Платники VS ДФС... “Ти плати. Плати. Ми потім розберемось”...

Державна фіскальна служба України (ДФС) у своєму Листі від 23.09.2016 №10027/З/99-99-13-02-03-14 роз’яснила порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) доходу, отриманого фізичною особою за договором довічного утримання.

ДФС вважає, що відчудження майна за договором довічного утримання прирівнюється до його продажу..., а отже підлягає оподаткуванню!!!

Отже, на думку фіскальної служби, за договором довічного утримання особа, яка утримується (відчуджувач) отримує 2 види доходів, а саме:

- дохід у вигляді матеріального забезпечення, який підпадає під кваліфікацію “Інші доходи”, згідно пп. 164.2.20 П. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України.

- та, власне дохід від відчудження свого майна..., яка на думку податкової варто прирівняти до його продажу, відповідно до ст. 172 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від 02.12.2010 р. №2755-VI. Сума ПДФО у цьому випадку обчислюється, виходячи з ціни, зазначеної в договорі, але не нижчої ніж оціночна вартість такого об'єкта.

І в першому і в другому випадку обов ’ язок сплати податку покладається на особу, яка утримується (відчуджувача). На мою думку, така позиція фіскальної служби не є правильною, та не відповідає правовій правовій природі, як розумінню суті договору про довічне утримання, так і природі ПДФО.

Ст . 744 Цивільного кодексу України (ЦКУ) встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та/або доглядом довічно. Відповідно до положень ст. 745 ЦКУ договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній реєстрації , а особа на користь якої відбувається відчудження стане повноправним власником лише після смерті відчуджувача.

В той же час ДФС в своему листі не враховує той факт, що податок за ніби-то відчудження, вони вимагають сплатити за рік у якому такий договір було укладено, в той же час не враховує той факт, що договір довічного утримання може бути розірвано з однією особою, та укладено з іншою...

Тепер, що стосується ПДФО. Cт. 163 ПК України закріплює, що єдиним об’єктом оподаткування ПДФО є дохід. Згідно з договором довічного утримання, набувач не виплачує дохід відчужувачу одноразово за нерухоме майно, однак майнове (грошове) забезпечення, що виплачується на користь відчужувача, є обов’язковою умовою договору. Тобто матеріальне (грошове) забезпечення фактично і є платою за майно, що переходить в обмежене право власності набувача (без правомочності розпорядження майном до смерті відчужувача).

З цього випливає, що контролюючий орган оподатковує не факт отримання доходу, а операцію (відчуження майна), а це не характерно для ПДФО. Дотримуючись позиції ДФС України, виникає подвійне оподаткування без наявності обов’язкового елемента податку – об’єкта (доходу від відчуження нерухомого майна).

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що позиція ДФС України є неправомірною, а фізична особа-відчужувач повинна сплачувати ПДФО лише один раз – з фактично отриманого доходу, тобто з матеріального (грошового) забезпечення.

Cудова практика не підтримує позицію контролюючого органу.