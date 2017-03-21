Давайте дарить весну?

Знаете, кто больше всего ждет весну? Старики в домах престарелых – уставшие, седые девочки и мальчики. Для них весна стала самым ярким событием в жизни. Она снится им , и во сне они улыбаются.

Весну не припрячут работники заведения. Ее не забудут принести благотворители. Она достанется каждому в равной мере, и это будет самое справедливое распределение добра. Если удастся до нее дожить. Для бабушек и дедушек весна – это надежда. Каждый из них внутренне на что-то надеется: кто-то увидеть своих близких, которые давно не приходили и не обнимали их, а те, кто совсем одинок – надеются на кого-то, кто может просто улыбнуться, подарить им свое время и внимание.

У меня есть много друзей, которые боятся, когда молчит и не звонит телефон. Они боятся, что стали никому не нужны. Так вот, забудьте о таком чувстве и знайте, что есть люди, которым вы очень нужны! В хорошем настроении или плохом, богатые или бедные. Просто потому, что им одиноко. Они примут вас любыми. Лишь бы не быть забытыми и никому не нужными бабушками или дедушками.

Каждую весну наш Фонд старается порадовать стариков. В марте, когда все еще холодно, мы привозим нашим подопечным цветы – яркие, красивые, в горшочках. Обязательно с нежным, тонким запахом, чтобы отпраздновать еще одну весну, которую проведут с нами эти дедушки и бабушки.





Мы не можем сразу сделать все, что запланировали для этих людей. Нам придется приложить много усилий, чтобы собрать деньги на программу «Гідна старість» и осуществить все, что мы задумали (ремонт, новые постели, кнопка вызова персонала и прочее). Step by step - в еще один гериатрический пансионат купили посуду для 70-ти бабушек и дедушек. Уже 5 домов с новой посудой. Ура! Впереди еще много работы и каждый год мы будем приносить им весну чуть раньше.