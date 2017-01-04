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Cуд зобов’язав власників банку повернути депозитний вклад...
04.01.2017 16:13
Саме
таку позицію вкладника, підтримав Апеляційний суд м. Києва під час розгляду справи
№ 761/3002/15-ц, та зобов’язав власників істотної участі виплатити вкладнику
суму неповернутого депозиту…
Отже, під
час розгляду даної справи було встановлено, що 22.05.2014 між ОСОБА_4 і ПАТ
«ВіЕйБі Банк» був укладений договір банківського вкладу, на підставі якого
позивач, як вкладник розмістила в банку строковий вклад у розмірі 51239,46 євро
на умовах депозиту строком на 13 місяців з датою вимоги 22.06.2015 з щомісячною
виплатою процентів у розмірі 9,5% річних.18.11.2014 представник позивача
звернулась до банку із заявою про дострокове розірвання договору
.
П
роте
ПАТ “ВіЕйБі
Банк” відмовився розривати договір та не повернув грошові кошти...
А вже,
20.11.2014
постановою правління НБУ №733 ПАТ «ВіЕйБі Банк» віднесено до категорії
неплатоспроможних
, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб запроваджує тимчасову адміністрацію, та призначає уповноважену
особу Фонду на тимчасову адміністрацію. 19.03.2016 року постановою НБУ та рішенням
Фонду від 20.03.2016 було відкликано
банківську ліцензію ПАТ «ВіЕйБі
Банк» та розпочато процедуру його ліквідації.
Суд
встановив, що предметом спору у даній справі є стягнення грошових коштів у
розмірі неповернутого банківського вкладу, неустойки за невиконання
зобов'язань за договором та моральної шкоди.
За
договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від
другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла,
зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах і
в порядку, встановлених договором (ст.1058 ЦК
України). За договором банківського вкладу незалежно від його виду
(вклад на вимогу чи строковий вклад) банк
зобов'язаний видати вклад
або його частину на першу вимогу
вкладника фізичної особи (ч.2 ст.1060 ЦК
України).
А отже, позивач
вправі була вимагати дострокового його повернення 18.11.2014, а банк був
зобов'язаний таку вимогу виконати, проте, свого зобов'язання за договором і
законом не виконав, що відповідно до ст.610 ЦК
України є порушенням зобов'язання.
Статтею 58
Закону України «Про банки і банківську діяльність»
передбачена
відповідальність банку за його зобов'язаннями. Зокрема, частиною 1 цієї статті
(у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин 18.11.2014)
передбачено, що банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном
відповідно до законодавства; частиною 2 цієї норми передбачено, що банк не
відповідає за невиконання зобов'язань у разі зупинення операцій по рахунках;
частиною 6 статті 58
цього Закону на власників істотної участі та керівників банку за
рішенням суду може бути покладена відповідальність за зобов'язаннями банку
в разі віднесення банку з їх вини до
категорії неплатоспроможних.
Відповідно
до ч.6 ст.58 Закону
України «Про банки і банківську діяльність» відповідальність за
зобов'язаннями банку в разі віднесення
банку до категорії неплатоспроможних з вини власників істотної
участі та керівників банку може бути покладена на них за рішенням суду.
Отже,
правове значення для вирішення питання про законність і обгрунтованість
позовних вимог позивача до Компанії Квікком Лімітед та
особа
_9 є:
1) чи є зазначені особи власниками істотної участі або керівниками банку, 2) чи
з їх вини банк віднесено до категорії неплатоспроможних.
Істотна
участь відповідно до положень ч.2 Закону
України «Про банки і банківську діяльність» (в редакції, чинній на
момент виникнення спірних правовідносин) - це пряме та/або опосередковане
володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше
відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної
особи або незалежна від формального володіння можливість значного
впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Тобто, власник істотної
участі банку - особа (особи), яка(і) володіє(ють) прямо та/або опосередковано
самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного
капіталу банку.
Згідно
офіційної відкритої інформації НБУ Компанія Квікком Лімітед є учасником і
власником 86,7780% статутного капіталу ПАТ «ВіЕйБі Банк», в той час як особа_9
є єдиним 100% власником Компанії Квікком Лімітед, тобто, особою, яка
опосередковано володіє істотною участю банку. Отже, зазначені особи відповідно
до визначених ст.ст.2,58 Закону термінів є власниками істотної участі ПАТ
«ВіЕйБі Банк».
Відповідно
до ч.1 ст.35 Закону банк та кожний
власник істотної участі зобов'язані підтримувати норматив
достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому
НБУ. Відповідно до ч.4 ст.58 Закону власники істотної участі зобов'язані
вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності
банку.
20.11.2014
постановою правління НБУ №733 ПАТ «ВіЕйБі Банк» віднесено до категорії
неплатоспроможних. Відповідно до вказаної постанови у зв'язку з тим, що ПАТ
«ВіЕйБі Банк» здійснював ризикову діяльність, що призвело до втрати ліквідності
банку, виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов'язань перед
клієнтами і кредиторами, постановою правління НБУ від 03.10.2014 №631/БТ цей
банк був віднесений до категорії проблемних та його було зобов'язано привести
свою діяльність у відповідність до вимог банківського законодавства та
нормативно-правових актів НБУ. Проте, за даними статистичної звітності та
лімітів відкритої валютної позиції станом на 14.11.2014 відбулося зменшення
розміру регулятивного капіталу банку до сукупних активів та нормативу
співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань до однієї третини від
мінімального рівня. Таким чином, діяльність банку не відповідає вимогам
банківського законодавства і нормативно-правових актів НБУ. Власником істотної
участі ПАТ «ВіЕйБі Банк» усупереч вимогам ст.58 Закону
України «Про банки і банківську діяльність» не вжито своєчасних
заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку (т1ас128-129).
Отже, постановою правління НБУ №733 від 20.11.2014 установлено, що з вини власників істотної участі ПАТ «ВіЕйБі Банк» цей банк віднесено до категорії неплатоспроможних. За таких обставин наявні передбачені ч.6 ст.58 Закону підстави для відповідальності власників істотної участі банку за зобов'язаннями цього банку.
Невиконаними зобов'язаннями банку перед позивачем є, невидача на вимогу вкладника фізичної особи вкладу та відсотків, які обліковується на рахунках позивача у розмірі 51239,46 євро вкладу, 618,79 євро та 1863,12 євро відсотків - всього 53721,37 євро . Зазначені обставини жодною зі сторін не заперечуються.
Оскільки
,
власники істотної участі - це особи, які спільно володіють часткою статутного
капіталу банку, за законом кожний власник істотної участі зобов'язаний
підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку
на рівні, встановленому НБУ, та вживати своєчасних заходів для запобігання
настання неплатоспроможності банку, - вони є особами, які несуть солідарний
обов'язок за зобов'язаннями банку, адже предмет зобов'язання є неподільним (ст.541 ЦК
України).
За таких обставин Компанія Квікком Лімітед та особа_9 несуть солідарний обов'язок перед позивачем за зобов'язаннями ПАТ «ВіЕйБі Банк» перед нею у розмірі 1133138,77 грн.
теги: депозит, банки та банківська діяльність, відповідальність власників банку, Вороницька-Гайдак Н.О., ЮО Феміда
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