Везли із Зінькова "криве м`ясо"

ІСТОРІЯ ПРО «КРИВЕ М'ЯСО»

Більше, ніж переконаний, що якби я на всю нашу читацьку аудиторію поставив питання: що означають слова «криве м'ясо» (КМ), а для ще більшого колориту мовної ситуації, вживши вираз «мнясо», то навряд чи хто б, певне, склав правильну відповідь. Тому одразу вношу ясність: «криве м'ясо», аби ви знали, - це… ковбаса. Але не будь-якого виготовлення. А лише та, що вудиться на бантині, перед цим тонкою ниткою зв’язується у кільце. І пахне, до запаморочення голови…





З цим колись у мене сталася така оказія.





Із газети «Сільські вісті», за вказівкою директивних органів, мене перевели на роботу до «Правди України», казати б, головного центрального публічного органу республіки. Тут я очолив агропромисловий відділ, писав на теми села і кооперації з містом. Якось викликає мене редактор і запитує:





-Ти хоч знаєш, що у нас в редакції зараз перебуває дорогий гість?





-Та помітив, що вже другу добу у вашій приймальні і кабінеті ошивається якийсь молодик, хто він такий – нічого не знаю…





-Так я тобі скажу. Це наш колега, журналіст із Братислави. Він заступник головного редактора головної газети Словаччини. Але основоположне не це… Звати його, до речі, майже по-нашому - Фадей. Так ось, товариш Фадей, попри все – перший заступник голови Чехословацької соціалістичної партії, яка є і другом, але й постійним опонентом тамтешньої компартії. У них, знаєш, поважається не однопартійність, як у нас, а плюралізм думок і суджень. Фадей прибув в Україну з метою, так би сказати, активного обміну досвідом, перебуватиме тут ще декілька діб, і нашій редакції доручено ним опікатися. Я провів із ним уже півтори доби, і бачу, далі справа не піде. Він з таким азартом і натхненням п’є горілку, просто відрами. Її йому не настарчиш. У мене вже закінчуються гроші. Його потрібно вивозити кудись на підножний корм, бо він пустить нас усіх тут з торбами по світу…





З попередньої роботи в газеті «Сільські вісті», де я об’їздив, здається, усі без винятку райони республіки, у мене залишилося сотні добрих знайомих, десятки і десятки приятелів з числа керівників колгоспів-радгоспів, місцевих вождиків – секретарів райкому, які, звісно ж, харчуються не так як ми, журналісти, із власної зарплати, і скромно прийняти гостя, та ще й закордонного можемо лише раз на місяць – не більше. Знав, що мені варто було б зателефонувати будь-кому з них, як килими тут же простеляться.





Одне слово, надвечір ми з Фадеєм були вже на Хмельниччині. Нас радо зустрічав перший секретар одного з райкомів, мій приятель ще з часів спільного навчання у ВПШа. Назвемо його Василем Сергійовичем. Був це симпатичний, поважний молодик. Виходець із місцевого селянства. Народився і виріс у багатодітній родині. Шанобливо ставився до людей, до її праці. Залишився простим і доступним, без апломбу. Можливо, був дещо ортодоксальний до догматів комуністичного режиму, за що я часто над ним насміхався, коли ми, звісно, залишалися віч-на-віч.





Відпочити, погомоніти з ночівлею ми виїхали далеко за поля і села, в садибу привітного лісника. Стіл ломився від наїдків і напитків (даруйте за цю відвертість ті, у кого нині не вельми щедрий Різдвяні обід та вечеря). Бачу, Фадей мимохіть аж руки потирає, спрагло язиком губи облизує. А Василь Сергійович явно не поспішає.

-Андрію! – каже хазяїн району до лісника. – А де ж наш головний продукт – «криве м'ясо»?





Ми з Фадеєм здивовано переглянулися. Він свого часу навчався у Москві, добре володів мовою московітів, у спілкуванні з нами всяко намагався вживати українські словечка. Василь Сергійович, за це його я точно поважав найбільше, ніколи не розмовляв по-російськи, навіть у цій ситуації, коли приймав зарубіжного гостя.

Побережник зеленого гаю і дібров буквально крутнувся на одній нозі, і приніс звідкілясь дві великі миски чорної ковбаси. В одній вона була гарно нарізана, в іншій, видно, акуратно наламана. Чорна, підкреслю, з червонявим м’ясом всередині, апетитними вкраплинами білого, дрібно нарізаного сала. До кімнати увірвався винятково апетитний запах копчення чи в’ялення. Як виявилося пізніше – ВУДЛЕННЯ. На вишневих чи черешневих дрівцях.





-А чому називається саме "криве м'ясо"? – поцікавився словак.





-Покажи йому готову продукцію товарного вигляду, - розпорядився ВС.





Лісник за хвильку приніс у газеті замотане кільце чорної з вигляду ковбаси - КМ.

-Є в нас, буквально тут поруч, стародавнє, уже за шістсот літ йому, село, іменується Зіньків. І віддавна прославилося воно оцією, чорною з вигляду, але надзвичайно смаковитою, ароматною, запашистою ковбасою, - почав свою розповідь районний господар. – Товар відомий на всю Україну і далеко за її межами. Особливо ж у нашу пору дефіцитів, коли потрібно все «дістати» в обмін на щось. Якраз Зіньківська ковбаса – немовби чарівнича бронебійна сила, відкриває будь-які казенні, бюрократичні двері, вирішує всі проблеми в кабінетах чинодралів. Бо перед таким «кривим м’ясом» ніхто не спроможний устояти. Тьмами, роями прикладів перевірено. Хто з тутешніх керівників їде наверхи - до ближньої чи дальної столиці вирішити будь-які чолобитні справи, бере торбу цього духовитого, рум’яного продукту, і, вважайте, що повернеться додому неминуче з удачею. Тому елітні Москва і Київ, ой, як же ж полюблять цей пахкий, ароматний продукт. В Одесі на Привозі найдефіцитніший товар в усі часи – Зіньківська ковбаса. Хто її бодай раз покоштував, вже не забуде ані запаху, ані смаку. Завжди бажатиме посмакувати ще. Ви й самі, Фадею, - в цьому переконаєтесь….





-У чому ж секрет цього справді "кривого м’яса"? – весело поцікавився словак-журналіст Фадей.





- У технології виготовлення, - відповів мій приятель. – По-перше, строго вживається лише п’ять компонентів продуктів для його виготовлення: м'ясо, сало, часник, сіль і перець. По-друге, добирається лише найкраще м'ясо з туші. Бажано також, щоб це була свиня, вигодована на молоці. По-третє, відбирають на зіньківську ковбасу лише лопатку, задній компель і м'ясо з ребер. Завдячуючи останньому компоненту, м’ясна начинка кривого продукту не буде пісною. Відтак, смакові тут властивості мають такі компоненти: лопатка, як правило солодка, філе з задньої частини - кислувате. Все це старанно подрібнюється, з додаванням дрібно нарізаного сала, і наполегливо, тривалий час змішується. Змішується, з часником, його використовують до кілограма на один заміс, перцем і сіллю. Ні в якому разі в цій масі не допускається і найменшого засмічення плівками, прожилками. По-четверте, цією відбірною масою якнайтісніше набивається кишка. Щоб зовсім не було в ній повітря, за жодних обставин не можна допустити і пориву оболонки. Вп’яте, приходить, - казав Василь Сергійович, застережно підіймаючи вгору пальця - чи не найважливіший процес – не печення ковбасної маси, не смаження, а вудження. В диму. На вишневих, черешневих, одне слово - продуктових дерев дровах. При чому робиться це впродовж не двох, трьох годин, хоча начебто за цей час продукція вже буцімто готова, а – не менше п’яти годин! За цей час у диму продукція тричі змащується свинячою кров`ю. Ось чому продукція стає чорною, зі смачною коринкою





-Ви, Василю Сергійовичу, так добре вивчили цей процес? Мовби технолог заводу, - усміхається Фадей, на весь рот закусуючи «кривим м’ясом» чергову чарчину, добираючи продукцію з тієї миски, де ковбаса була поламана вручну з кривого кільця. За це його за столом уже похвалив ВС, підкреслюючи, що зіньківське «криве м'ясо» від шкірки не очищають, позаяк такою подільська продукція є значно смачнішою, і подаючи до столу її ніколи не ріжуть, а ламають. Вона після вудження вельми ламуча…





- У тому районі, до складу якого входить знаменитий Зіньків, я декілька років працював головою райвиконкому, - каже Василь Сергійович - Як же ж я міг не вивчити технологію. Адже, хто не приїде, розпитує тонкощі виготовлення цього продуктового дива. Тим більше, що для всієї влади найбільшою проблемою було захистити в окрузі від стихійних коптильників Зінькова господарські сади і дерева в людей на городах: їх ночами вирізали зловмисники для ковбасного промислу. Щоб коптити «криве м'ясо». Ви про це запитайте в лісника, він вам розкаже, чи є в його лісі бодай одне фруктове дерево…





Та вечеря запам’яталася мені назавжди, бо Василь Сергійович таки поклав на лопатки у пиятиці нашого гостя з Братислави, постійно доймаючи його питанням: «Чому ти, прогресивний журналіст, у соціалістичній, а не в комуністичній партії? Ти що зневажаєш нас усіх, комуністів?» Перший секретар райкому кпу, треба визнати, вперше бачив перед собою живу істоту іншої політначинки, і йому понад усе хотілося перевербувати її, під горілку і ароматисте «криве м'ясо».





Фадей, перший заступник голови Чехословацької соціалістичної партії допився до того, що дав нам слово за столом, що повернувшись на Батьківщину, покине цей пост, вийде зі складу своєї партії, поступить рядовим до лав їхньої компартії. Як того вимагає від нього Василь Сергійович. Хоча насправді нікому з нас це нахер не потрібно було, як і самому ВС. Просто за столом, під п’яну лавочку, обов’язково треба було про щось активно сперечатися…





Фадея я відправив до Братислави з кошиком зіньківського «кривого м’яса», і він у нашому цк наговорив масу приємностей щодо моїх начебто виняткових здібностей приймати гостей. А коли, розповідав, згадав там про пашисту зіньківську ковбасу, і йому в комуністичному штабі одразу ж щиро повірили, пускаючи при цьому слинку. Мабуть, смак цього славетного «кривого м’яса» тут добряче знали. Фадей із Братислави мені потім телефонував аж декілька разів, просився ще раз приїхати в гості, відвідати Василя Сергійовича, лісника. Зізнавався, що ніде у світі не було так йому добре і любо, як у нас на Хмельниччині. Але я добре знав, що подібне навряд чи вже можна повторити. Мій приятель перебрався до столиці: його обрали народним депутатом України, і ми зустрічаючись, доволі різко сперечалися з приводу… Лєніна.

То був час, початку дев’яностих років минулого століття, коли до пам’ятника цьому убивці українців рухівці кинули вінок із колючого дроту. Мій приятель Василь з трибуни Верховної Ради, брискаючи слиною, кричав: «не чіпайте товаріша Лєніна!» Я зібрав купу публікацій про справжнє обличчя цього картавого єврейсько-рашівського виродка, привіз моєму приятелю до готелю «Київ», де він мешкав тоді. Ми замало тоді не побилися. Але я таки достукався до його серця, вмовив Василя прочитати все привезене мною. Можливо, за пів року він зізнався: «Яким же я дурнем був, що вірив у ці московські байки…»





Те, що відбулося далі, ні переповісти, ні описати без хвилювання не можна. Василь Сергійович став не просто антикомуністом, він перетворився на людину, яка повірила в існування… живого Бога на землі. Напевне, йому так суджено не просто жити на землі, а жити з вірою у щось особливе. Викинув з ідолів Лєніна, знайшов собі для орієнтиру іншого кумира.





Василь Сергійович після перевиборів Ради його скликання десь геть зник з мого видноколу, я просто не знав, де його можна знайти-почути. Якоїсь теплої пори вранці, в моєму домі задзвонив телефон, і я у трубці почув приємний Василів голос. Він пропонував зустрітися на Михайлівській площі. За годину-дві переді мною виріс стрункий, моложавий чоловік, до болю схожий на когось мого добре знайомого. Але це точно був не колишній районний князьок, не чваньковитий нардеп. Аж ніяк не активний і безберегий пожирач «кривого м’яса». Вася був зовсім іншою людиною, і це було видно навіть зовні.





Василь Сергійовчи розповів мені спершу про далеке. Що десь під Красноярськом, а я мав уяву де це точно знаходиться, бо перед самим розвалом СРСР, мені пропонували з Москви поїхати власкором газети «Сельская жизнь» по тому далекому і ледве не дикому краю, який заледве не вдвоє більший за територіальними масштабами нашої рідної України, так ось там, під крайовим центром, є якась відома гора. А під нею отаборилося-мешкає новостворене плем’я вільних людей, котрі будують свій ковчег, позаяк за їхнім переконанням невдовзі буде новий кінець світу - потоп. І керує тим усім живий нинішній Бог. Тут Василь назвав цю людину. Про всі ці дива я дещо читав у пресі, але у мене було, по правді кажучи, смутне уявлення щодо деталей того співжиття. Хоча врізалося в пам'ять, що начебто цей новий «всевишній» буцімто в своєму племені має багато власних синів і дочок, позаяк всі жінки мають за щастя переспати з ним.





Василь одразу і вельми серйозно заявив, що все це суща брехня. Запущена для того, аби скомпрометувати їхнього лідера. Він близько знайомий із ним особисто. Більше того, той нещодавно спеціально приїздив до нього в Київ, призначив Василя Сергійовича своїм представником в Україні.





Я візьми та булькни:





-А до Зінькова, на «криве м'ясо» їздили?





Мій знайомив замало не підстрибнув на місці.





-Я, - сказав швидкомовно, - і всі в моїй сім’ї, давно вже ніякого м’яса не вживаємо взагалі, слава Богу. Це великий гріх. А Зіньків, щоб ти знав, – справжнє пропаще місце, бо ж там вирізано стільки живності, як ніде, мабуть. Я живу, харчуючись лише травами. Вдвоє скинув вагу тіла, очистив організм, у мені нині стільки сили, як не було її і в вісімнадцять юнацьких літ.





Слово за слово, Василь Сергійович вручив мені сувій гарно виданих праць їхнього земного й водночас небесного лідера. Розповів про те, що вже з місяць навіть жив у тому ковчезі в РФ. Він дуже б хотів, аби я став у нього правою рукою тут, в Україні, – редактором видання, яке б пропагувало їхню віру.





З часом мій приятель іноді телефонував, цікавився, як у мене справи з прочитанням ідей їхнього Бога. Якось я йому сказав правду: на сприйняття цієї захмарної ідеології у мене просто не вистачає мізків.





-З першого разу ти, можливо, й не сприймеш усе до тонкощів, - заявив ВС. - Перечитай іще раз. За тим - втретє…





-Слухай, - врізав я навпрошки, - а в газети, видавництва цього передбачено фінансування? За які кошти видавати продукцію?





На тому кінці зв’язку запанувала коротка пауза. Тоді ВС сказав:





-Ні, фінансування ніякого не буде. Це ми удвох з тобою на все маємо віднайти кошти, налагодити випуск і газети, можливо, й журналу.





-А зарплата для редактора бодай є, - згадав я про насушне?





-Немає нічого…





-Ні, на підніжну траву, Вася, як ти, я поки що перейти не можу. Мені якось потрібно сім’ю годувати….





Правий я чи ні, не знаю. Але вже років із десяток просто не знаю, як живе-поживає мій колишній приятель. Він не озивається. Чув лише, читав у рашомовній пресі, що шефа Василя Сергійовича начебто пов’язали, за якісь там шури-мури, надовго посадили до тюрми.



