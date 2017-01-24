Майдан, як вулкан, вибухнув у Шаргороді

ШАРГОРОД БЕРЕ В РУКИ ВИЛА



Кілька днів тому зателефонував із Крижополя, що на Вінниччині, поет Микола Завальний. Стривожений, зі смутком у голосі.



-У нас, - казав приятель, - таке відбувається, на межі коліївщини. Народ настільки зненавидів ті реформи, які нібито здійснює влада… Насправді це щось подібне до спланованого винищення українців. Ледве стримую людей, бо я тут обраний головою громадської ради. Народ уже декілька разів намагався перекрити залізницю, я ледве відмовив. Це ж сполучення Півдня держави, насамперед, Одеси, з зовнішнім світом. Ходив сьогодні до голови районної держадміністрації. Пропонував від імені людей, припинити всі дурниці із знищення медицини району. Уявіть собі. В Крижополі закривають районну лікарню. Тепер, не приведи Боже, якщо захворів, то потрібно їхати аж до Могилева Подільського, там шукати лікаря. А це край області. Під Молдовою. Могилів–Подільський від нас за 120 кілометрів. Хіба ж це мислимо так обслуговувати людей?



Учора, 23 січня ц.р., прийшла новина з мого рідного Шаргородського району. Покажу її зримо. Ні, це не Київський, а Шаргородський Майдан, що вибухнув, немовби вулкан. Людей – ціле море. Злих на дурощі влади. Безглуздість, якихось буцімто перетворень

У понеділок під районної радою, де відбувалося засідання депутатського корпусу з цієї проблеми, зібралося понад п’ять тисяч громадян. Дехто каже, що їх було більше, так що визначайте самі, хто правий. Люди вимагали від своїх обранців засудити безглузде знищення лікувальної медицини у районі. Сесія одноголосно прийняла вердикт, з одночасним засудженням реформ імені Гройсмана, затвердила звернення до всіх мислимих і немисливих вождів-правителів: негайно припинити геноцид українського народу!

Тут же відбувся і багатотисячний мітинг жителів району. Народ заявив, що це перша, попереджувальна акція. Якщо «реформа-знищення» районної медицини не буде зупинена, народ візьме до рук вила. Начебто, наступний збір уже відбудеться завтра, 25 січня. На ньому заслухають звіт обраної напередодні всенародно ради активу. Бунчужні мають доповісти, як на рішення ради, на всенародне віче шаргородців відреагувала влада. Чи цікавить її думка народних обранців, а головне тисяч і тисяч громадян районну, які оголошують протест щодо таких новацій і "перетворень".



Що це насправді цілеспрямоване винищення українського народу, не важко переконатись. Коли у Шаргороді я працював у районній газети (до квітня 1976 року), там усім світом, за участі колгоспів та радгоспів і промислових підприємств району споруджували нову районну лікарню. Так би сказати, у складчину. Справилися з цим завдання остаточно лише нещодавно, ввівши у дію шикарне приміщення сучасної чотириповерхової поліклініки. Оснастили всі корпуси необхідним обладнанням. Служіть людям, доглядайте за здоров`ям! Так, начебто мали б сказати пани-начальники. Ні, знайшли причину. Заявили: у районі малий приріст населення. Скільки ж? Торік народилося 370 немовлят.



Справді, небагато. Коли я 1966 року закінчував школу, так у наших чотирьох класах ОДНІЄЇ СІЛЬСЬКОЇ школи (бо в один рік атестати зрілості вручали учням двох десятих і двох одинадцятих класів) було 120 випускників. Але людям все одно потрібно жити і мати медичний захист, тим паче, що багато пенсіонерів.



Тепер «план реформ» передбачає все це закинути, закрити, знищити, напевне ж, просто розорити. Людям доведеться їздити лікуватися до Могилева-Подільського, аж на сам Дністер. З яким, до речі, сполучення Шаргородський район майже немає. Якщо добиратися з Шаргорода в свій так званий округ, то треба виїхати за 12 кілометрів від райцентра до траси Немирів – Могилів-Подільський, а там, як у же повезе. Бо треба ще намотати 65 км під сами кордон. А якщо виїжджати з дальнього села Шаргородського району, то вийде 100 і більше кілометрів.

Ви уявляєте, яка "благородна", людяна реформа?



Коли я в молоді роки трудився у тих благодатних краях, то окрім ЦРЛ у Шаргороді дільничні лікарні з ліжками для хворих, цілодобовими постами медиків були також у Джурині, Пеньківці, Рахнах, Деребчині, Мурафі, Соснівці - себто, ще у шести населених пунктах. Замало не в кожному селі розміщалися фельдшерсько-акушерські пункти, працювали аптеки. Тепер у населених пунктах усе це знищено, залишилося розорити, хрест-навхрест зашити вікна центральної районної лікарні, і написати плакат: «Слава реформам Порошенка й Гройсмана! Ура!!!». Або їдьте, люди, лікуватись до Могилева-Подільського, або ж одразу лягайте … до гробів

Фото Анатолія Банаха.