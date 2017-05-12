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ОТРИМАВ ХАБАР! ПОДАЙ ДЕКЛАРАЦІЮ! ЗАПЛАТИ ПОДАТКИ!!!
12.05.2017 23:25
Але от чи всі все задекларували?? І чи всі честно зізнались у своїх доходах?...
Це питання,
досить риторичне.., і відповідь на нього напевно шукати марно. Як то кажуть:
“Не брав, отже не віддам!”...
Яскравим прикладом такої ситуації є п. 164.2.12 ст. 164
Податкового кодексу України, яка визначає, що базою оподаткування доходів
фізичних осіб є “кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником
податку як ХАБАР, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із
законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від
призначеної ним міри покарання”.
Фактично, законодавець закріпив в податковому
законодавстві норму, яка говорить про те, що особа вина якої доведена та її
визнано винною у такому кримінальному правопорушенні, як ОДЕРЖАННЯ ХАБАРА (ст.
368 ККУ).., має окрім кримінальної відповідальності, ще й сплатити податок з
доходів фізичних осіб.
Враховуючи, той факт що данними аудиторської компанії
ERNST&YOUNG
Україна посіла перше місце, серед 41 країни.., а
правоохоронні органи мало не щодня звітують про “затримання на гарячому” чиновників різного рівня за отримання
хабаря.., то виникає цілком логічне питання: “Де гроші?”
З питанням про те, що особи, яких суд визнав винними у
злочині передбаченому ст. 368 ККУ ніби все зрозуміло повинні задекларувати
отриману суму та сплатити податок з доходів фізичних осіб ніби розібрались...
Але що робити якщо винні так і не подають декларацію..,
та не платять податки??
І не завжди
тому що не хочу.., а тому що не можуть. Наскільки відомо, в місцях позбавлення
волі податкові, поки що, філіали не відкривали!!!
А
даремно))))... Такий потенціал...
теги: Вороницька Н.О., ЮО Феміда, податки,
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