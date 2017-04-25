Вторая попытка назначить аудитора НАБУ от Верховной Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил новый «набор» на пост аудитора НАБУ по квоте Верховной Рады. Как гласит информация от комитета «подавать заявки можно до 3 мая».

Хотел бы высказать некоторые соображения и предупреждения организаторам повторного конкурса. А именно:

Во-первых. Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова, как мне кажется, идет по пути конфликта и конфронтации в парламенте. Возможно, его глава, будучи профессиональным оппозиционером, специально провоцирует подобную ситуацию, чтобы, уже по привычке, лишний раз заявить о чьей-либо «преступности». Тем не менее, уверен в этом, вопрос выбора аудиторов НАБУ должен лежать по ту сторону узких лично-партийных интересов.

Путь, который выбрал Егор Соболев не совсем верный. Как бы кому не хотелось, для того чтобы аудитор от Верховной Рады был избран, за него должны отдать свои голоса не менее 226 народных депутатов.

Смогут ли такими стать широко разрекламированные Марта Борщ и Карлос Кастресана? С большой долей вероятности, нет. Их послужной список впечатляет и вызывает уважение, но вероятность избрания тем не менее очень низкая. Почему?

Потому что, вместо того чтобы искать по этим кандидатурам поддержку среди депутатов, организовывать встречи во фракциях парламента, с депутатским корпусом и т.п., их «промоутеры» пошли по знакомому и, как показывает практика, неэффективному пути. Они просто развернули пиар-компанию в ходе которой наверняка будут говорить, что не поддержка известных именитых-прокуроров иностранцев – это очередные «происки власти, врагов, мирового зла…». В итоге, по моему мнению, получится то же, что и со Сторчем, Брауном и Кесслером.

Во-вторых. Комитету стоит более объективно подходить к оценке всех потенциальных кандидатов и не допускать лоббирования исключительно «звезд». Условие должно быть одно – профессионализм, соответствие критериям закона и репутация. Далее уже дело депутатов в сессионном зале определяться, насколько подходит тот или иной кандидат. И ничего плохого не будет, если на голосование парламента будут вынесены не один, а два, три...пять кандидатов.

Также недопустимо распространение среди депутатов разного рода листовок с тенденциозной информацией от имени общественных или каких-либо других организаций. Это как раз таки наблюдалось в прошлый раз. У нас в стране есть правоохранительные органы. Поэтому, если есть необходимость в проверке биографии и формировании досье, то это должно быть сделано именно компетентными органами. Иначе это выглядит как расправа.

В-третьих. Возможно есть смысл отказаться от идеи с иностранцами в качестве аудиторов. Кроме того, что это не совсем патриотично и вызывает вопрос «неужели в 40-миллионном государстве не нашелся человека, который может стать аудитором НАБУ?», есть еще и очень практичные моменты. Кандидаты-иностранцы, как правило, не говорят ни на украинском, ни на русском языках. Хотя при этом они должны будут, в случае избрания, проводить беседы (интервью) с сотрудниками НАБУ, изучать документы. Или им государство Украина будет оплачивать штат сертифицированных (с доступом к гостайне) переводчиков?

К тому же иностранные аудиторы, в связи с отсутствием гражданства, будут не иметь возможности работать с информации под грифом "государственная тайна". То есть они изначально ограничены в доступе к важным документам - а значит, не смогут сделать объективные выводы. Или им будет предоставлено гражданство?

В-четвертых. Считаю целесообразным проводить выборы аудитора максимально спокойно, обыденно, что называется в рабочем режиме. Излишняя политизированность этого процесса только дискредитирует сам институт аудиторов. И в глазах населения, и в глазах международных партнеров. По закону, аудиторов должны будут назначать каждый год. И ежегодно мы будем устраивать подобное политическое «побоище»?! Это недопустимо.

Давайте не забывать, что мы формируем команду аудиторов, а не политических киллеров или избирательный штаб. Их задача давать объективную оценку эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро, его операционную и институциональную независимость, а не устраивать резонансные пиар-кампании.