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“Говорили балакали - сіли та й заплакали” або за 6 місяців новий рік.
21.05.2017 20:36
Тобто, в нашому випадку, якщо парламент хоче
“порадувати” бізнес черговим ноу-хау податкової системи..., то проголосувати та
оприлюднити їх, парламент повинен проголосувати та оприлюднити їх за декілька
місяців до новорічних свят.
Спостерігаючи за парламентськими перепетіями
та активною підготовкою парламентарів до “чесно заслужених літніх канікул”
зрозуміло, що найближчим часом ухвалювати будь-які зміни до податкової системи
ніхто наміру немає...
Сподіватись на те, що депутати не зроблять
українському бізнесу “черговий податковий подарунок” під ялинку не варто...,
тож в цьому році в черговий раз самим параментом буде порушено ч. 3 ст. 27
Бюджетного кодексу України, яка зазначає, що “
Закони
України, які впливають на
формування доходної чи видаткової
частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня
року, що передує
плановому. В іншому
разі норми відповідних законів,
що впливають на формування
доходної та/або видаткової частини бюджетів,
застосовуються не раніше початку бюджетного періоду,
наступного за плановим,
крім випадків, передбачених Законом
України "Про запобігання
впливу світової фінансової
кризи на розвиток
будівельної галузі та житлового будівництва"
Про недосконалість податкової системи говорять постійно.., і бізнес намагається достукатись до парламенту за допомогою ЗМІ, круглих столів, робочих груп..., законодавчих ініціатив. Зокрема в минулому році, нам обіцяли, що з 2018 року в Україні запрацює система податку на “виведений капітал”..., також всі ми чекалі, що нарешті наведуть лад в податковій міліції... І замість неї, у нас запрацює фінансова поліція!!!
Натомість, на сьогодні, вже майже півроку, ми живемо за ситуації, коли де-юре податкова міліція ліквідована.., де факто вона існує, ще й проводить обшуки... Законопроект про податок на виведений капітал благополучно загубився у колуарах парламенту, все як завжди: “Бізнес чекає, парламент зволікає”...
За 6 місяців новорічні свята....))))
теги: Вороницька Н.О., ЮО Феміда, податки,
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