|
|
|
Автор
Кнопки
|
Український бізнес: корупція – серед основних проблем
27.01.2017 15:15
26 січня відвідав
зустріч, організовувану Європейською Бізнес Асоціацією під назвою UKRAINE'S
BUSINESS CLIMATE - GLOBAL OUTLOOK. Основними спікерами були запрошені менеджери
провідних українських компаній. Зокрема, Томаш Фіала (Dragon Capital), Володимр
Лавренчук (Raiffeisen Bank Aval), Дмитро Крепак (Visa), Мацєй Томаш Зєліньскі (Siemens
Ukraine), Тарас Лукачук (Президент EMEA - Jacobs Douwe Egberts (Jacobs Ukraina),
Владислав Рашкован (SD Capital).
Оскільки
захід був присвячений насамперед питанням розвитку економіки та бізнесу, то
основні тези виступів гостей торкалися саме цієї проблематики. Загалом можна
сказати, що вітчизняні підприємці обережно-оптимістично дивляться на
перспективи України в 2017 році.
Якщо 2016
рік називається роком зародження позитивних тенденцій, то від 2017–го очікують
подальшу стабілізацію та, хоча й не великого, але сталого зростання. Це стосується
як реального сектору, так і фінансової сфери.
Аналізуючи
перспективи розвитку країни, майже кожен (!) спікер у своїй промові робив
наголос на необхідності подолання корупції. Хоча український бізнес за 25 років
незалежності й звик працювати в будь-яких умовах, тим не менш він покладає
певні надії саме на реформи в сфері боротьби з корупцією.
Такі думки
звучали і у контексті залучення іноземних інвестицій і як передумова збільшення
фінансування від глобальних фінансових донорів, і як інструмент підвищення
країни в глобальних рейтингах легкості ведення бізнесу.
Вітчизняні
підприємці із зацікавленістю та певними сподіваннями дивляться на процеси, які
відбуваються в сфері боротьби з корупцією. Адже це безпосередню впливає на якість
ведення бізнесу в країні, відкриває нові горизонти залучення додаткових коштів на
зовнішніх ринках, дає певні стимули та гарантії розвитку. Успіхи в боротьбі з
корупції збільшують капіталізацію і окремих компаній, і держави загалом.
Серед
конкретних кроків, які необхідно зробити для покращення ситуації в цьому
напрямку у 2017 році, називається створення системи антикорупційних судів. Без
них подолати корупцію, на думку бізнесу, буде неможливо. Адже, корупційні
справи, потрапляючи у звичайні недореформовані суди (з усіма їх хворобами та
«традиціями»), ризикують звести нанівець усю роботу, яку проводять ті ж НАБУ,
НАЗК, Антикорупційна прокуратура.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.