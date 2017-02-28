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"Національна лотерея" - в інтересах влади чи бюджету?
28.02.2017 16:01
Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» продовжує реалізовувати проект під назвою «#Нашбюджет — під громадський контроль!» для того, щоб проконтролювати, куди йдуть кошти платників податків.
Ми прагнемо не лише дослідити використання бюджетних коштів на утримання органів державної влади, а і проконтролювати, як наповнюється Державний бюджет, особливо такими «спеціальними» видами діяльності, які, як засвідчує досвід, неможливі без активного сприяння влади та правоохоронних органів. Йдеться, зокрема, про ігровий та лотерейний бізнес.
Так, до Громадського руху «Рідна країна» звернулися журналісти та громадськість з проханням привернути увагу до розбудови унікальної мережі Української національної лотереї (УНЛ), яка дуже стрімко розвивається, відкриваючи сотні своїх відділень у містах України. За оцінками журналістів, на сьогодні УНЛ вже налічує біля півтори тисячі відділень.
З огляду на те, що засоби масової інформації пов?язують фантастично швидку розбудову цієї мережі з підтримкою окремих політиків та керівництва правоохоронних органів (зокрема, журналісти програми «Секретні матеріали» на телеканалі «2+2» у своєму розслідуванні говорять про лотерейну монополізацію оператором Українська національна лотерея, яка за сприяння правоохоронців покриває нелегальні міні-казино та гральні апарати, що заборонені в Україні. Розквіт мережі УНЛ пов?язують з прізвищами нардепів Олександра Третьякова, Глеба Загорія та з колишнім головою АП Борисом Ложкіним), Громадський рух «Рідна країна» звертається до міністра фінансів України з вимогою поінформувати, скільки податків у 2016 році було сплачено до Державного бюджету України від діяльності цієї популярної мережі відділень УНЛ.
Адже відомо, що ліцензію на діяльність Української національної лотереї видає Міністерство фінансів України.
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