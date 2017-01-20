Успешная антикоррупционная политика = успешное государство

Антикоррупционные новации и инициативы являются условием выживания и развития Украины. От их эффективности во многом зависит судьба реформ в стране и перспективы отечественной экономики.

Тезис 1. Коррумпированное общество=экономически несостоятельное государство с бедным населением.

Сегодня стало аксиомой выражение о том, что государство с высоким уровнем коррупции является неуспешным. Коррумпированность - это своеобразная «черная метка» страны для международных партнеров и потенциальных инвесторов.

Достаточно лишь бегло взглянуть на Рейтинг стран мира по уровню коррупции (Украина на 130 месте) и соотнести его, например, с таким показателем как ВВП на душу населения (134-я позиция), чтобы понять: коррупция равно бедность. Коррупция – то, что убивает инициативу, инновации, желание развиваться, совершенствоваться, возможность получать адекватное вознаграждение за свой труд, то, что порождает бедность, недоверие и убивает будущее.

В этом контексте интересным будет исследование « Влияние коррупции на экономический рост ». В нем, в частности, авторы приводят такой интересный факт: в коррумпированных странах уровень среднего дохода составляет треть от дохода граждан стран с низким уровнем коррупции, уровень грамотности населения коррумпированных стран приблизительно на 25% ниже, а уровень детской смертности в три раза выше.

В целом, по мнению авторов исследования, высокий уровень коррупции в государстве:

- уменьшает общий объем инвестиций (в том числе прямых иностранных),

- уменьшает расходы на образование и охрану здоровья,

- увеличивает долю государственных инвестиций,

- ухудшает инфраструктуру страны,

- уменьшает налоговые поступления.

Тезис 2. Антикоррупционные новации – внутренняя необходимость, плохо осознаваемая местными элитами.

В украинском истеблишменте часто можно услышать мнение о том, что антикоррупционные новации нужно выполнять только для того чтобы получать помощь внешних доноров (таких как МВФ, Европейский союз и пр.). Это очень опасные высказывания, которые свидетельствуют либо о включенности в систему коррупционных связей, либо о преступном непонимании (нежелании понимать) важнейшей составляющей построения успешного государства.

Если брать экономический аспект развития, то сегодня Украина крайне нуждается в долгосрочных частных инвестициях. Не в кредитах, а именно инвестициях. Но нам не удастся привлечь частных инвесторов, пока не будет обеспечена конкурентная (по сравнению с другими странами) деловая среда и безопасность капитала в виде прозрачной (не коррумпированной) судебной системы, непредвзятой (не коррумпированной) работы чиновничьего аппарата, правоохранительных органов, максимально понятной, прозрачной (не коррумпированной) законодательной и налоговой системами.

И если наши внешние партнеры при помощи своих инструментов влияния способствуют улучшению конкурентоспособности Украины, мы должны выразить им благодарность. Но лучше, когда это понимание идет изнутри страны, что является вдвойне благоприятным сигналам для капитала во всем мире.

Ярким примером того как увеличение внимание к антикоррупционной политике, которое наблюдалось на протяжении 2014-2016 гг., улучшает привлекательность государства являются показатели страны в рейтинге Doing Business . Если в 2014 году Украина была на 112 месте, то по итогам 2016 года занимает 80 место.

Тезис 3. Успешная борьба с коррупцией – залог успеха государства.

Сегодня становится очевидным, что очищение коррупционных авгиевых конюшен – прямой путь к успеху государства. Отчеты международных исследовательских компаний тому яркое подтверждение.

Хотя все еще остается опасность, что мы можем остановиться на пути реформирования страны. Подтверждающие это сигналы уже есть. В том же рейтинге Doing Business по итогам прошлого года Украина улучшила свои показатели всего на три пункта. Это очевидно мало и свидетельствует о замедлении темпов реформирования. В современном мире чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать очень быстро. Чтобы быть в состоянии хотя бы приблизиться к лидерам следует двигаться в разы быстрее, чем они.

Поэтому сегодня реформирование – это условие выживания и развития страны. Увеличивая прозрачность и понятность Украины для бизнеса, собственных граждан, мы способствуем капитализации страны в целом. Ведя эффективную антикоррупционную политику, мы укрепляем государство, повышаем к нему доверие, делаем его привлекательнее и успешнее.

В этом контексте 2017 год призван стать поворотным. Фактически в стране создана система антикоррупционных органов (НАБУ, НАПК, САП, на подходе специализированные антикоррупционные суды), которая уже в этом году должна в полную силу продемонстрировать результаты своей работы. Одним из показателей их эффективности должно стать, в том числе, улучшение позиций страны в глобальных рейтингах простоты ведения бизнеса.