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Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді
24.01.2017 16:30
ШАРГОРОД БЕРЕ В РУКИ ВИЛА
У понеділок під районної радою, де відбувалося засідання депутатського корпусу з цієї проблеми, зібралося понад п’ять тисяч громадян. Дехто каже, що їх було більше, так що визначайте самі, хто правий. Люди вимагали від своїх обранців засудити безглузде знищення лікувальної медицини у районі. Сесія одноголосно прийняла вердикт, з одночасним засудженням реформ імені Гройсмана, затвердила звернення до всіх мислимих і немисливих вождів-правителів: негайно припинити геноцид українського народу!
Тут же відбувся і багатотисячний мітинг жителів району. Народ заявив, що це перша, попереджувальна акція. Якщо «реформа-знищення» районної медицини не буде зупинена, народ візьме до рук вила. Начебто, наступний збір уже відбудеться завтра, 25 січня. На ньому заслухають звіт обраної напередодні всенародно ради активу. Бунчужні мають доповісти, як на рішення ради, на всенародне віче шаргородців відреагувала влада. Чи цікавить її думка народних обранців, а головне тисяч і тисяч громадян районну, які оголошують протест щодо таких новацій і "перетворень".
Що це насправді цілеспрямоване винищення українського народу, не важко переконатись. Коли у Шаргороді я працював у районній газети (до квітня 1976 року), там усім світом, за участі колгоспів та радгоспів і промислових підприємств району споруджували нову районну лікарню. Так би сказати, у складчину. Справилися з цим завдання остаточно лише нещодавно, ввівши у дію шикарне приміщення сучасної чотириповерхової поліклініки. Оснастили всі корпуси необхідним обладнанням. Служіть людям, доглядайте за здоров`ям! Так, начебто мали б сказати пани-начальники. Ні, знайшли причину. Заявили: у районі малий приріст населення. Скільки ж? Торік народилося 370 немовлят.
Ви уявляєте, яка "благородна", людяна реформа?
Фото Анатолія Банаха.
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