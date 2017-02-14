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Що за люстрація без фальсифікації?
14.02.2017 20:36Чули? В Україні сталася грандіозна подія, перемога на фронті люстрації. Вища рада юстиції звільнила з роботи колишню одіозну голову Печерського районного суду столиці Інну Отрош. Яка, панове, величезна, значуща звитяга! Закон про люстрацію таки, виявляється, діє.
І внизу тоненьким рядочком уточнення: Скандальної І Отрош із 2014 року в Україні немає (!), вона разом із своїми хазяями втекла до Криму, давно вже «відпра вляє чесне правосуддя» там. Вища Рада юстиції хотіла звільнити її ще того ж таки 2014 року, але хтось згори грізним окриком зупинив це рішення. Вища рада юстиції взяла тайм-аут. Виявилося, аж на… три роки. Напевне, світовий рекорд! Немає лишень кому офіційно зареєструвати його. Весь цей час пані Отрош вірою й правдою служить новому царю, великому Кремлю, а зарплату з наших із вами податків, отримувала в Києві. Напевне ж, підпільно, або з-під поли.
Хтось же ж справно табелював її прогули у 36 місяців поспіль, видаючи за напружену працю. Тут робоча людина на годину-другу припізниться, геть звільняють з роботи. У даному ж випадку виплачували захмарну зарплату.
Часу так збігло чимало, а грошей із наших з вами податків, панове, витекло так багато, що за цю злодійську, сказати б, «каденцію» Вища рада юстиції встигла перетворитися навіть у Вищу раду правосуддя, відповідно до реформування судової системи держави. Яке ж гидке посмішище! Відчуваєте величезну постМайданну різницю!? Аж ось тепер хтось грізний нарешті дав команду: «Звільняйте!» «Тільки ж за гарною статтею, щоб і бали на цьому заробити…»
Сьогодні всі один перед іншим телеканали й інші ЗМІ щосили трублять про величезну перемогу справедливості і реформування судової системи: І. Отрош люстровано! Хоча, як мені здається, вона нас всіх люструвала-каструвала. На мільйони гривень зарплати, відпускних, і казали мені, буцімто й навіть премій. Не держава, а рай для дурнів! Якщо вони турбуються про себе і своїх близьких.
Це не просто скудоумство, а повний безлад державної урядової, судової систем. На чолі з міністрами-неуками петренками, такими ж безпринципними прем’єрами яценюками-гройсманами, і повзучими на престол юліботами…
теги: Олександр Горобець, люстрація, суди, обман, реформування
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