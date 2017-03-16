Трилогія "Фінанси Київщини", частина І. Невикористані залишки коштів

Мені, як Голові бюджетної комісії Київської обласної ради, дуже прикро констатувати, що ми, депутати, представники інтересів жителів столичного регіону, не маємо дійсно дієвих важелів впливу на розпорядника коштів громади Київщини задля більш ефективного використання фінансів.

Свого часу я обіцяла, що опублікую зведену інформацію про залишки місцевих бюджетів Київської області. Якщо проаналізувати ці цифри станом на 01.01.2017р., ми побачимо дійсно жахаючи цифри (див. додане фото). Мова йде про залишки коштів, що залишилися неосвоєними до першого січня.

Києво-Святошинський район: 219.млн.грн.! З них коштів спеціального фонду – 15 млн. грн. Місто Бориспіль: 303 млн.грн., с них 97 млн. грн – кошти спеціального фонду. 39 млн.грн. - м. Славутич, з них коштів спецфонду - 13 млн.грн. Ірпінь – 54 млн.грн., з яких 31 млн.грн – кошти спец.фонду. Всього ж в Київській області не дали раду близько2 мільярдам !!! гривень.

Про що говорять ці цифри? Пересічному громадянинові вони мало що скажуть.

Та я особисто неодноразово наголошувала - в бюджеті зайвих коштів не буває. Якщо говорити про кошти загального фонду, це таки кошти, що залишилися від невикористання їх на покриття видатків. Простіше кажучи, були доходи та не було видатків, кошти й лишилися. Але є важливий нюанс: кошти, які залишаються в результаті різниці між дохідною та видатковою частинами загального фонду, мають своєчасно спрямовуватися до бюджету розвитку й направлятися на дороги, дитячі садочки, поточні ремонти, енергозабезпечення, тощо - на першочергові заходи, які в подальшому будуть давати економію коштів та благоустрій мешканцям.

Коли ми говоримо про саме обласний бюджет Київщини, то він дійсно жахає, тому що має залишків в 400 млн.грн.! З них – 124 млн.грн коштів спеціального фонду и 275 млн.грн – кошти загального фонду. Це свідчення того, що своєчасно розпорядником коштів доходи не підіймалися в дохідну частину, не передавалися до фонду розвитку, й, як наслідок, – не витрачалися за необхідними напрямками. Можливо, це мають місце й несвоєчасно профінансовані програми (нагадаю - в першому півріччі минулого року я неодноразово наголошувала на затримці щодо передачі на вивчення депутатам Київської обласної ради від чиновників програм, необхідних для сталого забезпечення життєдіяльності Київської області. В підсумку фінансування деяких з них розпочалося із затримкою ледь не зо два квартали), але загалом ці кошті можна аналізувати як перевиконання бюджету по доходах, які своєчасно не були розподілені.

Що ж до залишків коштів спеціального фонду, то, переважно, це кошти екологічного фонду, які мали спрямовуватися виключно на спеціалізовані заходи. Якщо говорити про Київщину, яка найбільшу проблему в плані екології має в частині утилізації твердих побутових відходів (м. Київ вивозить всі побутові відходи в Київську область), першочерговим пріоритетом та негайною потребою столичної області є облаштування смиттєзвалищ, сортувальних станцій на них та контроль їх діяльності. Але реалії вказують на те, що в минулому році ані копійки коштів на ці вкрай необхідні об’єкти в регіоні не витратили.

Причин може бути багато - зокрема, це відсутність своєчасних програм чи проектної документації. Але вже в поточному році, а сьогодні маємо березень місяць, до розгляду депутатам Київської обласної ради так й не надійшли жодної пропозиції щодо витрачання залишків коштів в 2017р.

Тому, ситуація поки що не змінилася. Якщо така робота із фінансами буде продовжуватися й в 2017-му році, коли наприкінці звітного періоду ми маємо сотні мільйонів неосвоєних гривень, то, гадаю, що наші дії становитимуться більш радикальними.

Потрібно, нарешті, починати працювати без радянсько-бюрократичного підходу до коштів громади.







