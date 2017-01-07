За що письменнику гидувати попів та місцевих князьків

БЕТОННИК У ЛІВРЕЇ НАТХНЕННИКА МАС

З радістю, вельмишановні друзі, можу показати вам, як виглядатиме обличчя моєї нової книги, на скільки привабливою вдалася її фізіономія. Це примітна частина твору, скажу вам, і доволі важлива: по ній читачі попервах сприймають дослідження письменника. Хоча потім висновок центрують усе-таки по змісту. То насправді є доробок літератора.

Обкладинка швидше витвір не краснослова, а художника. Я давненько вже співпрацюю з майстром цього хисту Володимиром Варгалюком. За походженням – житомирянин, нині і мешкає, і славно трудиться в Мукачевому на Закарпатті. Людина допитлива, концентрована і лаконічна, з аналітичним складом розуму.

Ми починали творити для читачів на початку нинішнього століття з випуску повноколірного журналу «Технопарк». Він відповідав за верстку, дизайн номерів. Я вряди-годи бувало напишу матеріал і віддаю його Володимиру Володимировичу. Його ж завдання - розмістити його на полосах, проілюструвати, відповідно до його мистецької уяви. Інший взяв би текст і заходився б виставляти на макет верстки, рахувати рядки статті, підшуковувати ілюстрації. А Варгалюк вчиняє інакше. Він візьме і обов’язково уважно прочитає майбутню публікацію, аби зрозуміти, уяснити для себе самого, де головна частина матеріалу, а де допоміжна, де зображальними способами підсобити необхідно смисловий ряд…

Вова після прочитаного завжди виносив своє безкомпромісне резюме. І доволі часто мені тут же доводилося схоплюватись за самописку, або поспішити до комп’ютера. Пан Варгалюк завжди влучно й дотепно отаксовував зміст написаному, власне, виносив приватний присуд моєму твору в три-чотири слова. А якраз стільки потрібно для влучного заголовка. Тому не раз таке траплялося, що кашкетом до моїх публікацій були ці концентровані умовиводи Вовчика, як я його залюбки називаю.

Ось і обкладинка до нової книги – це його осібна оцінка змісту мого дослідження. Червона калина, зрозуміло, як символ української державності. Чиї руки тягнуться до її спілих грон, готові їх підтримати і понести далі в світи? Українців. На останній сторінці ті ж руки тягнуться до лебедів, які виступають у ролі янголів. Тут же постаті тих, хто відійшов у світи, але з їхніх світлих образів, їхньої героїчної діяльності черпають снагу потомки.

Знаєте, нині письменнику легше написати книгу, ніж її видати. За справді складного матеріального стану більшості наших родин не до літературних новинок. Скрута - найперший ворог писемності, розвитку краснописьменства. Позаяк література стає незатребуваною голодними людьми. Коло читачів надзвичайно звузилося. Символ того, в що перетворюються книги я побачив наяву учора, коли на запрошення друзів уперше за багато років відвідав київських ресторан. Він був геть стилізований під образ заміської дачі. На стінах висіло різноманітне домашнє начиння, і повсюдно красувалися етажерки з… книгами. Їх справді було багато, недбало розкиданих. Я оглянув цю своєрідну виставку забутих речей, і помітив, що там були й доволі пристойні твори, приміром, Кропивницького, Руданського.

І все-таки життя рухається вперед, не може бути й застою в розвитку літератури. Нові твори повинні виходити в світ. Хоч надзвичайно важко знайти людей, які нині готові підсобити тому чи іншому творцеві у публікації так потрібних книжок про людей, які, зокрема, боролися за незалежність і суверенітет України, є взірцем для наслідування. У пошуках меценатів, благодійників на видання книги, я зробив особисто для себе цілий ряд відкрить і висновків. Головний із них той, що найбільш брехливими людьми є… попи. Незалежно від того, до якої церкви вони відносяться. Що справжніми мудаками (зрозуміло звучить, мабуть, на всіх слов’янських мовах) є високі чиновники.

Про останніх скажу дещо більше.

Книга, мабуть, на відсотків шістдесят стосується життя і творчої діяльності гуцула з Верхнього Ясеніва Верховини. Тобто, найближче стосується Івано-Франківщини. Твір, як розповідалося раніше (читати тут - http://blog.liga.net/user/ogorobets/article/25530.aspx) видається за кошти Київміськдержадміністрації, а тому весь наклад до останньої книги уже розписаний і надійде для бібліотек, шкіл, вишів саме столиці. Жодного її примірника не потрапить за межі Києва, і, насамперед, до Прикарпаття. На жаль…

Я ж з усіх сил старався, аби «Постаті з вирію» могли надійти до мешканців Івано-Франківщини, в рідні краї Романа Йосифовича Домбчевського, головного героя оповіді. се зробив для того, щоб його ім’я, далеко не рядового борця за незалежність України, відомого правника, хто здійснив великий внесок у відстоювання юридичних канонів української мови у Галичині повернулося українському народу. І книжку про доктора права написав, і статтю до Вікіпедії про нього та про його дружину Ірину Домбчевську підготував, виставив їх на Інтернет ресурс. Добився того, щоб науковці юридичного факультету Львівського Національного університету імені Івана Франка віднайшли і оцифрували книгу Романа Домбчевського «За права мови». Вона вже є в Інтернеті.

Завершивши роботу над текстом книги «Постаті з вирію», першим кому направив рукопис твору - голові Івано-Франківської облдержадміністрації Олегу Гончаруку. У листі до нього підкреслив: це настільки пронизлива історія життя вашого земляка, що про цю людину, про його бідову родину мають знати всі прикарпатці, а, насамперед, гуцули Верховини, земляки Романа Домбчевського. Діти, молодь вашого квітучого краю. Тому давайте, запропонував, підготуємо до книжки ваше представлення, як керівника регіону, казати б, вступну статтю, і випустимо книжечку у світ. Нехай і на найдешевшому папері, але головне - масово. Для цього потрібно віднайти тисяч 25 гривень. Що значить для області така сума? Дріб’язок. Там добрі хлопаки за вечір у колибах грубші гроші пускають поза хмари… І як, ви гадаєте, розпорядився цим добром і моєю щирою пропозицією пан Гончарук

Як сучасний недалекоглядний князьок. Він не забажав навіть мені відповісти, передоручив якомусь клерку, аби той підготував відписку…

Чи образися я?

Тільки не на недолугого вождика. А на тих, хто добирає і призначає такі «відбірні» кадри на людинознавчі ключові посади. Я перечитав біографію пана Гончарука, і все зрозумів. Виявляється, до призначення в керівники краю, він тривалий час працював розпорядником… Можливо, не повірите, але це факт – бетонно-розчинного вузла. Мабуть, нехай би й далі готував цемент на будов, напевне, й «Рошену». Так ні ж, став керувати таким унікальним краєм, розпорядником доль мільйонів людей. Тому й маємо такі недолугі результати…

Для нинішньої України, на жаль, це буденний факт самодурства…