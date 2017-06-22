На що витрачається обласний бюджет Київщини в 2017 році. Цифри

Як Голова постійної комісії Київської обласної Ради з питань бюджету та фінансів я розповім, на що та яким чином розподілені кошти столичного регіону в поточному році.



Минуло майже шість місяців 2017 року й дійшли руки розповісти, на що область витрачає власне свої кошти. Трохи цифр та конкретики. Задля більш легкого сприйняття купи цифр я округлила суми до найближчої одиниці за комою.





ДОХОДИ .

Отже, всього доходів обласний бюджет на 2017 рік передбачає в розмірі 8 млрд. 872 млн. грн.

Майже 7 млрд. 505 млн.грн. – кошти загального фонду. Спеціальний фонд: 1 млрд. 367 млн.грн., з якого фонд розвитку – 177 млн. 133 тис.грн.

В 2017 році дохід обласного бюджету найбільше формують податки – 2 млрд. 296 млн. грн.

Субвенцій з державного бюджету на різні програми Київщина отримає в 2017 році в сумі 6 млрд. 106 млн. 77 тис.грн.

З них, зокрема, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот складатиме 2 млдр. 436 млн. 485 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам складає 196 млн. 919 тис. грн., медична субвенція того ж значення 1 млрд. 25 млн. 187 тис.грн.





ВИДАТКИ.

Видатки обласного бюджету Київської області на 2017 рік складають 9 млрд. 272 млн. 623 тис.грн.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації має витрат на рік в 1 млрд. 518 млн. 529 тис.грн. Найбільш витратними в цьому році є забезпечення б агатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню - 470 млн. 854 тис. грн. Спеціалізована стаціонарна меддопомога обійдеться в 431 млн. 164 тис.грн.

Кошти на освіту та науку Київщини дорівнюють сумі в 719 млн. 375 тис.грн. Зокрема, останні роки гострим було питання діяльності закладів профтехосвіти. Мова йшла взагалі за збереження галузі ПТО-освіти в області. В 2017 р. обласним бюджетом профінансується підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти на 392 млн. 165 тис.грн. Функціонування обласних загальноосвiтнiх та санаторних школ-iнтернатів закладено в розмірі 90 млн. 810 тис.грн.

Щодо соцзахисту громадян Київської області, то на н адання послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування закладено 143 млн. 137 тис.грн.

На забезпечення соцпослуг зі стаціонарного догляду людей, які цього потребують, область виділяє 129 млн. 81 тис.грн. На соціальний захист ветеранів війни та праці в 2017 році витратиться більше 2 млн. грн.

Одні з найбільших за всіх видатків має департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства - 1 млрд. 497 млн. 197 тис.грн. Це й не дивно, адже управління підпорядковує роботи зі сміттям, підтримкою в належному стані доріг, програми енергозбереження й підвищення енергоефективності та інші першочергові за необхідністю сфери життя регіону. Зокрема, на розвиток автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві витратиться чимала сума в розмірі 930 млн. 696 тис.грн.





Скільки Київська область витратить коштів на конкретні обласні програми в 2017 році.

977 млн. 450тис.грн. – саме стільки фінансів затверджено на забезпечення виконання місцевих (регіональних) програм, що фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету Київської області у 2017 році.(З загального фонду 272 млн. 414 тис. грн., спеціального: 705 млн. 36 тис.грн.).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації в рамках « Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016-2018 роки» витратить в поточному 2017 році 29 млн. 945 тис.грн

Обласна програма «Шкільний автобус» на 2015-2017рр. - цього року програма завершиться із бюджетом в 22 млн. 827 тис.грн. на 2017 рік.

Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації витратить на програми свого профілю 3 млн. 554 тис.грн. З них на забезпечення містобудівною документацією Київської області в поточному році витратиться 259 тис.грн. Проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель Київщини обійдеться області в 2 млн. грн.

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства й в плані фінансування цільових обласних програм - один з найвитратніших. Коштів на програми необхідно в сумі 566 784 тис.грн.

Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки в поточному році закладено 345 млн. 055 тис.грн., з яких на утримання та розвиток інфраструктури доріг виділено 137 млн. 230 тис. грн.

Охорона здоров’я.

Департамент охорони здоров’я в 2017 році профінансує реалізацію програм медичного напрямку в Київській області на 87 млн. 573 тис. грн. Трохи цифр, а саме що сюди входять:

- Ц ільова програма протидії туберкульозу – 3 млн. грн.;

- Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ/СНІДу – 1 млн. грн.;

- Київська обласна програма «Здоров’я» на 2017 рік – 33 млн. грн.

- Київська обласна програма «Вдосконалення екстреної медичної допомоги в Київські області на 2016-2018 роки» в 2017 році профінансується на 29 млн. 50 тис .грн.;

- на програму із забезпечення надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі витратиться в 2017 році 20 млн. грн.

Соціальна сфера.

Соцзахист . Департамент соціального захисту профінансує програм за своїм напрямком на 22 млн. 22 060 тис.грн.

Діти . Комплексна обласна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» в 2017 році має фінансів на 34 млн. 279 тис. грн. З них на оздоровлення та відпочинок діточок Київщини заплановано 14 млн. 979 тис. грн.

Отже, я навела ключові позиції стосовно дохідної та витратної частин бюджету Київської області. Вважаю, що жителями Київщини корисно буде обізнаними в частині того, на що йдуть кошти в регіоні, адже громада повинна більш тісно взаємодіяти із чиновниками та депутатами.