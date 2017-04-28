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Шанс реанимировать антикоррупционную политику в Украине
28.04.2017 12:53
Разрозненность антикоррупционных органов дискредитирует государственную политику в сфере борьбы с коррупцией. Более того, отсутствие единоначалия в антикоррупционной политике лишь порождает дополнительные точки напряженности в обществе и государстве. Эту проблему может решить реформа, целью которой должно стать создание Единого антикоррупционного центра.
Неадекватная модель антикоррупционной
системы – причина неповоротливости и низкой эффективности
Несмотря на обилие антикоррупционных органов в Украине, дела в этой сфере продвигаются крайне медленно. Всевозможные рейтинги уровня коррумпированности этому яркая демонстрация. Мы уверенно «окопались» в группе самых «успешных» с конца.
Размеры коррупции приобрели такого масштаба, что уже подрывают сами основы государства. Для наглядности приведу данные, которые озвучил Артем Сытник – «коррупционный рынок» Украины оценивается в 85 млрд. грн. И это только цифры, фигурирующие в делах НАБУ. А сколько еще не охвачено, не выявлено?! Для понимания, это больше 10% государственного бюджета на 2017 год.
Причин этому масса. Это и тотальная
бедность, и определенные национальные особенности, и заинтересованность в
коррупционных схемах элит, и слабость институтов гражданского общества и многое
другое. Но основная, по моему глубокому убеждению, в неправильности выбора
модели системы антикоррупционных органов.
В мировой практике выделяют, как минимум,
две основные модели антикоррупционных органов:
1.
Единые
многоцелевые специализированные органы, наделенные правоохранительными
полномочиями и превентивными функциями;
2.
Разрозненные
специализированные антикоррупционные институты. Наличие отдельных органов,
которые специализируются на следствии, отдельно на оперативно-розыскной
деятельности, исследовательских и превентивных функциях.
С точки зрения эффективности, особенно в
условиях тотальной коррумпированности, наиболее адекватной для такой страны как
Украина была бы первая модель. Подобным образом работают (и работают
эффективно) специализированные органы в таких странах как Сингапур, Литва,
Латвия, Гонконг.
В Украине же, при создании
антикоррупционной системы, остановились на второй модели. Вместо единой
структуры, как, например, это сделали в свое время в том же Сингапуре, у нас сформировали
минимум два основных органа (НАБУ и НАПК) и несколько вспомогательных, в том
числе в структуре других правоохранительных (САП, которая, как минимум
формально, подчинена Генпрокуратуре) и судебных органов (запланировано создание
Специализированных антикоррупционных судов).
Хотя, например, в том же Сингапуре, в
свое время, был создан единый центр (Бюро по расследованию случаев коррупции),
который совместил в себе следственно-карательные и превентивное направления деятельности.
Там каждый гражданин знает куда обратиться в случае выявления факта коррупции. Он
точно знает кто ответственный за ситуацию с коррупцией в стране. Бюро по
расследованию случаев коррупции Сингапура обладает в некотором смысле авторитарными
полномочиями. Такой подход дал отличный результат. Сейчас Сингапур в числе
самых не коррумпированных и успешных стран мира!
Как показала практика, выбор Украиной
второй модели стал причиной того, что антикоррупционные органы превратились в
неповоротливые «организмы», к тому же с существенным внутренним конфликтным
потенциалом. Скандал, который разразился вокруг НАПК после срыва второго этапа
э-декларирования, стал яркой тому иллюстрацией. Вдруг оказалось, что у нас в
НАПК никто ни за что не отвечает, а его руководители ведут борьбу не с
коррупцией, а друг с другом, при этом не забывая выписывать себе колоссальные
премиальные.
Единый антикоррупционный центр – способ реанимировать антикоррупционную политику
Существование разрозненной (по второму типу) системы антикоррупционных органов, кроме низкой эффективности, создало еще и такую проблему как размытие (даже отсутствие) ответственности в государстве за антикоррупционную политику. То каким образом формируются НАБУ, НАПК, САП полностью выводит их за скобки какой-либо политической ответственности.
Что я имею ввиду. Правительство, в
случае неэффективной работы, может быть отправлено в отставку. Парламент может
быть распущен, Президент переизбран или ему может быть объявлен импичмент. Уволить
руководителей НАБУ и НАПК, даже если они отвратительно справляются со своими
обязанностями, крайне затруднительно. Т.е. мы создали антикоррупционные органы которые
очень проблематично призвать даже к элементарной ответственности за низкую
эффективность.
Преследуя цель формирования
равноудаленных от центров политического влияния антикоррупционных органов, мы
сформировали условия для безответственности. Квотность же и коллегиальность
породили не качество и профессионализм, а конфликты и ангажированность.
Какой выход из сложившейся ситуации я
вижу? Уже сегодня назрела необходимость реформирования антикоррупционных
органов. В условиях современной Украины, тотально пронизанной взяточничеством,
воровством, кумовством и т.п. нам нужна сильная вертикально выстроенная организация.
Условно ее можно было бы назвать Единый антикоррупционный центр.
Это может быть реализовано двумя путями:
1.
Полная
перестройка антикоррупционной системы в соответствии с первой моделью. Т.е. мы
объединяем НАБУ, НАПК и пр. в единый орган и встраиваем его в систему
политической ответственности какой-нибудь одной ветви власти.
2.
Создание
Единого антикоррупционного центра как интегрального механизма системы
антикоррупционной политики государства, который также должен быть встроен в
систему политической ответственности одной из ветвей власти. Этот вариант не
предполагает ликвидацию или слияние НАБУ, НАПК и других. Мы просто создаем
интегральный орган, который реализует свой функционал в том числе с помощью уже
имеющихся органов. Они входят в его состав как структурные элементы.
Единый антикоррупционный центр должен
быть понятным и доступным гражданам. Они должны уметь им пользоваться (знать,
как и куда обратиться), видеть в нем тот орган, который может «дать по рукам» и
посадить за коррупцию любого, начиная с вороватой паспортистки в ЖЭКе и
заканчивая депутатом, министром, известным бизнесменом. На определенный период
времени (5-10 лет) можно даже наделить Единый антикоррупционный центр, не
побоюсь этого слова, авторитарными полномочиями в сфере выявления,
расследования, предупреждения и борьбы с фактами коррупции.
Этот орган должен быть максимально,
насколько это возможно, независимым в своей работе. Но независимый не означает
безответственный. Эффективная работа Единого антикоррупционного центра должна
быть частью политической ответственности в стране. Тут мы должны решить, будет
это ответственность Кабинета министров или Президента, или, возможно, Верховной
Рады. У них должны быть реальные и действенные механизмы влиять на подобный
центр. Иметь ситуацию, как это происходит сейчас, что нельзя кого-либо призвать
к ответственности за реализацию антикоррупционной политики, недопустимо. Также
нужно исключить момент коллегиальности в вопросе управления этим органом.
Пример НАПК показал, что это тупиковый путь.
Наличие Единого антикоррупционного
центра, по моему убеждению, позволит максимально сконцентрировать
организационный, материальный, человеческий ресурс и, наконец, сделать рывок в
вопросе борьбы со злом коррупции. Сегодняшняя фрагментированность делает это
крайне затруднительным. Мировой успешный опыт стран подобных Украине говорит
исключительно в пользу централизации и единоначалия!
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