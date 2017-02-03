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В Києві відбулося засідання Міжнародного комітету з прав людини
03.02.2017 10:461 лютого в Києві відбулося засідання Міжнародного комітету з прав людини. Перша цьогорічна зустріч була присвячена стану боротьби з корупцією в державі. Доповідачем на зібранні був уповноважений представник Комітету з питань корупції, член Національної ради з питань антикорупційної політики при Президенті України Нікіта Самбожук.
У вступному слові
він, зокрема, відзначив нагальні тенденції, що відбуваються в державі навколо боротьби
з корупцією:
-
2016 року розпочато повноцінну системну діяльність антикорупційних
органів: Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції. Результати
їх зусиль ми всі бачимо. Є справи, які розслідуються, є цифри зекономлених для
держави коштів. До позитивного прикладу слід згадати реалізацію першого етапу
е-декларування. Однак, в країні так не створені Спеціалізовані антикорупційні
суди. Це суттєво гальмує поступ.
Учасники Засідання
наголосили, що антикорупційна політика є на сьогодні пріоритетною для держави.
Про це, зокрема, свідчать й результати опитування суспільної думки, проведеного
за підсумками 2016 року Українським інститутом майбутнього. Саме боротьбу зі
злом корупції визначили у якості першочергового завдання держави
68%
опитаних (!).
Постійні скарги
від населення на зловживання отримує й Міжнародний комітет з прав людини.
Хабарництво чиновників, вимагання додаткової оплати за державні послуги, які
мають бути безоплатними, корумповані правоохоронні органи, недоступність
правосуддя, інерція чиновників на місцях тощо.
З такими явищами
корупції громадянам доводиться мати справу постійно. З одного боку, вони бачать
фантастичні декларації чиновників центральних органів влади, з іншого щодня
стикаються з хабарями. Вони бачать численні зловживання, але адекватних дій
держави в цьому напрямку поки не відчувають.
Учасники засідання вказали на певне сповільнення
реформування антикорупційної системи та пробуксовування в роботі новостворених
органів. Відзначили відсутність судових вироків відносно резонансних справ
останніх років щодо чиновників-хабарників та колишніх високопосадовців.
На думку членів засідання Міжнародного комітету з прав
людини, подібна ситуація спотворює політику держави в очах населення. Існує
реальний ризик, що це буде трактуватись громадянами не як реальне бажання
виправити ситуацію, а лише як спроба «випустити пару» соціального невдоволення.
-
Держава створила й продовжує створювати антикорупційні інструменти.
Проте, у своїй діяльності вони ще не досягли того ефекту, якого від них очікують
громадяни. На це є об’єктивні причини. Потрібен час. Неможливо подолати
корупцію за рік! Особливо коли ця система відносин вибудовувалась останні
чверть сторіччя. Тим не менш, попри усі позитивні явища, існує й ризик того, що
вкрай необхідні та нагальні реформи можуть зупинитися. І певні свідчення цьому
вже є,
- зазначив Нікіта Самбожук.
Про
сповільнення реформаторського антикорупційного «запалу» держави, на думку
присутніх на Засіданні, свідчать і дані
Transparency International
про стан корупції в світі. Відповідно до висновків звіту цієї організації,
незважаючи на прогрес, Україна за рівнем корумпованості залишається на одному рівні
з Непалом, Іраном, Казахстаном, Росією, розділяючи з цими країнами «почесне»
131 місце. Хоча ще минулого року Україна в цьому рейтингу була 130-ю.
Особливе
занепокоєння членів Міжнародного комітету з прав людини викликає недостатня
робота антикорупційних органів на регіональному рівні (місцевих громад). Адже
саме там переважна більшість громадян безпосередньо потерпає від корупції. І
саме первинна ланка ще недостатньо охоплена антикорупційними нововведеннями.
-
Ми постійно відслідковуємо ситуацію в цій сфері. Аналізуємо
скарги громадян. Надаємо допомогу. Здійснюємо контроль за державними органами.
Формуємо пропозиції. Основною метою нашої роботи в 2017 році я бачу у подальшому
створенні атмосфери несприйняття корупції у суспільстві, здійсненні тиску на
державу задля ефективної боротьби з проявами корупції, -
підсумував Нікіта Самбожук.
За результатами
Засідання було прийняте звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів
із закликом активізувати зусилля в боротьбі з корупцією в державі. Серед
першочергових завдань Міжнародний комітет з прав людини вбачає якнайшвидше формування
системи Антикорупційних судів. Вони мають прийти на заміну традиційних, які довели
власну неспроможність ухвалювати незаангажовані рішення в антикорупційних
справах.
Комітет також
звертає увагу урядовців на необхідності ефективної антикорупційної політики на
рівні місцевих громад.
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