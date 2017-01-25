|
|
|
Автор
Кнопки
|
Україна дорівнялася до Непалу й Ірану?
25.01.2017 11:14
Минулого тижня ЗМІ повідомили, що з коаліційної фракції
вийшов народний депутат.
Як він сам інформував,
причиною такого рішення стала корупція.
А сьогодні
оприлюднено світовий індекс сприйняття
корупції за 2016 рік.
Україна отримала 29
балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року. Про це
повідомляє "
Transparency
International – Україна
".
Деякому покращенню сприяло просування антикорупційної
реформи, але відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність
корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок і подолати 30-бальний
бар’єр, що зветься "ганьбою нації", зазначають експерти організації.
Тим не менш, загалом у рейтингу, Україна погіршила
власні результати. У минулому році ми були на 130 позиції, цьогоріч – на 131-ій.
Цю сходинку ми розділили з Казахстаном, Росією, Непалом та Іраном.
Політична корупція та корупція в державних органах, зневіра
народу у сподіваннях на фінансову доброчесність політиків, непрозорий бюджетний
менеджмент, корумпованість системи державних закупівель та хабарництво у
податковій інспекції вважаються проблемами, що знаходяться у критичному стані.
Попри початок роботи системи антикорупційних органів
(НАБУ, НАЗК, САП), це, нажаль, поки не стало точкою відліку стрімкого
поліпшення ситуації. Як результат, Україна й надалі сприймається світом як одна
з найбільш корумпованих із усіма можливими негативними наслідками (недовіра, проблеми
з правами людини, неконкурентоздатність, відсутність інвестицій тощо).
теги: самбожук, нікіта самбожук, никита самбожук, nikita sambozhuk, sambozhuk, НАБУ, антикоррупционный
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война Выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.