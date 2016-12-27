Строительный рынок на пороге большого спроса

В 2016 году строительный рынок Украины впервые за много лет показал положительную динамику. В столице и в некоторых регионах активизировались стройки. Что вызвало всплеск строительства в 2016 году?

Во- первых отложенный спрос- много лет в Украине почти ничего не строилось, а при этом показатели квадратных метров жилья, торговых центров, коммерческой недвижимости на душу населения у нас очень низкое.

Во- вторых в Украине развивается перерабатывающая промышленность- агросектор начинает приходить к пониманию, что экспорт сырья невыгоден и нужна переработка. Советский промышленный фонд не отвечает требованиям, особенно по энергоэффективности.

В- третьих- миграция населения привела к всплеску строительства в столице и в других крупных городах.

В- четвертых- инфраструктура, в т.ч. муниципальная нуждается в обновлении.

В- пятых- строительство дорог и инженерных сооружений, в которые готов инвестировать иностранный капитал.

Но к долгожданному росту строительство подошло в истощенном состоянии- много лет не пополнялся парк спецтехники и оборудование, глобальный кадровый вопрос.

Что ждет строительную отрасль в 2017 году? Об этом говорим с операторами рынка и Львом Парцхаладзе.

Видео смотрите по ссылке:

http://tempuri.org/tempuri.html

Участники по разному комментируют ситуацию в строительной отрасли, но все сходятся в том, что отложенный спрос огромен, а значит рост рынка неизбежен.