Півень прокукурікав новий наступ Московії... Поделиться: НОВОРІЧНА НІЧ ПОКАЗАЛА, ЯКИМ БУДЕ КУКУРІКУВАТИЙ РІК

Новорічна ніч наочно, зримо показала, хто фактично в Україні є господарем ситуації.

Якщо у воюючій державі, навіть у столиці, всю темну пору бісяться нелюди, запускаючи тисячі святкових феєрверків, у воюючій, підкреслю, державі, ігноруючи заборону на подібні гучні, пострільні розваги, то чи є тут бодай якась влада? Звісно, що немає. І насамперед «рехформованої» поліції, про яку запинаючись, заслинюючись на цьому слові кожного разу без утоми пи*дять з усіх трибун і Порошенко, і Аваков, і Парубій, і навіть кролик, який побитою собакою з запасної будки вигукує нові заклики і гасла, котрий розікрав, що тільки можна було, втік з держави, побоюючись розслідування, а тепер заспокоївся, позаяк не наздоганяють, знову бреше з телеканалів.

Ніч показала, що ніякої поліції в Україні і в помину немає, хіба що над патріотами познущатись, коли прозвучить команда «фас». Столиця заповнена ідіотами, яким скучно без гульбищ. І це тоді, коли в державі пройшло понад 10 000 похоронів. Коли осиротіло десять тисяч родин. Невже їх потрібно забавляти вибухами й святковим розсвічуванням небес?

Це означає, що влада закриває очі на особливий цинізм поведінки окремих людців на наших вулицях та в громадських закладах. Що влада не виконує своїх функціональних обов’язків, самоусунулася від контролю за порядком і ладом у суспільстві, дбає лише за отриманням вищих і вищих зарплат для себе.

Другим і вельми важливим публічним фактором безладу в державі стала новорічна ніч на наших телеканалах. Вони нічим не відрізнялися своїми програмами від скучної, гидотної раші. Ті ж рузькіє пєсні і танцИ, тільки без кокошників і їхніх суздальсько-пітерських національних сарафанів. Демонструвалася банальна московітська безмізкова голитьба. Ні української душевності, теплоти. В більшості передач без єдиного нашого рідномовного слова. Усе принципово звучало бридко по-кацапськи. Суцільний мовний совок. Туди б у центр цього рейваху ще було б поставити цих відбірних ідіотів з Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з полькою-бабочкою від головних бездар і ледарів державного контрольного органу за ефірами – Ю. Артеменка і О. Герасим’юк.

Звичайно, що все це брутальний виклик українському суспільству. Зухвалий, організований. Насамперед проти українськомовної спільноти, яка на всі голоси заявляє про те, що почався безпардонний, нахабний, нахрапистий наступ московщини всередині держави. Утримуючи в своїх руках практично всі ЗМІ, телевізійні насамперед, московітсько-єврейське лобі, яке діє в одній упряжці як завжди, намагається показати, хто в хаті хазяїн. І достойно це продемонструвало саме нинішньої показової ночі. Практично відібравши в українців на телеефірах їхню мову, культуру. Заткнувши нам усім роти.

Це насамперед смачний плювок у бік українських сил, якщо такі ще є, у Верховній Раді.

Якраз два провали влади, на які я вказав вище, є доказом того, що парламент нині є – абсолютний нуль. Хоча відповідно до Конституції саме він начебто вважається головною, рушійною, керуючою, спрямовуючою силою суспільства. Він давно вже повинен був позбутися цього дивного міністра внутрішніх справ, який створив у державі ситуацію повного хаосу і відсутності контролю за правоохоронною системою. Парламент мав би вже давно заслухати через бездіяльність Нацраду з телебачення і радіомовлення саме з мовної проблеми. Парламент вже давно мав би встановити мовну градацію в ефірах і друкованих виданнях, скасувавши злочинну двомовність, яка насправді є демонстративною окупаційною одномовністю. Саме через усе цк, якщо хочете, не закінчується війна, тому до домівок українців везуть і везуть гроби з Донбасу.

Відтак, 2017-ий має стати роком зламу хребта януковичо-порошенківського корупційного синдикату, який відновився після Майдану, котрий і далі успішно керується з Москви, звідти підживлюється морально, естетично, ідейно. Хочете побачити як саме – подивіться записи програм новорічної ночі на українських телеканал. Тому найголовніше нині завдання – якнайшвидше провести парламентські вибори на українських, підкреслюю, територіях, не допустивши до участі в них різного роду сепаратистів, колабораціоністів. Прийнявши щодо цього чіткий і конкретний фільтраційний закон, як у воюючій державі.

Нарешті мають вийти з кущів, на повен голос заявити про себе українські патріотичні сили. Та ж таки партія «Свобода». Ну, що таке скажіть, пройтися з факелами 1 січня, у день народження С. Бандери, у столиці, ще в кількох містах і населених пунктах, щось там погорланити, і сховатися на рік у схронах? Це демонстрація чого – сили чи немочі? Напевне, що другого, на жаль.

Я розумію, якби та ж таки «Свобода» напередодні нового року заявила, що оскільки, приміром, у столиці немає належної української влади, немає поліції, яка після буцімто фейкового реформування її дуетом Авакова-Яценюка, у результаті чого з показушної вона перетворилася у геть бездіяльну, а тому не може належно протидіяти хуліганам, ВО взяло на добу контроль у місті за ситуацією з дотримання законності і порядку силами своїх активістів. Аби публічно доказати всім, що можна і треба виконувати закон воюючої держави про заборону гульбищ з вибухами й пострілами у новорічну ніч, а подібне, переконаний, свободівцям-патріотам абсолютно під силу. Тим паче тоді, коли в Києві є виборчі округи нардепів від «Свободи». Ось тоді б ця партія не балансувала під час опитування і голосувань на рівні «пройде/не пройде» на виборах до ВР. Адже для нарощування українізації суспільства така сила в державних структурах, як повітря потрібна народу. І тоді б українці вірили в те, що є в державі сила, готова очолити суспільних рух за очищення держави від московщини, від скверни рашомовності. Поки що ж, «Свобода» почиває разом з усіма, спостерігаючи, як лише окремі активісти виступають проти змосковщення держави. Чого спите, хлопці?

Чому б не "Свободі" очолити громадський моніторинг українських телеканалів, адже у неї в парламенті фактично пів фракції нардепів. Хіба не можна поставити цією силою перед владою питання про позбавлення ліцензії на мовлення запеклих ЗМІ-москофілів, таких, як телеканал "Інтер", який з викликом, злобно позиціонує себе антиукраїнською медіа-одиницею, як телеканал 112.ua, котрий 2016 року вдвоє наростив свої російськомовні потужності. Українська спільнота, думаю, активно б підтримала дії ВО.

Треба хотіти боротися, і не ледачкувати, тоді у нас неодмінно все вийде. теги: Олександр Горобець, новорічні телекнали, феєверки, поліція, партія "Свобода" Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя