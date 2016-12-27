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Строительный рынок на пороге большого спроса
27.12.2016 16:57
В 2016 году
строительный рынок Украины впервые за много лет показал положительную динамику.
В столице и в некоторых регионах активизировались
стройки. Что вызвало всплеск строительства в 2016 году?
Во- первых
отложенный спрос- много лет в Украине почти ничего не строилось, а при этом
показатели квадратных метров жилья, торговых центров, коммерческой недвижимости
на душу населения у нас очень низкое.
Во- вторых в
Украине развивается перерабатывающая промышленность- агросектор начинает
приходить к пониманию, что экспорт сырья невыгоден и нужна переработка.
Советский промышленный фонд не отвечает требованиям, особенно по энергоэффективности.
В- третьих-
миграция населения привела к всплеску строительства в столице и в других
крупных городах.
В- четвертых- инфраструктура,
в т.ч. муниципальная нуждается в обновлении.
В- пятых-
строительство дорог и инженерных сооружений, в которые готов инвестировать
иностранный капитал.
Но к
долгожданному росту строительство подошло в истощенном состоянии- много лет не
пополнялся парк спецтехники и оборудование, глобальный кадровый вопрос.
Что ждет строительную отрасль в 2017 году? Об этом говорим с операторами рынка и Львом Парцхаладзе.
Видео смотрите по ссылке:
http://tempuri.org/tempuri.html
Участники по разному комментируют ситуацию в строительной отрасли, но все сходятся в том, что отложенный спрос огромен, а значит рост рынка неизбежен.
теги: open case, строительство
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