їхніх сіамських котів. Про те, як нові куми захопили грошові потоки в державі. Чим це
повертається для простих людей.
Якщо ж бодай побіжно проаналізувати репертуар театру, то цього ніде й близько не видно. Чим таку неувагу пояснити?
Доки це буде в Україні, як те довелося зустріти вчора після
спектаклю. Фактично театр оточений до зубів озброєними людьми. Глядачів,
немовби у гетто, зі спектаклю по коридору спрямовують до метро.
А де спектаклі про війну з московітами, де вже загинуло,
нагадаю, понад 10 000 українців, як
повідомило ООН, постраждало не менше 1 000 000 мільйона дітей.
Оголосіть конкурс на п’єсу цього калібру, вам буде з чого
вибирати.
…Коли після спектаклю ми спускалися в метро по ескалатору,
побачили серед портретів героїв Небесної Сотні, виставлених тут, збільшену світлину зовсім юного киянина
Олександра Плєханова. Він був студентом архітектурного факультету будівельного університету.
Мені чомусь запам’яталося, як сказала в ті трагічні дні його збідована мати,
коли її сина застрелив снайпер:
-Сашко був ідеальним сином і чудовим хлопцем, ось, чому,
власне, він і опинився на Майдані. А що згубило його? Любов бандитів від влади
до грошей. Я проклинаю всі ваші заробітки на крові людей, на житті таких молодих
людей, яким був мій син…
Невже подібна біда знову може повторитися?
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