Про аваркомов, «ассистанский бизнес» и не только

В далеком 2003 году в материалах Ялтинского форума была размещена моя статья о создании системы независимого урегулирования в Украине. Цель – экономия средств страховых компаний благодаря совместному использованию независимой сети аварийных комиссаров по всей Украине. На удивление, одна из ведущих страховых компаний сразу же отреагировала на эту идею и уже в 2004 году между нашей компанией и СК был подписан договор, по которому мы уполномачивались обслуживать ее клиентов в различных регионах Украины.

С целью расширения сети мы вместе с одним из обучающих центров организовали подготовку своих региональных представителей, которые по окончанию обучения получали свидетельства аваркомов, а после годовой стажировки – также свидетельства оценщиков транспорта. Не могу сказать, что все шло просто и гладко, но все же, в относительно короткие сроки, нам удалось накрыть своей сетью большую часть областей Украины. Кроме того, после создания в 2006 году фирмы «ДЕКРА Эксперт» - дочки немецкой ДЕКРА – созданная сеть использовалась и для развития рынка оценочных и экспертных услуг. Не оставался в накладе и страховщик: экономя на содержании штатных урегулировщиков, он получил взамен качественное обслуживание, и одновременно, экспертный «фильтр», отсекающий фальсифицированные ДТП.

Наше развитие успешно продолжалось до 2006 - 2007 года, пока ряд украинских страховщиков, чуть ли не одномоментно, решили создавать свои ассистансы. Сразу же после своего создания, практически все они прибежали к нам с предложением подписать договор для обслуживания клиентов представляемых ими страховщиков. Одним из дополнений к договору был список наших региональных представителей…..по которому ассистансы начали обзванивать наших региональных партнеров и предлагать им работать напрямую. Ну, в смысле, - минуя нас. В общем все закончилось тем, что менеджеры ассистансов, чуть ли не сталкиваясь лбами в офисах страховщиков (прямо как Шура Балаганов с Остапом Бендером в кабинете у провинциального чиновника), убеждали страховых топов в своей уникальности и незаменимости, размахивая при этом списком позаимствованных у нас аваркомов.

Не желая толкаться на сужающемся рынке, мы решили понаблюдать за этим со стороны. И вот, наконец-то все пришло к своему логическому завершению – аваркомы (справедливости ради скажу, что среди них уже много тех, кто даже нас не помнит), зажатые со всех сторон, стали отказываться обслуживать клиентов по расценкам, которые как выяснилось не менялись с тех времен, когда мы подписали наш первый договор. Как говорят в народе, лавочка закрылась.

Не буду вдаваться в экономическую часть данной проблемы, ее хорошо описал в своей статье Олег Паращак (http://forinsurer.com/news/17/03/04/34973), лишь скажу, что рынок ассистанса погубили те самые пороки, которыми страдает и весь страховой рынок: жадность, беспринципность и полное отсутствие намеков на какую-либо социальную ответственность.

И вот, когда украинский ассистанс вместе со всем страховым рынком опустился на дно, мне хотелось бы озвучить новую концепцию, которая бы помогла спасти его от дальнейшего погружения в ил – а, если повезет, позволит начать подниматься вверх.

Едучи как-то в пятницу по правому берегу Киева, я понял, что из-за пробок «выезд аварийного комиссара на место ДТП» является больше декларацией, чем реальностью. В немалой степени аварийное комиссарство будет терять свою актуальность и в силу развития элементов, так называемого, умного страхования. Вряд ли нужно ждать на месте ДТП представляющего СК специалиста, если факт наступления страхового случая доказывается без проблем записью видеорегистратора, блек-бокса или GPS-адаптера. Эти моменты, в той или иной степени понимают и сами аварийные комиссары. В их чате уже обсуждался, пусть и шуточной форме, вопрос закупки и использования в своей работе квадрокоптеров.

Человеческий фактор, пока что, нечем заменить в вопросах приема заявлений, консультаций о порядке и сроках выплат, осмотра поврежденных ТС и оценки стоимости их ремонта. Но и в этих вопросах «аварийнокомиссарский хлеб», небезуспешно, начинают осваивать СТО, взаимодействие с которыми уже налажено страховщиками посредством развития проектов «Телеурегулирования».

Поэтому, я прогнозирую то, что часть ныне действующих аваркомов пополнит ряды агентов и брокеров, а часть – усовершенствовав свои навыки и получив дополнительные знания, перейдет к работе в области более сложных рисков в качестве лосс-аджастеров и сюрвейров.

Пополнение рядов страховых посредников аваркомами, на мой взгляд, поможет решить проблему высоких комиссионных, которые сейчас вынуждены платить страховщики на рынке. Имеющиеся опыт и знания позволят сменившим амплуа аваркомам не только страховать, но и качественно обслуживать застрахованные риски. В моей практике не раз доводилось урегулировать убытки по просьбе иностранных перевозчиков. При этом, в большинстве случаев я обращался с их страховыми маклерами (советниками и т.д.), которые, в свою очередь, вели переговоры со страховщиками. Думаю, что и в Украине со страховщиком должны общаться специалисты, разбирающиеся в страховании. Пока же, в наших реалиях, ничего не понимающий страхователь (или потерпевший) общаются с понимающими как недо-/незаплатить сотрудниками СК.

А что, спросите вы, делать с уже созданными ассистансами? Ответ на этот вопрос дает сама логика развития страхования, то есть его трансформация в «телематические» и другие «умные» формы. Ассистанские компании могут получить свое новое развитие, преобразуясь в высокотехнологические диспетчерские центры, которые с помощью телематики будут следить за тем, чтобы застрахованный автомобиль не угнали, а квартиру страхователя не затопили.

Ну это все в будущем. Пока же пять ассистансов звонят одному и тому же аваркому, по одному и тому же страховому случаю, и уговаривают его выехать на место ДТП. Правда, каждый из них предлагает за этот выезд свою цену. Притом, что страховая, заказавшая этот выезд, - одна.