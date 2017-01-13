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Гибійте самі під своїм "Дощем"
13.01.2017 23:28А ви казали, панове, що він ледве не наш друг, цей московітський телеканал «Дождь»/«Дощ»…
Заслужено показали йому на двері з України, а він б'ється, як телячий хвіст у петрівку. Все намагається "виправдатись", по-вовчи скалячи зуби на Україну і українців…
Ось весь день, особливо вечір п’ятниці, 13-го січня, цей хвалений «демократичний» мовник скаженою собакою обгавкує рішення України попрощатися з ним у кабельних мережах. Дійшло до того, що так ий собі О. Квашин, один із впливових осіб на мовнику, до речі, сильно битий в голову рашівськими бандюками. з піною на устах, верещав: «Та як вони посміли…» Він же й заявив, що телеканал відключили не українці, які сидять в окопах на передовій, а київські обивателі. Іншими словами, набрався навіть нахабства пошукати захисту в тих, хто щодоби сотні разів потрапляє під смертельні обстріли путіно-шойгуйців з позицій російсько-терорестичних підрозділів. Либонь, уже геть без клепки.
Знав би він безпардонний московіт, як його і йому подібних суб’єктів шанують, люблять в Україні, його розгнуздану мову. Може він би ще попросив нас узяти дозвіл на виключення тупого зросійщення від «Дождя» в десяти тисяч убитих росіянами українців на Донбасі. Безмежний цинізм ординців.
А загалом, годі слухати ці теревені начебто з критикою дій Кремля щодо України, але з принципових питань – «Крим наш!», «Російських військ в Донбасі немає!». Коли ж так, то радійте собі, панове цьому в своїй рідній рашці. Ні, як бачимо, їх це зовсім не цікавить. Їм потрібно понад усе це «вєщать» виключно на Україну. Аби шукати дурнів, які б повірили їм, на нашій стороні.
Звичайно, «Дождь» це не ломовий, нахрапистий, хамський телеканал ГРТ, чи агресивно-державний - «Росія-24», газпромівський прислужник «НТВ», які луплять усяку дурню про нас напряму без оглядки на честь і совість, вигадуючи всякі небелиці. «Дощ», як він себе ідентифікує – незалежний інформаційний, ось під цією оманливою личиною і нав’язує нам все ту ж анексіоністську, загарбницьку кремлівську пропаганду. Щоправда, дещо тонше, в більш делікатній упаковці.
Поки писав ці рядки, «Дождь»/»Дощ» подавав інтерв’ю з депутатом від КПРФ із Держдуми Росії, якимсь Валерієм Рашкіним. Запіненим, їй-право, запіненим комуністом. Балачка-гарячка знову про ідеї Леніна, про вірність «завоюванням Жовтня». Боже, яка неприкрита майня, малята… Запитується, нафіга це все нам, українцям?
Не знав, що такий примітивним виявиться ще один діяч із білокам’яної – гол. редактор радіо «ЕХО Москви» Алєксєй Венедіктов. Цей заборону «Дождя» назвав «дрібним, примітивним і капризним». Ні, дорогой московіт, це сама що не є гібридна пропагандистська війна, і в ній немає нічого дрібного й капризного. Все важливо. Не лише криве слово, але й косий погляд з екрана також. Не потрібен він нам.
Так що, панове московіти, успішно мокніть самі під своїм «Дощем». Нам це зовсім не потрібно.
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