Україна дорівнялася до Непалу й Ірану?

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що з коаліційної фракції вийшов народний депутат. Як він сам інформував, причиною такого рішення стала корупція. А сьогодні оприлюднено світовий індекс сприйняття корупції за 2016 рік.

Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року. Про це повідомляє " Transparency International – Україна ".

Деякому покращенню сприяло просування антикорупційної реформи, але відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок і подолати 30-бальний бар’єр, що зветься "ганьбою нації", зазначають експерти організації.

Тим не менш, загалом у рейтингу, Україна погіршила власні результати. У минулому році ми були на 130 позиції, цьогоріч – на 131-ій. Цю сходинку ми розділили з Казахстаном, Росією, Непалом та Іраном.

Політична корупція та корупція в державних органах, зневіра народу у сподіваннях на фінансову доброчесність політиків, непрозорий бюджетний менеджмент, корумпованість системи державних закупівель та хабарництво у податковій інспекції вважаються проблемами, що знаходяться у критичному стані.

Попри початок роботи системи антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, САП), це, нажаль, поки не стало точкою відліку стрімкого поліпшення ситуації. Як результат, Україна й надалі сприймається світом як одна з найбільш корумпованих із усіма можливими негативними наслідками (недовіра, проблеми з правами людини, неконкурентоздатність, відсутність інвестицій тощо).