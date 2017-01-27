Український бізнес: корупція – серед основних проблем

26 січня відвідав зустріч, організовувану Європейською Бізнес Асоціацією під назвою UKRAINE'S BUSINESS CLIMATE - GLOBAL OUTLOOK. Основними спікерами були запрошені менеджери провідних українських компаній. Зокрема, Томаш Фіала (Dragon Capital), Володимр Лавренчук (Raiffeisen Bank Aval), Дмитро Крепак (Visa), Мацєй Томаш Зєліньскі (Siemens Ukraine), Тарас Лукачук (Президент EMEA - Jacobs Douwe Egberts (Jacobs Ukraina), Владислав Рашкован (SD Capital).

Оскільки захід був присвячений насамперед питанням розвитку економіки та бізнесу, то основні тези виступів гостей торкалися саме цієї проблематики. Загалом можна сказати, що вітчизняні підприємці обережно-оптимістично дивляться на перспективи України в 2017 році.

Якщо 2016 рік називається роком зародження позитивних тенденцій, то від 2017–го очікують подальшу стабілізацію та, хоча й не великого, але сталого зростання. Це стосується як реального сектору, так і фінансової сфери.

Аналізуючи перспективи розвитку країни, майже кожен (!) спікер у своїй промові робив наголос на необхідності подолання корупції. Хоча український бізнес за 25 років незалежності й звик працювати в будь-яких умовах, тим не менш він покладає певні надії саме на реформи в сфері боротьби з корупцією.

Такі думки звучали і у контексті залучення іноземних інвестицій і як передумова збільшення фінансування від глобальних фінансових донорів, і як інструмент підвищення країни в глобальних рейтингах легкості ведення бізнесу.

Вітчизняні підприємці із зацікавленістю та певними сподіваннями дивляться на процеси, які відбуваються в сфері боротьби з корупцією. Адже це безпосередню впливає на якість ведення бізнесу в країні, відкриває нові горизонти залучення додаткових коштів на зовнішніх ринках, дає певні стимули та гарантії розвитку. Успіхи в боротьбі з корупції збільшують капіталізацію і окремих компаній, і держави загалом.

Серед конкретних кроків, які необхідно зробити для покращення ситуації в цьому напрямку у 2017 році, називається створення системи антикорупційних судів. Без них подолати корупцію, на думку бізнесу, буде неможливо. Адже, корупційні справи, потрапляючи у звичайні недореформовані суди (з усіма їх хворобами та «традиціями»), ризикують звести нанівець усю роботу, яку проводять ті ж НАБУ, НАЗК, Антикорупційна прокуратура.

Стабілізація, обережний оптимізм та реальне подолання корупції – основні тези, якими можна описати настрій українського бізнесу на 2017 рік.