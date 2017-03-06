Оценка ущерба при ДТП - как не дать себя обмануть «профессионалам»

Написать эту статью меня побудила ситуация, в которую попал один из наших клиентов, по вине которого произошло ДТП. Благодаря «профессионализму» оценщика у этого клиента чуть не отобрали дом. А все потому, что владелец поврежденного в ДТП Mercedes ML , захотел получить с нашего клиента в два раза больше тех затрат, которые он реально понес для ремонта своего авто. Нанятый владельцем Mercedes ML оценщик насчитал около 450 тысяч гривен стоимости ремонта, а суд наложил арест на дом виновника ДТП. Было больно смотреть на человека, который в поисках правды, по совету своего адвоката, обратился к нам. Весь издерганный и растерянный. Да и не мудрено. Остаться на улице из-за незнания своих прав и чьей-то алчности – перспектива далеко не радостная. Когда проверили оценку нашего коллеги, выяснилось, что стоимость ремонта им явно завышена, причем - весьма и весьма.

Самым «эффективным» способом завышения была особенность учета ремонтных операций в используемом оценщиком калькуляционном продукте. «Программа» сама добавляла в список подлежащих замене деталей крышу автомобиля в том случае, когда оценщик выбирал полную, а не частичную замену поврежденной в ДТП боковины. Удивило то, что даже те коллеги, с которыми мы хотели посоветоваться, посчитали такой подход правильным. «Раз программа так дала, значит это предусмотрено заводом-производителем», - таким был их авторитетных ответ. Правда, никто из них, почему-то, не вспомнил требования Методики товароведческой экспертизы и оценки колесных транспортных средств (КТС), утвержденной Минюстом и Фондом госимущества Украины, которую эти специалисты указывают в своих отчетах и заключениях под номером 1. А там, в пункте 8.5.3. записано следующее: «Решения о замене составляющих частей КТС принимается в случае невозможности их восстановления соответственно технических требований или в случае экономической нецелесообразности их восстановления ремонтом».

Я мог бы еще много чего написать по этому случаю, но, экономя ваше время, сообщу лишь то, что когда назначенный судом эксперт осматривал уже отремонтированный автомобиль, выяснилось, что крышу никто и не думал менять, а боковину, как говорят рихтовщики, просто «вывели» шпаклевкой. Хозяин авто признался, что ремонт ему обошелся в 200 тысяч гривен.

Как показал опыт, даже дотошное и скрупулезное регламентирования процедуры оценки не являются гарантией ее качества. Можно просто не заметить при осмотре ряд скрытых повреждений, можно взять «нужный» на данный момент информационный источник о ценах на авто или запчасти, можно просто выбрать устраивающую клиента стоимость нормо-часа.

Те же из экспертов, кто «по матерее», подстраховываются «правильно заданными» самим себе вопросами. Например, при оценке двадцатилетнего «тазика» отвечают на вопрос стоимости восстановительного ремонта (ну это когда не нужно вычитать износ из стоимости запчастей). А когда нужно занизить стоимость послеаварийного авто (это, чтобы разница между стоимостью доаварийного ТС и его же стоимостью в поврежденном состоянии была максимальной), спрашивают самих себя о ликвидационной стоимости остатков. Правда, затем, ссылаясь на невозможность дефектовки оцениваемого «тотала», ограничиваются учетом в оцениваемой куче запчастей уцелевшего бампера и руля. Ну это образно.

Возможен и вариант наоборот, когда получения нужного результата заинтересованные лица добиваются путем привлечения к оценке дилетантов. Этим «страдают», как правило, страховщики, которые пролоббировали в Законе об ОСАГО изменения, позволяющие им поручать осмотр поврежденного авто своим «фахівцям». Таким «фахівцем» , как вы понимаете, может быть и аварком Вася и уборщица тетя Надя. Причем, для страховщика, тетя Надя – предпочтительнее. Она слабо отличает крыло от брызговика, а потому список описанных ею в акте осмотра повреждений будет минимальным, что даст возможность другому действующему лицу этой схемы – расчетчику - раза в два занизить стоимость ремонта. Спросить не с кого: тетя Надя добросовестно (не разбираясь в конструкции ТС), не записала в акт большую половину поврежденных деталей, а расчетчик Петя, ну тот который не видел машину, оценил ремонт по акту осмотра тети Нади.

Я могу еще долго рассказывать вам о «маленьких профессиональных тайнах» экспертов, оценщиков, страховщиков, но будет лучше, если я дам несколько советов, как минимизировать влияние этих уловок на конечную сумму, а соответственно максимально приблизить оценку к реальной сумме убытка.

Первое – не пренебрегайте своим правом участвовать в осмотре поврежденного ТС. Будет лучше, если вы возьмете с собой специалиста (эксперта, оценщика, мастера СТО и т.д.), который в отличие от вас сможет отличить мухлеж еще на этапе его зарождения.

Второе – требуйте у того, кто осматривает ТС, показать вас свои квалификационные документы. Имейте ввиду, что действующая Методика прямо запрещает оценщику/эксперту делать оценку без личного осмотра ТС. Следите за тем, чтобы все графы акта/протокола осмотра были заполнены, а если нет, чтобы в них были проставлены прочерки. Не подписывайте акт/протокол, если не уверены в объективности указанных в нем данных. В случае, если ТС осматривает «тетя Надя», откажитесь участвовать в этом осмотре, предварительно зафиксировав участвующих в осмотре лиц на смартфон или фотоаппарат. Для этого можно попросту молча отойти в сторону и сделать общий снимок поврежденного авто и тех, кто возле него стоит.

Подписав акт/протокол попросите его копию, если такой возможности нет, - перед подписанием сделайте фотоснимок всех страниц документа.

Требуйте от оценщика/эксперта использования как минимум трех источников информации о цене на авто (справочник «Бюллетень автотовароведа», онлайн-платформа для оценки ТС www.karvert.com и аналоги из интернета). Также проверяйте объективность цен на запчасти. Это можно сделать с помощью специализированны х сайтов по продаже запчастей. Имейте ввиду, что даже оригинальные запчасти можно найти процентов на 10-20 дешевле, чем на официальных СТО.

Всегда сравнивайте стоимость ремонта и рыночную стоимость ТС до аварии . О пыт показывает, что после достижения их соотношения в 50 и более процентов, зачастую реализация ТС в поврежденном состоянии является наиболее разумным с экономической точки зрения вариантом компенсации убытков. И хотя, закон об ОСАГО признает тотальным ТС, стоимость ремонта которого превышает рыночную, принцип наиболее эффективного экономического использования, прямо предусмотренный Национальным стандартом №1, требует изучения всех возможных вариантов дальнейшего использования оцениваемого имущества.

Изучая калькуляцию ремонта, обращайте внимание на соответствие ее позиций тем записям, которые были сделаны в акте/протоколе осмотра.

В случае, если предъявляемая Вам в качестве претензии сумма ремонта соответствует условиям ремонта на официальной СТО, проследите за тем, чтобы такой ремонт состоялся не в гараже у дяди Васи. Если же авто уже отремонтировано, то любой отчет/заключение носят для вас и суда лишь ориентировочный характер и доказательственной суммы не имеет. Такую силу имеют лишь документы, подтверждающие реально понесенные владельцем авто расходы.