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Платники VS ДФС... “Ти плати. Плати. Ми потім розберемось”...
28.05.2017 21:48
Державна фіскальна служба України
(ДФС)
у своєму Листі від 23.09.2016
№10027/З/99-99-13-02-03-14 роз’яснила порядок оподаткування податком на доходи
фізичних осіб (ПДФО) доходу, отриманого фізичною особою за договором довічного
утримання.
ДФС вважає, що відчудження майна за
договором довічного утримання прирівнюється до його продажу..., а отже підлягає
оподаткуванню!!!
Отже, на думку фіскальної служби, за договором довічного утримання особа,
яка утримується (відчуджувач) отримує 2 види доходів, а саме:
-
дохід у вигляді матеріального забезпечення, який підпадає під кваліфікацію
“Інші доходи”, згідно пп. 164.2.20 П. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу
України.
-
та, власне дохід від відчудження свого майна..., яка на думку податкової
варто прирівняти до його продажу, відповідно до ст.
172 Податкового
кодексу України (далі – ПК України) від 02.12.2010 р. №2755-VI. Сума ПДФО у
цьому випадку обчислюється, виходячи з ціни, зазначеної в договорі, але не
нижчої ніж оціночна вартість такого об'єкта.
І в першому і в другому випадку обов
’
язок сплати податку покладається на особу, яка утримується (відчуджувача). На
мою думку, така позиція фіскальної служби не є правильною, та не відповідає
правовій правовій природі, як розумінню суті договору про довічне утримання,
так і природі ПДФО.
Ст
.
744 Цивільного кодексу України
(ЦКУ) встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна сторона
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок,
квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну
цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача
утриманням та/або доглядом довічно.
Відповідно до положень
ст. 745
ЦКУ
договір довічного утримання (догляду) укладається
у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Договір довічного утримання (догляду), за яким
передається набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній
реєстрації
, а особа на користь якої відбувається відчудження стане
повноправним власником лише після смерті відчуджувача.
В той же час ДФС в своему листі не враховує той факт, що податок за ніби-то
відчудження, вони вимагають сплатити за рік у якому такий договір було
укладено, в той же час не враховує той факт, що договір довічного утримання
може бути розірвано з однією особою, та укладено з іншою...
Тепер, що стосується ПДФО.
Cт. 163
ПК України закріплює, що єдиним об’єктом оподаткування ПДФО є дохід. Згідно з
договором довічного утримання, набувач не виплачує дохід відчужувачу одноразово
за нерухоме майно, однак майнове (грошове) забезпечення, що виплачується на
користь відчужувача, є обов’язковою умовою договору. Тобто матеріальне
(грошове) забезпечення фактично і є платою за майно, що переходить в обмежене
право власності набувача (без правомочності розпорядження майном до смерті
відчужувача).
З цього
випливає, що контролюючий орган оподатковує не факт отримання доходу, а
операцію (відчуження майна), а це не характерно для ПДФО. Дотримуючись позиції
ДФС України, виникає подвійне оподаткування без наявності обов’язкового
елемента податку – об’єкта (доходу від відчуження нерухомого майна).
Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати,
що
позиція ДФС України є неправомірною, а фізична особа-відчужувач повинна
сплачувати ПДФО лише один раз – з фактично отриманого доходу, тобто з
матеріального (грошового)
забезпечення.
Cудова практика не підтримує позицію контролюючого
органу.
І яскравим прикладом є
Постанов
а
окружного адміністративного суду міста
Києва від 28 грудня 2015 року у справі № 826/20498/15 зазначено: «…грошові
кошти в сумі, в яку було оцінено квартиру, у 2014 році Позивачем не
отримувалися, а повний перехід права власності до набувача відбувається лише з
моменту смерті відчужувача, у ОСОБА_2 не виник обов'язок декларувати суму, в
яку було оцінено квартиру, в якості доходу за 2014 рік.»
Як
наслідок такого висновку позов було задоволено на користь платника, а 16 лютого
2016 року Київський апеляційний адміністративний суд залищив вище зазначену
Постанову без змін!...
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