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А тепер бреши...
25.12.2016 20:28У БРЕХНІ КОРОТКИЙ ВІК
Не карайте себе, панове, за те, що не можете віднайти правильну тональність в оцінці подій довкруги аварії в акваторії Сочі. Начебто загинули безневинні люди без зброї. Все далеко не так. Там запропав військовий десант Московії. Не простий – ідеологічний. Агресивний, завойовницький, анексіоністський, експансіоністський. У стократ страшніший за звичайних військовиків. Він був двигуном нової, гібридної війни, яку у різних кінцях планети розв’язує раша. Ці люди вихваляли й мотивували на агресію, на окупацію московітських убивць. Вводили в оману весь світ брехнею про високу добропорядність, миролюбність, людяність раша-вояків.
У складі пасажирів – пропагандистський, телевізійний пул військового відомства, журналісти найбільш агресивних московітських мовників, прислужників Кремля – НТВ, ОРТ, телеканалу «Звезда». Люди, які з піною на устах вихваляли анексію Криму, трубили на весь світ про справедливу агресію з повернення півострова нібито до рідної гавані. Продукували сценічні картинки про буцімто масовий вияв волі не лише росіян, але й українців, кримських татар, котрі з автономії махають ручками Україні. За цю брехню удостоєні орденів особисто з рук Путлєра. Відбірні специ дезінформації, елітні солдати гібридної війни.
Ці ж ідеологічні шойгу-бійці здорово набили руку в створені постановочних картинок у нашому Донбасі, коли на їхні замовлення російсько-терористичні банди спеціально обстрілювали певні території і об’єкти, житлові маси, а ці провокатори зі схронів знімали атаки артилерії в заздалегідь визначений район, загибель ні в чому не винних людей, видаючи все це начебто за «каральні операції» ЗСУ. Це були майстри провокацій, за що мали б відповідати на рівні військових злочинців, як за масові провокації. З подібною метою вони направлялися й у Сірію на борту смертельного ТУ-154.
Весь недільний день московський телеканал «Дождь» розповідає про цю аварію, і двічі на годину прокручує розповідь про те, як журналісти позначених вище телеканалів ледве не б’ються поміж собою за право злітати у вигідне відрядження в «гарячі точки». А їх, де Росія воює нині, проливає кров людей, які безневинно страждають, чимало. Одне слово, самі напросилися у небо, щоб упокоїтись на морському дні.
У числі тих, кого Бог покарав за масовий обман людей – творець облудної і загарбницько-туманної пісні «Вежлівіє люді», її виконавці. Окупаційна пропагандистка лікар Глінка. Свого часу обладнавши в Києві сучасний хоспис, до небес була розхвалена за це Віктором Ющенком з високого амвону. Виявилося мало, перебралася до Москви, безпосередньо під крило правлячої партії. А далі вже були тонкощі пропагандистської ідеології. Під неї з телевізійниками «працювала» по житлових районах артилерія бойовиків. Під телекамери вона зі своїми людьми вихоплювала покалічених «свіжими обстрілами київських фашистів - ЗСУ» дітей і доставляли їх безпосередньо в літак, звідти провадили безпосередньо до Москви, Санкт-Петербурга. Авжеж ж, безпрецедентна рятувальна операція! «Доктор Ліза» могла проливати сльози над дітьми у дорозі. Все це так вигідно наповнювало смисл картинки в телеефірі, який закладався у Кремлі – росіяни великі людинолюби, дуже жалісливі і щедрі люди. Особливо ефектно все це виглядало на закордон. А найголовніше тут – «доктор Ліза», котру сам Путлєр проголосив іще й ПРАВОЗАХИСНИЦЕЮ, як стверджувала перед телекамерами, скільки не бувала на Донбасі, жодного разу не зустрічала там російських військових.
Що ж, нехай тепер повторить це перед Господом Богом…
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