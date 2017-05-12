ОТРИМАВ ХАБАР! ПОДАЙ ДЕКЛАРАЦІЮ! ЗАПЛАТИ ПОДАТКИ!!!

Але от чи всі все задекларували?? І чи всі честно зізнались у своїх доходах?...

Це питання, досить риторичне.., і відповідь на нього напевно шукати марно. Як то кажуть: “Не брав, отже не віддам!”...

Яскравим прикладом такої ситуації є п. 164.2.12 ст. 164 Податкового кодексу України, яка визначає, що базою оподаткування доходів фізичних осіб є “кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як ХАБАР, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання”.

Фактично, законодавець закріпив в податковому законодавстві норму, яка говорить про те, що особа вина якої доведена та її визнано винною у такому кримінальному правопорушенні, як ОДЕРЖАННЯ ХАБАРА (ст. 368 ККУ).., має окрім кримінальної відповідальності, ще й сплатити податок з доходів фізичних осіб.

Враховуючи, той факт що данними аудиторської компанії ERNST&YOUNG Україна посіла перше місце, серед 41 країни.., а правоохоронні органи мало не щодня звітують про “затримання на гарячому” чиновників різного рівня за отримання хабаря.., то виникає цілком логічне питання: “Де гроші?”

З питанням про те, що особи, яких суд визнав винними у злочині передбаченому ст. 368 ККУ ніби все зрозуміло повинні задекларувати отриману суму та сплатити податок з доходів фізичних осіб ніби розібрались...

Але що робити якщо винні так і не подають декларацію.., та не платять податки??

І не завжди тому що не хочу.., а тому що не можуть. Наскільки відомо, в місцях позбавлення волі податкові, поки що, філіали не відкривали!!!

А даремно))))... Такий потенціал...