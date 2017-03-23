Украинский химпром переживает удар за ударом

Финансовые итоги 2016 года для ОПЗ подведены: предприятие получило чистый убыток 2,981 млрд грн против 218,514 млн грн чистой прибыли в 2015-м. По ряду причин 2016-й стал тяжелым годом для завода: были и козни недоброжелателей, и вызванный ими срыв давальческого контракта с венской Antra, и дорогой газ, и неблагоприятная обстановка на рынке. В декабре нас ждала «вишенка на торте» - известие о том, что конкурс по очередной приватизации не состоится из-за отсутствия заявок.



После двух месяцев простоя завода в 2017 году предприятие постепенно начало выходить из крутого пике. ОПЗ заработал по компромиссной давальческой схеме с группой компаний «ЭРУ». На их газе (60 млн кубометров в месяц) мы будем производить аммиак и карбамид для продажи давальцем на внутреннем и внешнем рынках.



Легче ли сейчас другим представителям индустрии? Могу однозначно ответить – нет, и это касается как отечественных предприятий, так и зарубежных. Взять хотя бы рынок США: по итогам февраля акции крупнейшего техасского поставщика CVR Partners просели на 21,7% после известий о том, что компания впервые в истории понесла операционные потери. Результаты CF Industries и Terra Nitrogen – не менее удручающие: -14,2% и -13% соответственно. CF, владеющая 75% в Terra Nitrogen, сообщила о $277 млн убытка.



С одной стороны, инвесторам прекрасно известно, что рынок удобрений – циклический, и «депрессивная» часть цикла подойдет к концу уже во второй половине 2017 – начале 2018 года. С другой, западные производители уже дают понять, что при первом удобном случае снова наводнят рынок избыточной продукцией и снова вгонят индустрию в порочный круг, с которого началась нынешняя аммиачная депрессия. Ситуация тяжелая, но винить в ней, по большому счету, некого – издержки производства. А что же в это время происходит в Украине?



Простаивает «Ривнеазот», где, по словам членов профсоюзов, еще год назад стали задерживать до 90% зарплаты рабочим. А дальше – как в стишке: не было гвоздя – лошадь захромала, только в случае с Ровно не было газа - остановился завод, а теперь остановка очистных процессов на городских канализационных стоках, которые обслуживал «Ривнеазот», грозит локальной экологической катастрофой. (И это не единичная ситуация; зачастую предприятия остаются связаны муниципальными обязательствами, даже когда сами испытывают крайние трудности. Аналогичным образом, простаивание ОПЗ не снимало с него необходимость поддерживать городскую инфраструктуру в Южном.)



Одновременно с «Ривнеазотом» остановился черкасский «Азот» - по той же причине. В Ostchem, которая координирует работу азотных предприятий, принадлежащих Group DF Дмитрия Фирташа, утверждают, что имеют достаточно запасов продукции на складах, так что ситуация не ставит посевную под угрозу. Зато в Кабмине сочли, что под угрозой может быть антимонопольное законодательство Украины, и 16 марта инициировали соответствующую проверку.



В кабинетах власти, кажется, не вполне отдают себе отчет в том, что отрасль переживает стагнацию. При попустительстве чиновников у нас на глазах развивается новый неблагоприятный сценарий, при котором отечественный химпром отдается на растерзание России. В январской колонке я назвал антидемпинговые пошлины в отношении российского карбамида поводом для оптимизма – и, похоже, сглазил: уже в феврале МКМТ их приостановила. Напомню, что речь шла о пошлинах в размере от 4% до 31,8%. Их можно было бы считать весомыми, если бы не одно «но» - природный газ, цена которого формирует себестоимость производства удобрений, в России стоит в среднем на $200 дешевле, чем в Украине. А теперь правительство убирает перед российскими экспортерами все барьеры, мотивируя это тем, что срывается посевная – но ведь сезон пройдет в лучшем виде, если не «закручивать краны» и поставить отечественного производителя хотя бы в равные условия с российским!



Тем более, пока в кабинетах переживают о монополизации рынка компаниями Group DF, его с удовольствием делят ключевые российские производители, на которых приходился 90% всего импорта. О каких суммах идет речь? По последним данным, за прошлый год в Украину было ввезено удобрений на $822 млн, из них азотных – 3,2 млн тонн на $216 млн, что в натуральном выражении почти на 37% больше 2015-го года. Учитывая, что львиная доля импорта производится в России, можно оценить, какие «притеснения» испытывают в нашей стране химпредприятия из соседней.



При этом все указывает на то, что выпуск азотных удобрений на перенасыщенном дешевым газом российском рынке будет и впредь расти. Так, один из главных адвокатов отмены украинских пошлин, компания «ЕвроХим», планирует строительство новых комплексов в Пермском крае и Волгоградской области. Низкий уровень общемирового спроса, который так беспокоит американских химиков, не страшен россиянам, у которых через границу – страна, чей рынок минеральных удобрений достигает $1 млрд, и чьи химические заводы хронически простаивают.



Экономические последствия лояльного отношения наших властей к российскому производителю скоро можно будет увидеть в полном масштабе. В целом у нас категорически недооценивают отечественную химическую промышленность, а в той же Финляндии она генерирует до 13% ВВП. И если вы думаете, что речь идет в основном о фармацевтике, то ошибаетесь: удобрения составляют до трети финского химического производства. В нашей стране химия способна формировать до 8% ВВП, но если рынок будут контролировать извне, под угрозой окажется не только национальная экономика, но и продовольственная безопасность.



Хочется верить в лучшее – и в первую очередь, в благоразумие власть имущих. На ближайшее будущее Одесского припортового завода я возлагаю скромные, но оптимистичные надежды. Еще три года назад предприятие было стабильно убыточным, однако в 2015 году, с переходом на давальческую схему переработки, увеличило годовую выручку на 206%, до 11,19 млрд грн, и получило чистую прибыль в размере 218 млн грн. Тогда благоразумие все-таки подвело наших высокопоставленных чиновников, и, прислушавшись к популистским манипуляциям, они ликвидировали выгодный контракт и провалили приватизацию завода. Сейчас нам удалось восстановить работу ОПЗ, уже с новым давальцем и на новых условиях – это промежуточный успех и для самого предприятия, и для экономической безопасности страны в целом.