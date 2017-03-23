|
|
|
Автор
Кнопки
|
Украинский химпром переживает удар за ударом
23.03.2017 09:53Финансовые итоги 2016 года для ОПЗ подведены: предприятие получило чистый убыток 2,981 млрд грн против 218,514 млн грн чистой прибыли в 2015-м. По ряду причин 2016-й стал тяжелым годом для завода: были и козни недоброжелателей, и вызванный ими срыв давальческого контракта с венской Antra, и дорогой газ, и неблагоприятная обстановка на рынке. В декабре нас ждала «вишенка на торте» - известие о том, что конкурс по очередной приватизации не состоится из-за отсутствия заявок.
После двух месяцев простоя завода в 2017 году предприятие постепенно начало выходить из крутого пике. ОПЗ заработал по компромиссной давальческой схеме с группой компаний «ЭРУ». На их газе (60 млн кубометров в месяц) мы будем производить аммиак и карбамид для продажи давальцем на внутреннем и внешнем рынках.
Легче ли сейчас другим представителям индустрии? Могу однозначно ответить – нет, и это касается как отечественных предприятий, так и зарубежных. Взять хотя бы рынок США: по итогам февраля акции крупнейшего техасского поставщика CVR Partners просели на 21,7% после известий о том, что компания впервые в истории понесла операционные потери. Результаты CF Industries и Terra Nitrogen – не менее удручающие: -14,2% и -13% соответственно. CF, владеющая 75% в Terra Nitrogen, сообщила о $277 млн убытка.
С одной стороны, инвесторам прекрасно известно, что рынок удобрений – циклический, и «депрессивная» часть цикла подойдет к концу уже во второй половине 2017 – начале 2018 года. С другой, западные производители уже дают понять, что при первом удобном случае снова наводнят рынок избыточной продукцией и снова вгонят индустрию в порочный круг, с которого началась нынешняя аммиачная депрессия. Ситуация тяжелая, но винить в ней, по большому счету, некого – издержки производства. А что же в это время происходит в Украине?
Простаивает «Ривнеазот», где, по словам членов профсоюзов, еще год назад стали задерживать до 90% зарплаты рабочим. А дальше – как в стишке: не было гвоздя – лошадь захромала, только в случае с Ровно не было газа - остановился завод, а теперь остановка очистных процессов на городских канализационных стоках, которые обслуживал «Ривнеазот», грозит локальной экологической катастрофой. (И это не единичная ситуация; зачастую предприятия остаются связаны муниципальными обязательствами, даже когда сами испытывают крайние трудности. Аналогичным образом, простаивание ОПЗ не снимало с него необходимость поддерживать городскую инфраструктуру в Южном.)
Одновременно с «Ривнеазотом» остановился черкасский «Азот» - по той же причине. В Ostchem, которая координирует работу азотных предприятий, принадлежащих Group DF Дмитрия Фирташа, утверждают, что имеют достаточно запасов продукции на складах, так что ситуация не ставит посевную под угрозу. Зато в Кабмине сочли, что под угрозой может быть антимонопольное законодательство Украины, и 16 марта инициировали соответствующую проверку.
В кабинетах власти, кажется, не вполне отдают себе отчет в том, что отрасль переживает стагнацию. При попустительстве чиновников у нас на глазах развивается новый неблагоприятный сценарий, при котором отечественный химпром отдается на растерзание России. В январской колонке я назвал антидемпинговые пошлины в отношении российского карбамида поводом для оптимизма – и, похоже, сглазил: уже в феврале МКМТ их приостановила. Напомню, что речь шла о пошлинах в размере от 4% до 31,8%. Их можно было бы считать весомыми, если бы не одно «но» - природный газ, цена которого формирует себестоимость производства удобрений, в России стоит в среднем на $200 дешевле, чем в Украине. А теперь правительство убирает перед российскими экспортерами все барьеры, мотивируя это тем, что срывается посевная – но ведь сезон пройдет в лучшем виде, если не «закручивать краны» и поставить отечественного производителя хотя бы в равные условия с российским!
Тем более, пока в кабинетах переживают о монополизации рынка компаниями Group DF, его с удовольствием делят ключевые российские производители, на которых приходился 90% всего импорта. О каких суммах идет речь? По последним данным, за прошлый год в Украину было ввезено удобрений на $822 млн, из них азотных – 3,2 млн тонн на $216 млн, что в натуральном выражении почти на 37% больше 2015-го года. Учитывая, что львиная доля импорта производится в России, можно оценить, какие «притеснения» испытывают в нашей стране химпредприятия из соседней.
При этом все указывает на то, что выпуск азотных удобрений на перенасыщенном дешевым газом российском рынке будет и впредь расти. Так, один из главных адвокатов отмены украинских пошлин, компания «ЕвроХим», планирует строительство новых комплексов в Пермском крае и Волгоградской области. Низкий уровень общемирового спроса, который так беспокоит американских химиков, не страшен россиянам, у которых через границу – страна, чей рынок минеральных удобрений достигает $1 млрд, и чьи химические заводы хронически простаивают.
Экономические последствия лояльного отношения наших властей к российскому производителю скоро можно будет увидеть в полном масштабе. В целом у нас категорически недооценивают отечественную химическую промышленность, а в той же Финляндии она генерирует до 13% ВВП. И если вы думаете, что речь идет в основном о фармацевтике, то ошибаетесь: удобрения составляют до трети финского химического производства. В нашей стране химия способна формировать до 8% ВВП, но если рынок будут контролировать извне, под угрозой окажется не только национальная экономика, но и продовольственная безопасность.
Хочется верить в лучшее – и в первую очередь, в благоразумие власть имущих. На ближайшее будущее Одесского припортового завода я возлагаю скромные, но оптимистичные надежды. Еще три года назад предприятие было стабильно убыточным, однако в 2015 году, с переходом на давальческую схему переработки, увеличило годовую выручку на 206%, до 11,19 млрд грн, и получило чистую прибыль в размере 218 млн грн. Тогда благоразумие все-таки подвело наших высокопоставленных чиновников, и, прислушавшись к популистским манипуляциям, они ликвидировали выгодный контракт и провалили приватизацию завода. Сейчас нам удалось восстановить работу ОПЗ, уже с новым давальцем и на новых условиях – это промежуточный успех и для самого предприятия, и для экономической безопасности страны в целом.
теги: ОПЗ химпром
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.