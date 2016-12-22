Перспективы для ОПЗ

Один из главных вопросов , которые волнуют журналистов , – дальнейшая судьба Одесского припортового завода , очередной конкурс по продаже которого не состоялся из-за отсутствия покупателей.





На сегодняшний день обсуждаются разные варианты. Это и давальческое соглашение, и аренда или передача ОПЗ в управлени е компании, имеющей свой газ. И может быть в других условиях аренда или «подключение» к компании со своим газом могло бы сработать. Однако в случае с ОПЗ приходится считаться с многомиллионными долгами.

Лишь подтвержденный долг завода перед Фирташем составляет порядка $300 млн, плюс 1,5 млрд грн задолженности перед НАК « Нафтогаз » ( и это не считая долгов перед другими компаниями).

С таким багажом высок риск того, что в отношении ОПЗ будет начата процедура банкротства, либо же его активы будут арестованы .

Это тот случай , когда выбирать вообще не нужно , поскольку давальческие операции неоднократно спасали производства , столкнувшиеся с дефицитом финансовых ресурсов или проблемами сбыта. Механизм такой сделки заключается в том , что зарубежная компания поставляет украинской сырье , из которого переработчик производит продукцию. Плюсы такого механизма – это и налоговая экономия (если бы производитель сам экспортировал сырье , со всей полученной прибыли ему бы пришлось заплатить солидный налог) , и повышение конкурентоспособности продукции , и возможность освоения новых технологий , если таковые передаются заказчиком.

Но еще один немаловажный аспект – минимизация ресурсов для финансирования оборотного капитала. Именно поэтому давальческие операции так выручают компании при отсутствии кредитования или при значительной задолженности.





ФГИ публично признал, что рассматривает вариант использования давальческой схемы. Я , в свою очередь , считаю его единственной эффективной мерой в сложившихся обстоятельствах. При таком договоре ОПЗ лишь выполняет заказанные давальцем услуги по переработке сырья (газа) . Конечный продукт (аммиак и карбамид) при этом отгружается в адрес самого заказчика и является его собственностью . Таким образом , банкротство или арест активов фирмы-переработчика не станут катастрофой для заказчика : он остается «при своих» и просто ищет другое предприятие. Если же завод справляется со своими проблемами , то довольны остаются все : кроме вышеперечисленных плюсов , подрядчику не приходится тратить лишнее время и средства на поиск рынков сбыта , рекламу и собственно сбыт продукции.





Это теория , но можно опереться и на практику. Во-первых , т акие операции используются примерно в 70 -ти странах мира . Во-вторых , конкретно у ОПЗ уже был опыт успешного внедрения давальческой схемы.

В октябре 2015 года такое соглашение было подписано с венской Antra . Планировалось , что работа по этому договору продлится до I квартала 2016 года включительно, однако под давлением Михеила Саакашви ли сотрудничество было свернуто как «невыгодное». П ри этом п опулисты напрочь проигнорировали реальные показатели работы завода. А они были следующими.

Объемы производства минеральных удобрений :

- в 2014 году – 1,172 млн тонн ;

- в 2015 году – 1,523 млн тонн .

Объемы реализованной продукции:

- в 2014 году – 1,186 млн тонн (в денежном эквиваленте – более 5 млрд грн ) ;

- в 2015 году – 1,54 1 млн тонн (в денежном эквивале нте – уже 10,28 (!) млрд грн ) .

Выручка от реализации продукц ии, товаров, работ и услуг:

- в 2014 – 5,428 млрд грн ;

- в 2015 – 11,195 млрд грн (т. е. +206% в годовом исчислении) .

При этом в 2014 году , как и годом ранее , пред приятие понесло убыток. В 2014- м он составил 633 млн грн. А в 2015 году , в последнем квартале которого заработала спасительная давальческая схема , год на ОПЗ закончилс я с 218 млн грн чистой прибыли! Предприятие улучшило свои показатели , несмотря на общеэкономический спад.

Опираясь на эти эмпирические показатели , можно подсчитать , как завершился бы 2016 год при сохранении давальческой схемы. Если бы наши планы предприятия на контракт с Antra не были нарушены, финансовый результат ОПЗ составил бы более 500 млн грн чистой прибыли за год! Конечно , это меньше , чем 5 ,16 млрд грн , которые Кабмин после ряда популистских манипуляций со стороны Саакашвили определил в качестве стартовой цены завода. Но в любом случае прибыль от приватизации была бы единовременной , тогда как работа по выгодной схеме приносила бы прибыль постоянно.





Давальческая схема применяется не только при работе с нерезидентами. Так , в ноябре эту модель очень хвалил вице-президент « Укрнафты » по переработке Феликс Лунев. Переход на давальческие условия при переработке нефти его компании на Кременчугском НПЗ , по словам Лунева , приносит с каждой тонны нефти до $40 прибыли.

Можно привести и свежие примеры из-за границы. Например , в США давальческую модель поддерживает принадлежащая штату компания Alaska Gasline Development Corp . В настоящее время компания страдает от огромной конкуренции на рынке газа и считает , что эта схема как раз-таки позволит ей остаться в игре.





Непонятно , какие предрассудки не позволяют ФГИ признать этот вариант единственно верным. По словам Билоуса , «нет единого стратегического видения в этом вопросе». Если все же будет делаться выбор между альтернативными приватизации вариантами , то хочется , чтоб он был более последовательным и рациональным , чем действия , которые ФГИ и Кабмин предпринимали в преддверии продажи завода.