Діалог навколо боротьби з корупцією триває

Вже вдруге сьогодні взяв участь у щорічних парламентських слуханнях з питань щодо протидії корупції. Національним агентством з питань запобігання корупції була презентована щорічна національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні.

У сесійній залі парламенту були народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням і протидією корупції, профільних міжнародних організацій, наукових установ та громадяни України.