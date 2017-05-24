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Діалог навколо боротьби з корупцією триває
24.05.2017 16:09
Вже вдруге сьогодні взяв участь у щорічних парламентських слуханнях з питань щодо протидії корупції. Національним агентством з питань запобігання корупції була презентована щорічна національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні.
У сесійній залі парламенту були народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням і протидією корупції, профільних міжнародних організацій, наукових установ та громадяни України.
Безперечно, що проведення парламентських слухань дозволяє проаналізувати реалізацію оновлених положень антикорупційного законодавства та, за результатами узагальнення цієї інформації, підготувати відповідні пропозиції.
Метою антикорупційної політики є посилення ефективності новостворених в Україні антикорупційних інституцій і зміцнення зовнішнього контролю за процесом реформ з боку Верховної Ради, засобів масової інформації та громадянського суспільства.
Переважна більшість громадян сприймає корупцію в Україні як одну з найнагальніших проблем. Справжній прогрес у цій сфері допоможе, зокрема, мобілізувати підтримку задля реформ в інших секторах.
На мою думку такі парламентські слухання сприятимуть організації відповідного суспільного діалогу та всебічного публічного обговорення шляхів підвищення ефективності запобігання і протидії корупції.
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