На светлой стороне бизнеса

В детстве меня и моих ровесников родители учили тому, что делиться — это хорошо. Похоже, что эта философия все прочнее закрепляется в бизнесе под названием «sharing economy» (экономика, основанная на совместном потреблении). Всего за шесть лет она дала нам много новых слов – «краудфандинг», «коворкинг», «каршеринг», «хаусситтинг», «буккросинг», – за которыми стоят новые форматы бизнес-проектов.

Движущие силы «sharing economy» понятны: информационные технологии и социальные медиа; экономический кризис и переосмысление основ потребления; дороговизна невозобновляемых ресурсов. Об успехах «sharing economy», несмотря на сложности и критику, говорят цифры. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, проекты формата «sharing economy» появляются особенно активно в пяти секторах: аренда жилья, совместное использование автомобилей, совместное финансирование, поиск сотрудников и стриминг. В 2014 году в этих пяти секторах потребители оставили около $15 млрд (5% валового дохода в этих секторах). Возможный рост «sharing economy» к 2025 году достигнет $335 млрд. это — около 50% всех денег, потраченных в упомянутых пяти секторах.

Для меня концепция «sharing economy» доказывает еще одну важную вещь: наш бизнес активнее начинает смотреть в сторону социального предпринимательства. Официальным началом этого формата бизнеса для меня стал 2006 год, когда бангладешскому экономисту Мухаммаду Юнусу дали Нобелевскую премию мира за проект Grameen Bank, ставший известным благодаря программе микрокредитования физлиц без залогового имущества. Для многих микрокредит стал возможностью начать свой бизнес и со временем стать финансово самодостаточными.

Постепенно социальный бизнес дал начало еще одному направлению — социальное предпринимательство. Другими словами это создание бизнес-решений для сложных задач, потребностей, социальных проблем. Результаты работы социальных предпринимательских проектов измеряются по двойной шкале, в которой первый показатель — финансовый, второй — социальный.

Как это работает? Приведу пример, о котором нам в Шведском институте рассказывал Миндаугас Данис (Mindaugas Danys) — специалист в сфере социальных инноваций и урбанистического озеленения. Вы открываете ресторан и вкусно кормите гостей, которые вам за это платят. Вы платите официантам, поварам и другим сотрудникам, покупаете продукты на рынке. Самое важное в этой модели — прибыль. Если вы не зарабатываете, вы не можете купить продукты, заплатить сотрудникам, продать свои блюда, а значит, не можете сделать людей сытыми и довольными. Если же вы открываете ресторан как социальный предприниматель, вы готовите из органических продуктов и работаете, соблюдая бизнес-этику, делаете все, чтобы люди ели не только вкусную, но и здоровую пищу, берегли окружающую среду, свое здоровье и здоровье своих близких. Гости платят за блюда, а предприниматель — оплачивает работу сотрудников, а также покупает более дорогие органические продукты. В этой модели важны два результата: прибыльность, поскольку без денег вы не можете оплачивать работу, покупать продукты, вкусно кормить людей. При этом вы готовы платить больше за качественные органические продукты и зарабатывать меньше, чтобы выполнять свою социальную миссию, т. е. получать второй равнозначный результат.

Да, эта концепция пока еще не оформлена до конца. Одна из сложностей, с которой сталкиваются социальные предприниматели во всем мире — регуляторы. Обычно законодательство знает, что такое благотворительность и неприбыльные организации, однако пока не знакомо с тем, чем отличается социальное предпринимательство от привычного бизнеса. Тем не менее социальное предпринимательство — это не благотворительность и не филантропия, социальные предприниматели не просят денег для помощи нуждающимся, они зарабатывают и вкладывают ответственно.

Вот и выходит, что социальное предпринимательство объединяет людей, дает рычаги влияния, полномочия, ресурсы для того, чтобы получать прибыль, выполняя социальные функции и решая проблемы. Лично меня эта идея очень вдохновляет. У нее может быть множество разных форматов реализации и один из них — «shared economy». Но, по своей сути социальное предпринимательство остается неизменным — это деньги и польза, равные и взаимосвязанные.